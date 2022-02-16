Детство чемпионов. Самые яркие истории российских фигуристов, отобравшихся на Олимпиаду

Фигуристов, отобравшихся на Олимпийские игры в Пекине, можно по праву назвать лучшими спортсменами страны. Но даже они начинали свой путь с малого: обращались в региональную спортивную школу, учили базовые элементы на льду, падали и поднимались.

Многие из них были лишены комфортных условий для тренировок, из-за чего нашим атлетам неоднократно приходилось сталкиваться с серьёзными трудностями. Но в итоге это сделало их только сильнее.

В специальном проекте «Чемпионата» и «Березки River Village» рассказываем, как росли чемпионы из России — каким был их путь от первых шагов до олимпийского льда в Пекине.

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Камила Валиева, главная олимпийская надежда России

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Камилу Валиеву нарекли главной олимпийской надеждой России ещё тогда, когда у неё не было ни одного крупного титула. Девочка начала заниматься фигурным катанием в родной Казани и сразу привлекла внимание специалистов. На фоне остальных детей Камила выделялась феноменальной растяжкой и невероятным артистизмом. Единственная проблема, с которой столкнулась юная спортсменка, — это нестабильность прыжковых элементов. Обострилась ситуация, когда Валиева получила травму ноги.

Мы бы, наверное, больше не увидели её на ледовой арене, если бы не Этери Тутберидзе. Под чутким руководством наставницы Камила вновь обрела уверенность и замахнулась на сложнейшие элементы. Однако четверные были далеко не единственным оружием россиянки. Качественные программы прославили её на весь мир. Знаменитую «Девочку на шаре» Этери Георгиевна придумала специально для Валиевой. Постановка получила мировое признание — оценила работу фигуристки и внучка Пабло Пикассо.

На юниорском уровне Камиле не было равных. Она с лёгкостью обошла соперниц и взяла титул чемпионки мира. Победы продолжились и после перехода во взрослые. Однако прежде воспитаннице «Хрустального» предстояло пройти непростое испытание. Под давлением общественности, ждавшей от спортсменки быстрого прорыва, Валиева несколько сдала позиции. Повлияло на это и то, что фигуристка нарабатывала новый контент, который собиралась продемонстрировать на Играх в Пекине. Девушка выучила тройной аксель и вставила его в обе программы (в произвольной, помимо этого прыжка, она исполняет три четверных).

Её олимпийское «Болеро» стало самым обсуждаемым номером сезона. Заранее было известно, что оно будет представлено в Пекине. Было очевидно, что Валиева идёт по пути Алины Загитовой, которая тоже показала своего «Дон Кихота» за два года до главного старта четырёхлетия. Однако преимущество Камилы оказалось больше: в этом году фигуристка сразу вышла на первый план, переписав на себя три мировых рекорда. Спортсменка безраздельно доминировала на каждом старте, на котором выступала, включая чемпионаты России и Европы. Никто не сомневался, что в Китае история повторится и Валиева поднимется на вершину пьедестала.

Анна Щербакова, чемпионка со стальным характером

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Анна Щербакова с раннего детства выделялась твёрдым характером и железной волей. Тренируясь на одном катке с такими звёздами, как Юлия Липницкая и Евгения Медведева, ученица Этери Тутберидзе стремительно прогрессировала. Из той, кому с трудом давались двойные прыжки, она превратилась в одну из спортсменок, начавших техническую революцию в женском одиночном катании. Аня научилась делать элементы и в три, и в четыре оборота, однако цена успеха была высока.

Карьера воспитанницы «Хрустального» могла оборваться ещё до выхода в юниоры. Перед первым международным сезоном Щербакова неудачно упала на тренировке и сломала ногу. Родители сомневались, что дочь сможет нормально ходить после тяжёлой травмы, однако благодаря поддержке наставников Аня быстро восстановилась и продолжила штурмовать спортивный Олимп.

В плотной борьбе с Александрой Трусовой и Алёной Косторной она смогла взять первый титул чемпионки России. Этот турнир стал для Щербаковой по-настоящему счастливым. В последующие два года никто не мог одолеть её. Особенно запоминающейся была её победа в 2020 году. За пару месяцев до старта спортсменка переболела пневмонией. После короткой программы в Челябинске девушка едва стояла на ногах. Бледная, измождённая, она держалась за тренеров, чтобы не упасть, пока медики давали ей понюхать нашатырь. За Аню было откровенно тревожно. Не выдержала даже Этери Тутберидзе, предложив ученице сняться. Однако фигуристка наотрез отказалась и на следующий день выдала потрясающий прокат с двумя четверными. Завоевав золото национального первенства, Щербакова отправилась на чемпионат мира в Стокгольме, где не оставила ни шанса соперницам.

В олимпийском сезоне от спортсменки ждали не меньшего, но Аня внезапно сдала позиции. Дошло до того, что фигуристку едва не списали со счетов. На чемпионат Европы она отправилась лишь после грубых ошибок Елизаветы Туктамышевой на первенстве страны. Тем не менее в Эстонии Аня собралась и отличным выступлением зарезервировала за собой место на Олимпиаде в Пекине.

Марк Кондратюк, необычный фигурист-художник

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Марк Кондратюк — наверное, самый неординарный фигурист нашей сборной. После того как один из тренеров в шутку назвал спортсмена «Плюхщенко», намекая на проблемы с прыжками, Марк пообещал себе, что обязательно прибавит в стабильности. Правда, с возрастом держать слово было всё сложнее. Помешала фигуристу болезнь Осгуда-Шляттера. Из-за постоянных болей в суставах Кондратюк собирался завершать карьеру, но наставница Светлана Соколовская отговорила его, оказавшись рядом с учеником в критический момент.

