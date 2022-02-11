Странные подробности дела Валиевой. Почему о допинг-пробе все узнали только на Олимпиаде?

Допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой всё-таки дала положительный результат. Информация, которая просочилась в прессу ещё позавчера, 9 февраля, сегодня получила официальное подтверждение от международных структур, ответственных за расследование антидопинговых дел. Положительная допинг-проба 15-летней спортсменкой была сдана 25 декабря во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в релизе Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

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«Проба у спортсмена была взята под контролем Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию 2022 года в Санкт-Петербурге.

Лаборатория, аккредитованная ВАДА в Стокгольме, сообщила, что образец показал неблагоприятный результат анализа для неуказанного запрещённого вещества (триметазидин) 8 февраля 2022 года», – сказано в пресс-релизе.

В дальнейшем события развивались следующим образом. На основании положительной допинг-пробы Валиева была временно отстранена РУСАДА с немедленным вступлением решения в силу. Спортсменка обжаловала временное отстранение в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года, и в тот же день состоялось слушание.

Вечером 9 февраля 2022 года Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение отменить временное отстранение спортсменки, что позволило ей продолжить участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Однако теперь МОК обращается в выездную панель Спортивно-арбитражного суда, которая должна вынести решение по правомерности участия в следующем соревновании на Олимпиаде.

Отмечается, что МОК не будет ждать обоснованного решения РУСАДА, поскольку решение необходимо до следующего соревнования, в котором должна принять участие спортсменка (женское одиночное катание, 15 февраля 2022 года).

Знаете, бросая быстрый взгляд на все подробности «дела Валиевой», меньше всего бы хотелось сразу уходить в конспирологические теории и снова кричать о кознях Запада против российского спорта. В конечном счёте именно медицинские работники нашей команды допустили очевидный огромный просчёт, приведший к тому, что триметазидин оказался в организме самой известной спортсменки России на данный момент.

Судя по тому, что запрещённое вещество было обнаружено в одной-единственной допинг-пробе Валиевой, тогда как все остальные дали отрицательный результат, то, по всей видимости, триметазидин входил в состав одного из препаратов, которые были выписаны российской спортсменке врачами национальной команды. Именно так четыре года назад произошло с бобслеисткой Надеждой Сергеевой, в допинг-пробе которой триметазидин оказался в результате применения ей капель для носа. И тоже в микродозе. И тоже только в одной. Российское разгильдяйство как оно есть.

Однако и к нашим западным партнёрам есть определённые вопросы. Уж слишком удачным для розжига грандиозного международного скандала оказался выбран момент, когда было сообщено о положительной допинг-пробы Камилы. 15-летняя фигуристка сдала пробу 25 декабря 2021 года, когда проходил чемпионат России в Санкт-Петербурге. С тех пор Валиева одержала победу на чемпионате Европы 2022 года, который проходил в Таллине, и выдала два роскошных выступления в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

На протяжении полутора месяцев не было никакой информации о возможных проблемах с допингом в российском фигурном катании. О положительном результате анализа стало известно только 8 февраля, когда Олимпийские игры уже были в самом разгаре. Вполне возможно, что требовались какие-либо дополнительные проверки, но в итоге получилось так, что скандал разразился уже на самой Олимпиаде. И уже после того, как прекрасное катание Камилы прогремело на весь мир. Об этом же говорят и официальные лица российского спорта.

«Сроки обработки лабораторией WADA положительной допинг-пробы Камилы Валиевой вызывают серьёзные вопросы. В соответствии с международными стандартами для лаборатории WADA, срок для загрузки пробы А составляет 20 дней для с момента получения образца в лаборатории. Странно, что из Санкт-Петербурга проба добиралась практически месяц. Очень похоже, что кто-то придерживал эту пробу до момента окончания командного турнира фигуристов на ОИ», — заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

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Что будет дальше? В ближайшие дни выездная панель CAS должен принять решение по возможности участия Валиевой в одиночном женском турнире. Напомним, что вины самой спортсменки в том, что в её допинг-пробе оказался злополучный триметазидин, нет ровным счётом никакой. Но от наказания россиянку это может и не спасти – по правилам ВАДА спортсмен несёт полную ответственность за то, что содержится в его пробе. Даже если Камиле удастся доказать отсутствие злого умысла по применению запрещённого препарата (как это ранее сделали представители Сергеевой), от аннулирования результатов её это может не спасти.

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И теперь вариантов развития событий может быть бесконечное множество. Уже известно, что Международный союз конькобежцев подаст апелляцию в CAS на снятие временного отстранения с Валиевой. Даже если выездная панель CAS разрешит участие Валиевой в одиночном разряде, это ещё будет совсем не конец истории. Впереди российский спорт ещё будет ожидать долгое судебное противостояние по защите титула, ранее добытого в командных соревнованиях. Ведь положительная допинг-проба Валиевой должна были привести к её автоматическому отстранению от участия в Олимпийских играх. Таким образом, она не должна была выступать в командных соревнованиях. И в любом случае на фигурное катание России уже брошена огромная тень.