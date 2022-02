«Словно с небес на землю». Мишина пережила предательство партнёра и взяла бронзу Олимпиады

Путь Анастасии Мишиной к олимпийским медалям был невероятно сложным. Фигуристка пережила настоящее предательство своего партнёра, бросившего её из-за лишнего веса. Растерянная, разбитая, она не знала, что делать, однако в её жизни появился Александр Галлямов, и всё мгновенно наладилось.

Ученики Тамары Москвиной били один рекорд за другим и выигрывали все крупные старты. Чемпионат мира, Европы и… Олимпийские игры. В командном зачёте им не было равных. Доказали, что их успех не был случайным, спортсмены и в индивидуальном первенстве, но их соперники оказались невероятно сильны. В итоге россияне заработали бронзовую награду.

Шикарный дебют Саши и Насти на Олимпиаде в Пекине!

Партнёр бросил фигуристку из-за лишнего веса

Свой путь в фигурном катании Анастасия Мишина, как и большинство, начала в совсем юном возрасте. Ей не было и пяти лет, когда любознательная и упрямая девочка упросила родителей отвести её на каток. Талантом Настя оказалась не обделена, но со временем её результаты пошли на спад. Спортсменка собиралась завершать карьеру, однако мама и тренер уговорили её попробовать себя в парном катании. Правда, и здесь у Мишиной всё складывалось не так гладко. Она сменила двух партнёров, прежде чем встретилась с Владиславом Мирзоевым. С ним фигуристка быстро нашла общий язык и стала стабильно забирать медали на важных стартах.

Под руководством Людмилы и Николая Великовых дуэт выиграл первенство России и финал юниорского Гран-при, а также взял серебро на юниорском чемпионате мира. Казалось, у Влада и Насти большое будущее на взрослом уровне, но внезапно их сотрудничество оборвалось. Фигурист бросил Мишину из-за лишнего веса, дав за её спиной объявление о поиске новой партнёрши. Эта новость оказалась настоящим ударом для спортсменки: страдая от неопределённости, Настя стала заедать стресс и поправилась ещё больше.

«Смена партнёра далась мне тяжело. Это было словно возвращение с небес на землю. Я осталась одна, мне пришлось три месяца кататься без партнёра. Мотивации не было, я набрала вес. Потом возвращала форму, восстанавливала прыжки и элементы с самого начала. Расставание получилось болезненным, так как у нас была договорённость докататься до конца сезона», — делилась неприятными воспоминаниями Мишина.

«Не просто нахальство, а откровенная наглость»

Когда тренеры предложили Насте встать в пару с Александром Галлямовым, фигуристка была настроена крайне скептически. Она не верила в себя и не думала, что сможет быстро вернуть форму. Но новый партнёр оказался терпеливым и стал во всём помогать спортсменке, постепенно восстанавливая её дух. И это дало свои плоды: очень скоро Мишина и Галлямов из аутсайдеров превратились в лидеров юниорской сборной России. В последний сезон перед переходом в мастера они выиграли все старты, включая мировое первенство.

Затем у Насти и Саши возникли некоторые трудности, и через год они перешли к Тамаре Москвиной. С новой наставницей дуэт засиял ярче прежнего. После блестящего выступления в финале Кубка России спортсмены отобрались на чемпионат мира в Стокгольме, где сенсационно обошли гениальных китайцев Вэньцзин Суй и Хань Цун, став первыми. Их мощная произвольная программа под хит группы Queen We are the Champions была пощёчиной всем соперникам — никто из новичков не позволял себе такой дерзости, однако в итоге слова песни, под которую катались Мишина и Галлямов, оказались пророческими.

«Я точно так же, как и вы, понимала, что это не просто нахальство, а откровенная наглость, совершенно мне не свойственная к тому же. А потом вдруг подумала: «Тамара, тебе 80 лет. Ну можно хотя бы раз в жизни позволить себе быть наглой?!» Вот и взяла музыку Queen.

Не скажу, что чувствовала себя комфортно при этом. Постоянно ждала упрёков, что неприлично брать такую композицию для дебютантов, которые ещё ничего в своей жизни не выиграли. В итоге решила, что это вообще не должно меня волновать. Раз уж мы сделали первый шаг к тому, чтобы быть наглыми, нужно было идти до конца», — объясняла выбор музыки Москвина.

Блестящий олимпийский дебют

В олимпийском сезоне Тамара Николаевна пошла ещё дальше и поставила ученикам программу под композицию Леонида Свиридова «Время, вперёд!», намекая, что Мишина и Галлямов готовы к новым свершениям в Пекине. И действительно, в командном турнире Саша с Настей проявили себя великолепно. Даже несмотря на обидную ошибку на поддержке, фигуристы принесли нашей сборной почти максимальную сумму баллов. В личном же зачёте спортсмены подняли планку ещё выше. Два чудесных выброса, сложнейший каскад с двумя тройными сальховами через ойлер, сольный тройной прыжок — всё было сделано на высочайшем уровне. За свой прокат ученики Москвиной набрали 154,95 балла, в сумме — 237,71.

Казалось бы, такого результата хватило бы для победы, но соперники россиян оказались невероятно сильны. Прокат жизни выдали соотечественники Евгения Тарасова и Владимир Морозов, впечатлили и китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун, которые выиграли соревнование. Мишина и Галлямов получили заслуженную бронзу.

Это великолепный дебют наших фигуристов на Олимпийских играх. Учитывая, что нынешние победители и серебряные призёры почти со стопроцентной вероятностью завершат карьеру после Пекина, ребята остаются флагманами новой эпохи в парном катании. Чемпионы мира, Европы и бронзовые призёры Олимпиады — у них впереди много классных и успешных выступлений на крупнейших стартах, ведь с мотивацией у Саши и Насти нет никаких проблем.

