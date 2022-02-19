«Допинг-тест слезами сдадим». История фигуристки, не сумевшей воплотить олимпийскую мечту

Александра Бойкова прошла нелёгкий путь к Олимпиаде в Пекине. Не за четвёртым местом она туда ехала.

Александра Бойкова допустила роковую ошибку в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине. Неудачное приземление с выброса не позволило ей и Дмитрию Козловскому взять олимпийские медали, и они оказались на обидном четвёртом месте.

Однако Саше эти соревнования дали невероятный опыт и научили бороться со своими нервами. Она отлично показала себя, ни разу не упав во время прокатов, что часто случалось с ней в ходе сезона, и гордится своей личной победой. Тем не менее с судейскими оценками она, как и её партнёр, не согласна и не понимает, почему их паре дали так мало баллов.

Начав свою карьеру в парах с головокружительного взлёта, она вряд ли могла представить, что останется без олимпийской медали в Пекине.

Бойкова была одиночницей в группе Мишина

Любительнице искусства и литературы Александре Бойковой повезло появиться на свет в Санкт-Петербурге — культурной столице России. А спустя четыре года ей повезло ещё больше: она начала заниматься фигурным катанием у прославленного тренера олимпийских чемпионов Алексея Мишина. Но, несмотря на тренировки у гениального профессора, добиться успехов в одиночном разряде у неё не получалось, поэтому она перешла в парное катание.

Партнёром 13-летней Саши стал высоченный и тоже недавно перешедший в новый для себя вид Дмитрий Козловский. Делать поддержки вместе с ним девушка первое время боялась, но постепенно между ребятами установились доверительные отношения. Тренировались они в группе Тамары Москвиной, осваивая сложнейшие элементы под руководством молодого специалиста Артура Минчука. Уже в следующем сезоне новая спортивная пара выиграла первенство России и взяла серебро юниорского чемпионата мира.

Звёздный час и чёрная полоса

Выйдя на взрослый уровень, Александра с Дмитрием мгновенно себя проявили, став третьими на чемпионатах России и Европы. А сезон-2019/2020 и вовсе ознаменовался для них звёздным часом. Ребята взяли золото почти на всех стартах, за исключением финала Гран-при, и в предолимпийский год вступили в статусе чемпионов России и Европы.

«Серьёзная конкуренция не даёт расслабляться. Получили пинка под зад на финале Гран-при», — вспоминала Бойкова.

Однако в новом сезоне пару настигла чёрная полоса. У Саши разладился выброс, из-за чего её стали преследовать ошибки. Бойкова и Козловский неудачно начали сезон, с треском проиграв этап Кубка России в Казани. На Гран-при в Москве они реабилитировались, хоть и с ошибками, но выиграв турнир. Правда, эта победа не компенсировала им проигрыши на более важных соревнованиях.

«Поздравляю, у вас есть чемпионы мира»

Ошибки на выбросах преследовали Сашу до конца сезона, как назло, вылезая в самый ответственный момент. На чемпионате России Бойкова с Козловским из-за них упустили победу. А выступление на чемпионате мира фигуристы, наверное, предпочтут и не вспоминать. Бронзовые медали вкупе с победой конкурентов по группе — Мишиной и Галлямова — стали для них огромным разочарованием. Глядя на оценки в «кисс энд край», Саша в сердцах бросила Тамаре Москвиной: «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира». За этот эмоциональный выпад в адрес тренера Бойкову многие осудили, но позже она объяснила, что злилась на саму себя.

«Были ли тогда просто эмоции? Скажем так, это была злость. Но эта злость была в первую очередь на себя. Как мы уже сказали, мы прекрасно понимали, что всё зависело от чистоты проката», — призналась Саша.

