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Лыжные гонки на зимней Олимпиаде — 2022: женщины, 10 км классический стиль, онлайн-трансляция 10 февраля 2022

Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Россиянки сражаются за медали в гонке на 10 км! LIVE
Ангелина Николаева
Олимпиада-2022. Наталья Непряева
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Сегодня, 10 февраля, на Олимпийских играх в Пекине пройдёт женская гонка классическим стилем на 10 км с раздельным стартом. Наталья Непряева будет биться за вторую олимпийскую медаль Пекина, а Юлия Ступак постарается реабилитироваться после неудач в скиатлоне и спринте. Хорошие шансы на высокие места есть у Татьяны Сориной и Лилии Васильевой.

В Пекине российские лыжники взяли уже четыре награды. Удастся ли пополнить копилку сегодня?

Начало гонки в 10:00 по московскому времени.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2022. Пекин, Китай
Женщины. 10 км. Классический стиль.
10 февраля 2022, четверг. 10:00 МСК
Не началось
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