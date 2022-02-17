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Зимняя Олимпиада — 2022 в Пекине — расписание соревнований на 18 февраля: фигурное катание (пары), биатлон

Олимпиада-2022. 18 февраля. Биатлонистам надо брать последние медали. Хватит трястись!
Михаил Чесалин
ОИ-2022 – расписание соревнований на 18 февраля
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Представляем все финалы дня, полное расписание и оцениваем шансы российских атлетов.
Олимпиада-2022. Полное расписание соревнований
Олимпийские игры – 2022 в Пекине. Медальный зачёт

После бури, разразившейся накануне в женском одиночном катании, трудно себе представить, что Олимпиада-2022 в Пекине сможет ещё чем-то удивить российских болельщиков. Однако шансы на это есть – не все медали ещё разыграны, не все важные битвы закончены.

В пятницу, 18 февраля, в Пекине будет разыграно всего пять комплектов наград, но интересного для поклонников сборной России будет много. Здесь и биатлон, и хоккей, и снова фигурное катание. Только лыжников, готовящихся к марафонам, не хватает.

Пойдём по хронологии: первые медали дня, как обычно, будут разыграны в экстрим-парке. И, к сожалению, наград у России в ски-хафпайпе не будет точно: наших в финале нет.

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Затем фокус внимания будет смещён на биатлонную арену. Из-за сложных погодных условий там пройдут сразу два масс-старта, женский и мужской, один за другим. У женщин выступят Резцова, Нигматуллина и Казакевич, у мужчин – Латыпов, Логинов и Цветков. Все на этой Олимпиаде уже с медалями, все в хорошей форме. Терять уже нечего, трястись на огневом рубеже не надо. Так что ждём от наших биатлонистов приятных сюрпризов.

Примерно в это же время будут разыграны медали в зрелищном мужском ски-кроссе. Надо сказать, что медаль будет неожиданностью, но не чудом. Сергей Ридзик, например, на трассе в Китае в этом сезоне выиграл этап Кубка мира. Игорь Омелин и Кирилл Сысоев тоже не просто погулять приехали. Будет сложно, но парни будут биться.

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Наконец, пятый финал дня – в конькобежном спорте, мужчины побегут 1000 метров. Россию будут представлять Павел Кулижников и Виктор Муштаков. История Кулижникова – это настоящая драма. Атлет много лет доминировал в мире, но на Олимпиаду приехал только сейчас, да и то – не на основной дистанции. Но он может сотворить чудо!

Дальше в программе дня – фигурное катание и хоккей. Здесь пока без медалей, но смотреть будет очень интересно. Мишина и Галлямов претендуют на второе золото этих Игр, а ведь есть ещё Тарасова и Морозов, а также Бойкова и Козловский, которые рвутся к медали.

В хоккее же будем играть со Швецией за выход в финал Олимпиады. Вывеска красивая, соперник сильный, а победа гарантирует команде медаль. Матч будет огненный!

18 февраля, пятница. День 14-й. Разыгрывается пять комплектов наград

Расписание финалов

4:30. Фристайл. Женщины. Ски-хафпайп. Финал
10:00. Биатлон. Женщины. 12.5 км Масс-старт
10:20. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Большой финал
11:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м
12:00. Биатлон. Мужчины. 15 км Масс-старт

Полное расписание соревнований

4:30. Фристайл. Женщины. Ски-хафпайп. Финал
6:45. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
7:10. Хоккей. Мужчины. 1/2 финала. Финляндия — Словакия
9:00. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. 1/8 финала
9:05. Кёрлинг. Мужчины. За 3-е место. США — Канада
9:35. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала
9:54. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала
10:00. Биатлон. Женщины. 12.5 км Масс-старт
10:10. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Малый финал (за 3-е место)
10:20. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Большой финал
11:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м
12:00. Биатлон. Мужчины. 15 км Масс-старт
13:30. Фигурное катание. Спортивные пары. Короткая программа
15:00. Бобслей. Женщины. Двойки. 1-я попытка
15:05. Кёрлинг. Женщины. 1/2 финала. Швейцария — Япония
15:05. Кёрлинг. Женщины. 1/2 финала. Швеция — Великобритания
16:10. Хоккей. Мужчины. 1/2 финала. Россия — Швеция
16:30. Бобслей. Женщины. Двойки. 2-я попытка.

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