Долгая реабилитация вкупе со здоровыми амбициями обеспечили Марку прорыв на чемпионате России в 2020 году. Тогда он завоевал бронзу, громко заявив о себе. А на Кубке Первого канала фигуриста признали открытием года: Кондратюк взорвал зал произвольной программой и довёл до слёз капитана команды Евгению Медведеву.

Спортсмен привлёк внимание яркими нестандартными постановками, в которых кроется его личная философия. Помимо фигурного катания, Кондратюк увлекается современным искусством. К 18 годам воспитанник ЦСКА успел организовать несколько выставок картин, а также принять участие в десятке арт-перформансов. А его работы пользуются спросом у известных рэп-исполнителей.

Тем не менее хобби Марка временно отошло на второй план. Он сконцентрировался на соревнованиях, поскольку ему предстояло немало испытаний в олимпийском сезоне. Кондратюк поехал в Германию, чтобы подтвердить третью квоту для России в мужском катании. Именно благодаря его усилиям наша страна представлена в Пекине в полном составе. В Китай Марк отправился в качестве лидера сборной, будучи действующим чемпионом Европы.

Александра Трусова, девочка, победившая гравитацию

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Александра Трусова заслуженно считается главным реформатором в фигурном катании. Ещё в раннем возрасте спортсменка поставила перед собой высокую цель — стать олимпийской чемпионкой, но на пути к главной награде Саша сумела добиться гораздо большего.

В группе Александра Волкова Саша наработала прекрасную базу, а затем перешла к Этери Тутберидзе, где смогли найти применение своему необыкновенному таланту. Она первой из фигуристок нынешнего поколения стала исполнять прыжки в четыре оборота — к 2017 году в её арсенале уже были тулуп и сальхов. Трусова установила несколько рекордов, дважды выиграв юниорский чемпионат мира. Имя Саши появилось в Книге рекордов Гиннесса, а саму спортсменку прозвали Русской ракетой.

С выходом во взрослые Трусова ничуть не снизила планку: учила новые квады, параллельно выступая на крупных международных стартах. Однако нереальные нагрузки на молодой организм увеличили количество срывов, и Саша стала проигрывать Щербаковой и Косторной.

В сезоне-2020/2021 фигуристка решилась на смену тренера. Оказавшись в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, Саша получила все необходимые условия для комфортных тренировок. База «Ангелов» действительно выглядела великолепно: дорогие коттеджи с удобной инфраструктурой, большой каток в шаговой доступности — спортсмены Евгения могли навсегда забыть о проблемах с логистикой.

Сегодня в Подмосковье есть уникальные объекты недвижимости, полностью адаптированные под нужды профессиональных спортсменов. На территории элитного коттеджного поселка «Берёзки River Village», в 17 км от Москвы, находятся многофункциональная ледовая арена с детскими секциями по фигурному катанию, хоккею, фехтованию, а также несколько спортивных площадок, теннисные корты и т.д. В посёлке есть беговые дорожки и набережная, где можно тренироваться на свежем воздухе. Позаботились девелоперы и об образовании будущих чемпионов: детский сад и школа на базе Cambridge International School как нельзя лучше подходят для этих целей. Известно, что у многих спортсменов есть только базовые знания иностранного языка. Преподавание в школе CIS ведётся на английском, а квалифицированные педагоги помогут получить качественное образование с дипломом международного образца.

Богатая инфраструктура «Березки River Village» облегчит дорогу к олимпийскому пьедесталу. Узнать больше о посёлке и забронировать понравившийся дом можно по ссылке.

Что касается Трусовой, то, даже несмотря на качественные условия, её результаты оставляли желать лучшего. В течение сезона Саша боролась с последствиями травмы, а на чемпионате мира в Стокгольме, провалив короткую программу, смогла стать лишь третьей. Поэтому перед Олимпиадой фигуристка вернулась в «Хрустальный». Тутберидзе реанимировала спортсменку в межсезонье и приблизила её к своей мечте — исполнению пяти квадов в одной программе. С таким набором Саша поехала в Пекин, надеясь в очередной раз установить историческое достижение.

Евгения Тарасова/Владимир Морозов, восставшие из пепла предательства

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Непростая работа предстояла Этери Георгиевне со спортивной парой Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Фигуристы начали кататься вместе в 2012 году и сразу зарекомендовали себя как перспективные атлеты. Физическая форма, артистизм, сложнейшие элементы — всё это помогло им быстро заработать авторитет у международных судей и выйти в элиту мирового спорта. На дебютном чемпионате Европы Женя и Вова взяли бронзу.

С каждым стартом их результаты лишь росли, и к Олимпиаде в Пхёнчхане они подошли в числе фаворитов. Тарасова и Морозов успешно выступили в командном турнире, внеся большой вклад в завоевание сборной России серебряных медалей. Однако в личном зачёте их постигла неудача: волнение захватило фигуристов, которые в итоге остановились в шаге от пьедестала. Психологически пережить поражение было очень трудно, но Женю и Вову ждал второй удар от собственного тренера. После Игр Нина Мозер объявила о прекращении сотрудничества и передала дуэт своему ученику Максиму Транькову.

«Мне неинтересны старые проекты. Свежая кровь нужна как спортсменам, так и тренерам. Нельзя в работе с людьми топтаться на месте и делать одно и то же. Мы же не на заводе болванки делаем», — обидные слова Мозер звучали как настоящее предательство.

Это сильно подкосило Тарасову и Морозова. Долгое время их основной проблемой была нестабильность в прыжковых элементах, и тогда спортсмены решили действовать. Штаб Транькова объединился с «Хрустальным». Под руководством Этери Тутберидзе фигуристы набрали хорошие кондиции и отобрались на Олимпиаду в Пекине.