Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Россиянки сражаются за медали в гонке на 10 км! LIVE

Сегодня, 10 февраля, на Олимпийских играх в Пекине пройдёт женская гонка классическим стилем на 10 км с раздельным стартом. Наталья Непряева будет биться за вторую олимпийскую медаль Пекина, а Юлия Ступак постарается реабилитироваться после неудач в скиатлоне и спринте. Хорошие шансы на высокие места есть у Татьяны Сориной и Лилии Васильевой.

В Пекине российские лыжники взяли уже четыре награды. Удастся ли пополнить копилку сегодня?

Начало гонки в 10:00 по московскому времени.