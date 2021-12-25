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Фигуристка Трусова заявила пять четверных в произвольной программе на чемпионате России: риск, реакция Тутберидзе

Упрямство Трусовой выходит ей боком, но Тутберидзе молчит. Этери безразлична судьба Саши?
Екатерина Авдонина
Фигуристка Трусова заявила пять четверных
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Страсть Русской ракеты к четверным может стоить ей Олимпиады. Так почему же тренеры позволяют ей рисковать?

В произвольной программе на чемпионате России Александра Трусова столкнётся с настоящей дилеммой. Королеве квадов придётся выбрать оптимальный контент на предстоящий старт. Однако что-то подсказывает, что фигуристка не задумываясь сделает ставку на максимально сложный набор прыжков. Саша взялась за старое и упрямо рискует всем ради Олимпиады даже тогда, когда у неё есть шанс отобраться в Пекин без серьёзных потерь.

Но что самое удивительное — так это то, что Тутберидзе никак не пытается помешать Трусовой совершить, возможно, самую большую ошибку в жизни.

Неужели Этери полностью безразлична судьба ученицы?

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Туктамышева подарила Трусовой путёвку в Пекин?

Одним из самых трогательных моментов чемпионата России по фигурному катанию стало возвращение Александры Трусовой. Фигуристка вышла на лёд после тяжёлой травмы и сразу включилась в борьбу за путёвку на Олимпиаду. В короткой программе ученица Этери Тутберидзе заявила тройной аксель, обозначив серьёзность своих намерений, однако прыжок снова не покорился ей. Ошибка отбросила Трусову на пятое место, а вместе с тем наверняка мотивировала пойти на огромный риск в произвольной программе.

Ещё перед соревнованиями Саша объявила, что не собирается упрощать себе задачу, отрабатывая на тренировке контент с пятью четверными. Теперь же вопрос о том, сколько элементов ультра-си будет исполнять Русская ракета, скорее всего, можно считать закрытым. Спортсменке необходимо реабилитироваться за недавнюю неудачу и произвести впечатление на судей, а сделать это можно только при помощи блестящего проката с россыпью квадов. Проблема в том, что подобное решение может обойтись фигуристке очень дорого — не факт, что организм Трусовой выдержит такую нагрузку, а ещё одна травма поставит крест на её участии в гонке за Пекин.

Воспитанница «Хрустального» вряд ли осознаёт, что для победы над своими главными соперницами ей не нужно идти на такие жертвы. Вместе с Сашей за третью лицензию сражаются Майя Хромых и Елизавета Туктамышева, но обе фигуристки буквально подарили Трусовой последний билет в Пекин. Срыв Лизы в короткой программе практически лишил её шансов на попадание в тройку призёров. Получше дела идут у Майи, но спортсменке с нестабильными младшими квадами будет трудно устоять против той, кто штампует четверные с закрытыми глазами. У Саши есть отличная возможность выбрать оптимальный технический набор на последний старт и завершить турнир без особых потерь. Вот только станет ли она это делать?..

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Трусова подставляет саму себя перед Олимпиадой

Вся карьера Трусовой проходит под знаком сверхзавышенных ожиданий, а сама спортсменка идёт исключительно по пути максимализма. Её приоритеты не поменялись даже со сменой тренеров: что у Тутберидзе, что у Плющенко Саша отказывалась снижать сложность выступлений, что в большинстве случаев отрицательно сказывалось на результате. На чемпионате мира в Стокгольме фигуристка впервые попробовала исполнить пять четверных, но вместо триумфа её ожидало разочарование — спортсменка приземлила три прыжка, безупречно получился лишь один. В итоге очередная бронза, и то, доставшаяся Трусовой благодаря серьёзным ошибкам соперниц.

Очевидно, что тактика Русской ракеты неидеальна, но Саша из раза в раз возвращается к ней. Вот и в Петербурге Трусова наверняка возьмётся за старое. В таком случае велика вероятность драматичной развязки: мало того, что фигуристка рискует собственным здоровьем, так ещё и при первой же осечке яркая история о Круэлле рассыплется и превратится в безуспешную погоню за дорогими элементами. Получается, упрямство Трусовой выходит ей боком — Саша подставляет саму себя перед Олимпиадой, отказываясь проявлять профессиональную гибкость.

«Со мной очень тяжело, и я не учусь балансировать. Всегда стою на своём мнении, пытаюсь решать всё сама», — продолжает безапелляционно заявлять фигуристка, не до конца понимая, что порой грань между смелостью и безрассудством слишком тонка.

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Почему Тутберидзе позволяет Трусовой рисковать?

Удивительно, но вместо того, чтобы остановить талантливую, но чересчур импульсивную ученицу, Этери Тутберидзе поощряет её выбор. В этом году наставница полностью поменяла подход к работе с Трусовой и перестала ограничивать подопечную, позволяя ей рисковать с большим количеством четверных. Со стороны может показаться, что Этери Георгиевне безразлична судьба Саши, которая может столкнуться с личной драмой на чемпионате России. У специалиста есть большая скамейка запасных и безупречная во всех смыслах претендентка на золото в Пекине. Однако это не значит, что Тутберидзе намеренно ставит Трусову под удар.

Скорее, лучший тренер мира понимает, что на данном этапе отговорить Сашу от её затеи не представляется возможным, а портить отношения с ученицей перед важнейшим стартом в карьере не выгодно с психологической точки зрения, тем более в прошлом Трусова и Тутберидзе уже конфликтовали на этой почве. Кроме того, наставница наверняка всё продумала наперёд и подобрала контент, который под силу исполнить фигуристке. Так, например, Саша рассказала, что тройной аксель в короткой программе был обязательным элементом — по состоянию здоровья ничего не мешало ей его сделать.

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«Я однозначно на него должна была идти, для себя. Вопрос об этом не стоял. В США на Гран-при я не могла его делать — было больно, но сейчас нет. Должна была делать в любом случае, тренеры меня не отговаривали. Это не был риск. По здоровью меня ничего не беспокоит», — говорила Трусова.

Будем надеяться, что спортсменка и её тренер не просчитались, и страсть Саши к четверным не будет стоить ей поездки на Олимпиаду.

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