Надо же, Степанова на своём этапе не была лучшей. Разбираем победу России в эстафете

Женская сборная России одержала историческую победу на Олимпиаде. Наши лыжницы не брали золота Игр 16 лет. Сегодня на протяжении всей гонки россиянки не опускались ниже второго места и явно показали всем, что они лучшие. Но действительно ли это так?

Про стабильность

Наши девушки гонку прошли по-разному. Юлия Ступак, бежавшая первый этап, сперва мощно прибавила, привезя соперницам 12,5 секунды за 1,5 км. Однако потом результаты россиянки пошли на спад, за 2,5 км она проиграла 11 секунд, почти полностью растеряв преимущество.

Наталья Непряева же по дистанции всё время уступала. Если на старте серебряный призёр Игр выигрывала у Катарины Хенниг 1,5 секунды, то под конец этапа проигрывала уже 4,3 секунды. Западение скорости, к счастью, не было резким. На первом круге Наталья отдала лишь одну секунду, однако потом уступила 4,8 секунды на второй половине этапа.

Татьяна Сорина же будто была на американских горках: то прибавляла, то проигрывала по ходу дистанции. В начале круга лыжница совершила быстрый рывок, отыграв 8,1 секунды за 1 км, однако на следующих 1,5 км уступила 4,7 секунды, которые, к счастью, вернула на следующем километре. А вот на заключительных 1,5 км Татьяна проиграла целых 10,1 секунды.

Вероника Степанова, по сути, была единственной, кто прибавлял на протяжении всего круга. Сперва юная лыжница немного отпустила немку Крель, проиграв 1,1 секунды за 1 км, однако потом сразу включилась и привезла за 4 км сопернице 24,3 секунды. Самыми мощными были последние 1,5 км дистанции, где Вероника «накинула» Крель 12,9 секунды, хотя тогда Софи уже вряд ли стремилась угнаться за скоростной россиянкой.

Про скорость

Из команд, финишировавших в топ-5 эстафеты, многие лыжницы проходили свои этапы лучше россиянок. Но не на первом этапе. Юлия Ступак пробежала его быстрее, чем Анне Кюллёнен, Майя Дальквист и упавшая Тириль Уднес Венг. Из первой пятёрки команд с россиянкой серьёзно боролась лишь немка Катерине Заюрбрай, которая смогла воспользоваться западением скорости соперницы, отыграть 9,9 секунды за 1,5 км и практически догнать Юлию.

А вот Непряеву по чистому времени обошли все из первой пятёрки. Но ненамного. Шведка и финка смогли отыграть у россиянки по 2-3 секунды, у немки получилось выиграть пять. Лидером тут стала Терезе Йохауг, спасавшая норвежскую сборную после падения Венг. Но и трёхкратная олимпийская чемпионка смогла сократить отставание всего на 8 секунд за пять километров.

На третьем этапе хуже Татьяны Сориной из числа лидеров бежала лишь шведская лыжница. Остальные соперницы из-за сильного западения скорости россиянки на последней части этапа серьёзно отыграли. Немка Виктория Карль привезла Сориной 8,8 секунды, финка Кертту Нисканен – 13 секунд, а Хелене Марие Фоссесхолм – 14,3 секунды.

Вы, вероятно, удивитесь, но и Вероника Степанова была не лучшей на последнем этапе. Конечно, благодаря мощному рывку на финише россиянка накинула немало секунд соперницам: немке – 23,2, норвежке – 19,1, а финке – 8,1. Вот только шведка Йонна Сундлинг выиграла у Степановой 9,3 секунды и, кстати, за счёт этого смогла добраться до бронзы. К счастью, преимущество сборной России было таким солидным, что от битвы за золото шведка была далеко.