В этом сезоне наша команда уже побеждала! Удастся ли повторить успех в Пекине?

Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Наши девушки будут биться за золото. Это точно! LIVE

Сегодня, 12 февраля, на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны медали в женской эстафете. Россиянки поборются за победу с финками и шведками. У наших лыжниц есть все шансы пополнить медальную копилку золотой наградой. Российские лыжники в Китае завоевали уже 5 наград, сейчас это лучший результат среди всех сборных.

В этом сезоне Ступак, Непряева, Сорина и Степанова уже выигрывали женскую эстафету на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Удастся ли россиянкам повторить успех на Олимпийских играх в Пекине?

Женская эстафета начнётся в 10:30 по московскому времени.