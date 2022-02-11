Биатлон на зимней Олимпиаде-2022. Возьмут ли россиянки медаль в спринте? LIVE
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Всё снова будет зависеть от точной стрельбы, которой у россиянок пока нет.
Сегодня, 11 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдёт женская спринтерская гонка. В ней примут участие четыре россиянки: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Светлана Миронова. В индивидуальной гонке наши биатлонистки едва не установили антирекорд по точности стрельбы. Смогут ли в этот раз россиянки совладать с ветром в борьбе за медаль? Следите за самыми захватывающими моментами гонки в нашей онлайн-трансляции.
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