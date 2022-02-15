«Затрясло ребёнка». Почему сборная России в одночасье лишилась золота Олимпиады в эстафете

Мужская сборная России по биатлону завоевала бронзовые медали в олимпийской эстафете. При этом гонка складывалась таким образом, что российские болельщики вполне могли рассчитывать на победу, а третье место оказалось большим разочарованием.
Россияне забрали лидерство ещё на первом этапе: Карим Халили передал эстафету с преимуществом в 0,9 секунды от ближайших преследователей – белорусов. Затем Александр Логинов и Максим Цветков только наращивали отрыв. К последней стрельбе финишёра Эдуарда Латыпова он достигал почти 50 секунд. Но Латыпов допустил пять промахов на стойке и отправился на два штрафных круга. В этот момент Россия лишилась шансов на золото. Биатлонисты и их тренеры объясняют, почему всё закончилось так печально.
«Стрельба Латыпова – это психология, — заявил старший тренер мужской команды Юрий Каминский. – Надо было переждать порыв. Он начал стрелять в порыв, и два промаха, а дальше уже перестоял, и уверенность потерялась.
Мы старались минимизировать риски на всех этапах, и у каждого стояла своя задача. Кому-то проиграть, но немножко – понятно, что Бё будет выигрывать у Цветкова. У Саши [Логинова] стояла выиграть – он выиграл. Халили выступил похвально.
Для меня это тоже в какой-то степени трагедия. Мы в эстафете хотели бороться за золото, мы и боролись. Почти всё сработало. Я Эдуарду говорил, работай спокойно, в штатном режиме. И, конечно, от него хотелось, чтоб он спокойно начал. Обидно, но что делать».
Тренер сборной по стрельбе Максим Максимов закрыл лицо рукой, когда Латыпов покинул огневой рубеж. «Я откажусь от комментариев, что тут говорить? Затрясло ребёнка», — сказал специалист после гонки.
«Без ошибок ты не станешь лучше, не станешь чемпионом, — сам Латыпов отнёсся к своим промахам философски. — Думаю, у любых великих спортсменов были ошибки. И великими они стали, потому что никогда не останавливались и двигались дальше.
Боролись сегодня за золото, и не получилось этого сделать. Мы все этого хотели. Ребята сделали максимум, чтобы этого добиться, и на моём этапе это не получилось. Он был для меня самым сложным, и стрельба стоя – это что-то с чем-то. В любом случае удалось справиться и сохранить хотя бы третье место. Для ребят и для меня это очень важно. Потому что это Олимпийские игры, это третье место. Это действительно очень достойный результат. Я рад и счастлив, что мы в такой борьбе смогли завоевать эту награду. Конкуренция очень высокая, и биатлон – это непредсказуемый вид спорта, и всё может быть и может перевернуться с ног на голову за один рубеж».
Для Максима Цветкова эта Олимпиада складывается особенно драматично. В двух личных гонках он занял четвёртое место, в спринте проиграв бронзовому призёру 1,7 секунды. На своём этапе эстафеты Цветков отработал без ошибок в стрельбе.
«После четвёртых мест я был эмоционально опустошён, и сейчас очень сложно с эмоциями. Хочу сказать спасибо команде, всем, кто поддерживал нас на этом пути. Мы рады, что сегодня третьи. Честно, не помню, какие были слова на финише: мы поздравляли друг друга. Молодцы», — рассказал Максим.
«Мы очень рады, что сегодня оказались на подиуме. Эдик – молодец, — Александр Логинов поддержал партнёра по команде. – Сегодня были тяжёлые погодные условия, тяжело было стрелять. Я это всё знаю, всё это сам проходил. Надо порадоваться этой медали».
Поддержку Латыпову выразил и Карим Халили: «После финиша Эдуарда мы его поддержали. Я надеюсь, что будет очень много слов поддержки в его адрес. Мало кто понимает, каково это прийти на последнем этапе эстафеты на последний рубеж лидером, когда такая погода. Нельзя Эдуарда винить. Просто посмотрите на другие команды — у того же Легрейда сегодня был штрафной круг, ещё у кого-то. Это случалось на разных этапах у сильнейших спортсменов. Получилось просто в этот момент. В этом нет ничего страшного. Надо работать дальше и завоёвывать новые медали».
В мужской биатлонной программе на Олимпиаде осталась одна гонка. В пятницу, 18 февраля, биатлонисты пробегут 15-километровый масс-старт. Начало – в 12:00 по московскому времени.
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