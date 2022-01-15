Оставьте Щербакову в покое! Ученица Тутберидзе давно заслужила поездку на Олимпиаду

Оценка в 69,05 балла за короткую программу Анны Щербаковой на чемпионате Европы стала для всех настоящим шоком. Фигуристка показала худший результат за два года и поставила под сомнение российский пьедестал в женском одиночном катании, за что получила серьёзную порцию критики в соцсетях и СМИ.

Аню требуют исключить из олимпийской сборной и заменить Елизаветой Туктамышевой. Мол, чемпионка мира исчерпала собственный ресурс и теперь недостойна ехать в Пекин. Но это в корне неверная позиция. Фигуристка уже давно заслужила путёвку на Олимпиаду, и доказывать ей ничего не надо.

Тем временем выплёскивание на неё разочарования от краха наших ожиданий может окончательно подорвать дух фигуристки. Под таким давлением нетрудно сломаться.

Так что пора оставить Щербакову в покое, пока не стало поздно.

Соперничество Щербаковой и Туктамышевой — миф?

После провала Ани в короткой программе на чемпионате Европы разговоры о том, достойна ли фигуристка ехать на Олимпиаду, возобновились. Причём Щербакова попала под огонь критики и была заклеймена болельщиками как нестабильная. Дошло до того, что над ученицей Этери Тутберидзе едва не устроили самосуд, требуя срочно исключить её из состава сборной и пригласить на её место Елизавету Туктамышеву. Хотя даже если представить, что федерация согласится на проведение перекатов между спортсменками, в пользу действующей чемпионки мира говорит слишком много факторов.

В отличие от Лизы, Аня не владеет тройным акселем, зато в её арсенале есть два старших квада. Да, лутц мы пока так и не увидели (для этого надо как минимум дождаться предстоящей произвольной программы у женщин), но даже с одним четверным техническая база воспитанницы «Хрустального» ненамного ниже. Если присмотреться внимательнее, то преимущество Щербаковой далеко не в ультра-си. Если допустить, что обе фигуристки ошибутся на своих коронных прыжках, то Аня потеряет гораздо меньше из-за более высокой стоимости других элементов. Спортсменка исполняет три сложных каскада с лутцем и флипом, в то время как её конкурентка предпочитает сольные прыжки или комбинацию с секвенцией, что серьёзно урезает её технический потенциал. На размер базы влияют и непрыжковые элементы, и тут Щербакова снова опережает соперницу, показывая комбинированное вращение со сменой ноги и заходом через прыжок вместо более простого вращения в заклоне.

Все эти нюансы отражаются и на второй оценке, с которой у Ани всё отлично. Артистический дар фигуристки многогранен: в этом сезоне она экспериментировала с программами, доказывая, что не является заложницей одного образа. В целом судьи очень лояльны к подопечной Тутберидзе — её средние показатели стабильно выше в этом году даже в моменты, когда ей что-то не удаётся. По сути, Щербакова по всем параметрам превосходит Туктамышеву, так что их соперничество, скорее, миф, чем реальность.

Щербакова — самая титулованная фигуристка олимпийского цикла

Авторитет Щербаковой за рубежом неоспорим — арбитры обращают внимание не только на звание лучшей фигуристки мира, но и в целом на достижения Ани. За четыре года Щербакова невероятно спрогрессировала и стала самой титулованной спортсменкой этого олимпийского цикла, выиграв чемпионат мира и трижды — чемпионат России. Тренер Александр Жулин однажды предложил давать бонусы возрастным фигуристкам — грубо говоря, за выслугу лет. Специалист явно намекал на ученицу Алексея Мишина, но возникает вопрос: чем хуже Щербакова, которая в век сумасшедшей конкуренции и скоротечности карьер у юных спортсменок сумела взобраться на олимп и удержаться там, несмотря на присутствие таких талантливых соперниц, как Трусова и Косторная. Разве Аня не заслужила небольшой поблажки?

Весь цикл фигуристка работала над собой, трудилась для страны, выдав героический прокат на чемпионате мира в Стокгольме и привезя в Россию драгоценное золото, но вместо поддержки и понимания получила в ответ одни упрёки.

Щербакова страдает из-за завышенных ожиданий

Спад Ани был ожидаем, но если у большинства спортсменок её возраста трудности начинаются исключительно из-за физической формы, то Щербаковой выступить чисто мешает психология. Стальные нервы, которыми она славилась, сдали — иначе как срывом глупые ошибки фигуристки не назовёшь. А довели её до такого состояния фанаты и представители прессы, которые сначала собственноручно повесили ей медаль Пекина, а затем, разочаровавшись, задавили спортсменку критикой. Как итог гиперответственная Аня не смогла полностью абстрагироваться от резких слов и показала не лучшие результаты. По сути, она пострадала из-за завышенных ожиданий федерации, тренеров и любителей фигурного катания. Даже самый психологически устойчивый человек с трудом вынес бы такое колоссальное давление.

Так что же теперь делать? Отцеплять Щербакову от Игр было бы слишком жестоко, тем более Аня как никто другой заслуживает поездки в Пекин. Она несколько лет усердно работала, чтобы получить этот шанс, и списывать её в утиль вот так просто — несправедливо. К тому же исправить ситуацию ещё можно: как уже было сказано, у фигуристки нет особых проблем с физикой — потенциально она способна выкатывать свои сложнейшие программы. Надо лишь избавить её от блока в голове, а для этого необходимо прекратить атаку на неё и набраться терпения. Иными словами, пора оставить Щербакову в покое и дать ей подготовиться к важнейшему старту в карьере в нормальной обстановке.

В конце концов, если Аня не выиграет в Китае — это не станет трагедией, ведь у нас есть и другие претендентки на заветное золото. Но трагедия случится, если столь одарённая фигуристка пропустит Олимпиаду, ради которой трудилась так долго.