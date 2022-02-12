Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Статьи

Лыжные гонки на зимней Олимпиаде-2022: женская эстафета, онлайн-трансляция 12 февраля 2022

Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Наши девушки будут биться за золото. Это точно! LIVE
Ангелина Николаева
Женская эстафета. Команда России
Комментарии
В этом сезоне наша команда уже побеждала! Удастся ли повторить успех в Пекине?
Олимпиада-2022. Полное расписание соревнований
Олимпиада-2022. Медальный зачёт

Сегодня, 12 февраля, на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны медали в женской эстафете. Россиянки поборются за победу с финками и шведками. У наших лыжниц есть все шансы пополнить медальную копилку золотой наградой. Российские лыжники в Китае завоевали уже 5 наград, сейчас это лучший результат среди всех сборных.

В этом сезоне Ступак, Непряева, Сорина и Степанова уже выигрывали женскую эстафету на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Удастся ли россиянкам повторить успех на Олимпийских играх в Пекине?

Женская эстафета начнётся в 10:30 по московскому времени.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2022. Пекин, Китай
Женщины. Эстафета 4 x 5 км
12 февраля 2022, суббота. 10:30 МСК
Не началось
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022