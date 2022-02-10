Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Россиянки сражаются за медали в гонке на 10 км! LIVE
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Непряева, Ступак, Сорина и Васильева бьются с непобедимой Терезе Йохауг!
Сегодня, 10 февраля, на Олимпийских играх в Пекине пройдёт женская гонка классическим стилем на 10 км с раздельным стартом. Наталья Непряева будет биться за вторую олимпийскую медаль Пекина, а Юлия Ступак постарается реабилитироваться после неудач в скиатлоне и спринте. Хорошие шансы на высокие места есть у Татьяны Сориной и Лилии Васильевой.
В Пекине российские лыжники взяли уже четыре награды. Удастся ли пополнить копилку сегодня?
Начало гонки в 10:00 по московскому времени.
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