Олимпийский путь

В олимпийском сезоне Бойковой посчастливилось кататься в короткой программе под «Лебединое озеро», о чём она мечтала с самого детства. Чтобы воплотить на льду нужный образ, она проделала огромную работу по постановке рук. Тем не менее на этапах Гран-при в США и во Франции она в очередной раз откаталась с ошибками. Прыжки и выбросы будто стали ахиллесовой пятой спортсменки. Прорыв у Бойковой случился на чемпионате России в Санкт-Петербурге: она наконец-то справилась с обеими программами, и они с Димой поднялись на вторую ступень пьедестала, обеспечив себе место в олимпийской сборной.

На чемпионате Европы в Таллине Александра продолжила доказывать, что способна кататься чисто: в короткой у неё не всё получилось, но в произвольной они с Димой были безупречны. Этого не хватило, чтобы защитить титул чемпионов, но Саша знала: главная битва ещё впереди.

«Очень рада находиться на Олимпиаде»

На Олимпиаде в Пекине Александра Бойкова наслаждалась каждым моментом спортивного праздника. До старта личного турнира у парников она не скучала: в свободное от тренировок время гуляла по Олимпийской деревне, ходила на другие соревнования, общалась со спортсменами из других стран и успела со многими из них поменяться на память значками из аккредитации.

«На самом деле я очень рада находиться на Олимпиаде. Здесь царит особая атмосфера. Например, я никогда бы не подумала, что меняться значками с ребятами из других стран так круто (сейчас речь идёт про значки, которые можно заметить на ленте аккредитации)! И таких особенных моментов очень много! Надеюсь, что в последующем их станет ещё больше», — написала Бойкова в своём «инстаграме».

Короткая программа на пекинском льду для Саши вышла напряжённой. Было заметно, что она боялась допустить какую-то ошибку и из-за этого немного зажалась. Её опасения оказались небеспочвенны: на выбросе она коснулась льда рукой, хотя приземлилась уверенно. Но, памятуя о неудачном опыте других стартов этого сезона, видимо, решила подстраховаться.

Четвёртое место после первого дня соревнований подстегнуло девушку как следует постараться в произвольной программе. Выступая в короткой последними, им с Дмитрием теперь предстояло открывать сильнейшую разминку.

«Как отходить от Олимпиады? Сейчас допинг-тест слезами сдадим, и нормально»

В произвольной Александра каталась уже более раскованно, эмоционально погрузилась в их с Димой «Малагенью». Но контролировала себя не меньше. Она справилась с параллельными прыжками и выдала нереально роскошный первый выброс, но, к сожалению, на втором едва не упала. Её повело на приземлении в сторону, и она в развороте перескочила с ноги на ногу. Смогла устоять, но баллы из-за этой досадной ошибки они с Димой, конечно, потеряли.

«Очень яркие, высокие, со своей харизмой, со своими характерами, с красивыми линиями, со скоростью, с хорошими прыжками. Но не знаю, в чём там сомнения у судей», — поддержали пару Мария Петрова и Андрей Журанков в эфире телеканала «Россия 1».

После проката Александра и Дмитрий вместе запрыгнул на мягкий бортик катка — отличное средство для снятия соревновательного стресса. Но это не помогло не расстроиться потом из-за оценок — 141,91 балла за произвольную. Совсем маленький отрыв от японской пары и четвёртое итоговое место. Саша и Дима — без олимпийской медали. Это не могло не омрачить настроения фигуристке.

«Прокаты были достойные, хорошо себя проявили, выполнили нашу работу. То, что мы видели на табло — мы увидели все. Как отходить от Олимпиады? Сейчас допинг-тест слезами сдадим, и нормально», — сказала Бойкова после проката.

Александра понимала, что часть баллов они потеряли из-за неудачного выброса, но всё равно оценки её очень удивили. Такие баллы они получали, когда только вышли из юниоров, а сейчас у них солидный багаж медалей самых престижных турниров и титул чемпионов Европы.

Но Саше точно не стоит грустить из-за результатов на своих первых Олимпийских играх. Для них с Димой всё только начинается! Пора настраиваться на новый олимпийский цикл и бороться в нём за высшие награды.