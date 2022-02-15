«Затрясло ребёнка». Почему сборная России в одночасье лишилась золота Олимпиады в эстафете

Мужская сборная России по биатлону завоевала бронзовые медали в олимпийской эстафете. При этом гонка складывалась таким образом, что российские болельщики вполне могли рассчитывать на победу, а третье место оказалось большим разочарованием.

Россияне забрали лидерство ещё на первом этапе: Карим Халили передал эстафету с преимуществом в 0,9 секунды от ближайших преследователей – белорусов. Затем Александр Логинов и Максим Цветков только наращивали отрыв. К последней стрельбе финишёра Эдуарда Латыпова он достигал почти 50 секунд. Но Латыпов допустил пять промахов на стойке и отправился на два штрафных круга. В этот момент Россия лишилась шансов на золото. Биатлонисты и их тренеры объясняют, почему всё закончилось так печально.

«Стрельба Латыпова – это психология, — заявил старший тренер мужской команды Юрий Каминский. – Надо было переждать порыв. Он начал стрелять в порыв, и два промаха, а дальше уже перестоял, и уверенность потерялась.

Мы старались минимизировать риски на всех этапах, и у каждого стояла своя задача. Кому-то проиграть, но немножко – понятно, что Бё будет выигрывать у Цветкова. У Саши [Логинова] стояла выиграть – он выиграл. Халили выступил похвально.

Для меня это тоже в какой-то степени трагедия. Мы в эстафете хотели бороться за золото, мы и боролись. Почти всё сработало. Я Эдуарду говорил, работай спокойно, в штатном режиме. И, конечно, от него хотелось, чтоб он спокойно начал. Обидно, но что делать».

Новость по теме Тренер сборной России объяснил провал Эдуарда Латыпова в эстафете на ОИ-2022

Тренер сборной по стрельбе Максим Максимов закрыл лицо рукой, когда Латыпов покинул огневой рубеж. «Я откажусь от комментариев, что тут говорить? Затрясло ребёнка», — сказал специалист после гонки.

«Без ошибок ты не станешь лучше, не станешь чемпионом, — сам Латыпов отнёсся к своим промахам философски. — Думаю, у любых великих спортсменов были ошибки. И великими они стали, потому что никогда не останавливались и двигались дальше.

Боролись сегодня за золото, и не получилось этого сделать. Мы все этого хотели. Ребята сделали максимум, чтобы этого добиться, и на моём этапе это не получилось. Он был для меня самым сложным, и стрельба стоя – это что-то с чем-то. В любом случае удалось справиться и сохранить хотя бы третье место. Для ребят и для меня это очень важно. Потому что это Олимпийские игры, это третье место. Это действительно очень достойный результат. Я рад и счастлив, что мы в такой борьбе смогли завоевать эту награду. Конкуренция очень высокая, и биатлон – это непредсказуемый вид спорта, и всё может быть и может перевернуться с ног на голову за один рубеж».

Для Максима Цветкова эта Олимпиада складывается особенно драматично. В двух личных гонках он занял четвёртое место, в спринте проиграв бронзовому призёру 1,7 секунды. На своём этапе эстафеты Цветков отработал без ошибок в стрельбе.

«После четвёртых мест я был эмоционально опустошён, и сейчас очень сложно с эмоциями. Хочу сказать спасибо команде, всем, кто поддерживал нас на этом пути. Мы рады, что сегодня третьи. Честно, не помню, какие были слова на финише: мы поздравляли друг друга. Молодцы», — рассказал Максим.

Новость по теме Максим Цветков: сейчас очень сложно с эмоциями

«Мы очень рады, что сегодня оказались на подиуме. Эдик – молодец, — Александр Логинов поддержал партнёра по команде. – Сегодня были тяжёлые погодные условия, тяжело было стрелять. Я это всё знаю, всё это сам проходил. Надо порадоваться этой медали».

Поддержку Латыпову выразил и Карим Халили: «После финиша Эдуарда мы его поддержали. Я надеюсь, что будет очень много слов поддержки в его адрес. Мало кто понимает, каково это прийти на последнем этапе эстафеты на последний рубеж лидером, когда такая погода. Нельзя Эдуарда винить. Просто посмотрите на другие команды — у того же Легрейда сегодня был штрафной круг, ещё у кого-то. Это случалось на разных этапах у сильнейших спортсменов. Получилось просто в этот момент. В этом нет ничего страшного. Надо работать дальше и завоёвывать новые медали».

В мужской биатлонной программе на Олимпиаде осталась одна гонка. В пятницу, 18 февраля, биатлонисты пробегут 15-километровый масс-старт. Начало – в 12:00 по московскому времени.