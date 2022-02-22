Из-за кого же сократили марафон на ОИ? Клебо ответил на обвинения тренера сборной России

Мужской марафон стал одним из самых радостных событий для болельщиков на Олимпиаде-2022. Александр Большунов завоевал свою третью золотую медаль и щеголял по снегу в золотых ботинках, Иван Якимушкин выиграл своё первое олимпийское серебро, все наши парни финишировали в топ-6. Вот только марафон был не полный, а впервые в истории Олимпийских игр – усечённый. Многие были уверены, что сокращение дистанции продавил Йоханнес Клебо, который снялся с гонки. Но сам норвежец позднее это отрицал.

Кто же на самом деле причастен к появлению усечённого марафона?

«Мы знаем, что Клебо отказался бежать полтинник»

О сокращении дистанции мужского марафона с 50 до 28,4 км стало известно одновременно с переносом гонки на позднее время из-за погоды. Сборная России сразу негативно отреагировала на изменение дистанции. Как оказалось, решение не понравилось не только россиянам, против высказывались и китайцы, и финны, и, как говорила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, «другие команды, кроме норвежской».

После этого и появились опасения, что во всём виноваты норвежцы. Их подтверждала и ситуация с Йоханнесом Клебо, многие говорили, что лыжник отказывался бежать марафон до тех пор, пока дистанция не была сокращена.

«Норвежцы ли продавили? Я не разговаривала с ними, — призналась Вяльбе. — Рейс-директор по этому поводу нам ничего не сообщал, чьё это было желание. Поэтому давайте не будем зря друг на друга наговаривать. В любом случае мы знаем, что Клебо при такой температуре и таком ветре отказался бежать полтинник. Но дистанцию сократили до 28 км. Поэтому он сказал: «Да, я побегу». То есть они уже давали информацию жюри, что он не будет стартовать».

Все понимали, что на более короткой дистанции у Клебо есть шансы побороться с Большуновым за заключительное золото Олимпиады. Как уже после гонки признался Юрий Бородавко, от этого начал переживать и сам Александр. Тем временем в сборной Норвегии не подтверждали, что гонка была сокращена по их просьбе, в команде настаивали, что это решение организаторов в пользу всех спортсменов.

«Я знаю, что это решение было сложным для организаторов. Это Олимпийские игры, телевизионное время, спонсоры и многое другое, что должно работать. Но они приняли решение в пользу спортсменов, а не из принципа пробежать именно 50 км. Нам просто нужно выйти на старт и сразиться», — рассказал менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг.

«Эта версия утопична»

Однако в середине гонки произошло невероятное – Йоханнес Клебо, который по мнению многих продавил сокращение дистанции, снялся с гонки. Как выяснилось позднее, норвежец заразился ротовирусом, не спал всю ночь и именно из-за плохого самочувствия не смог добежать до финиша.

«Я решил стартовать только после того, как марафон укоротили до 30 км. Подумал так: «Окей, хотя бы попробую и посмотрю, что будет». Ничего из этого не получилось. Это не та концовка, на которую я рассчитывал. Но это жизнь», — сказал Клебо после гонки.

Тем не менее тренер сборной России Юрий Бородавко обвинил норвежского гонщика в том, что гонку перенесли именно из-за его ультиматума.

«Со стороны норвежской делегации поступило предложение по сокращению дистанции, поскольку Клебо поставил ультиматум, если в такую погоду будет 50 км, он не побежит. Он — один из фаворитов, и они смогли продавить сокращение дистанции, что изначально было не в нашу пользу. Гонка показала, что наши ребята очень хорошо готовы. Первое и второе место, четвёртое место Мальцева — это серьёзное преимущество. Всё равно Клебо в масс-стартах является одним из самых лучших гонщиков, и мы помним прошлый год, чемпионат мира и гонку на 50 км, где он был явным фаворитом», — заявлял Бородавко.

Также он утверждал, что Большунов безумно расстроился из-за сокращения дистанции, и даже после победы не считал себя «королём лыж», ведь пробежал он не 50, а 28,4 км. Клебо не заставил себя долго ждать, ответив российскому тренеру. Норвежец напомнил, что плохо себя чувствовал и решил бежать гонку лишь после сокращения дистанции. Он добавил, что решение принималось тогда, когда его ещё даже не было на стадионе. За Йоханнеса вступился и Эспен Бьервиг.

«Йоханнес в тот день был нездоров и в итоге не завершил гонку, поэтому эта версия утопична. Альтернативой этому решению была отмена гонки. Было 19 градусов мороза, и скорость ветра достигала 12-13 секунд, многие люди получили обморожения. Это было очень правильное решение FIS. Тогда было нереально пробежать 50 километров. В субботу было намного холоднее, чем в воскресенье. Мы были очень рады, что всё состоялось», — парировал менеджер норвежской команды.

Гоночный директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньере решил поставить итоговую точку в этом вопросе и разрешить спор двух сборных.

«Это решение определённо не было результатом давления на нас со стороны Норвегии или кого-либо ещё. Мы не нуждаемся в чьём-либо давлении, чтобы следить за прогнозом погоды и действовать исходя из ситуации», — подытожил Миньере.

Видимо, заговоров против сборной искать всё-таки не стоит. Остаётся лишь радоваться победе россиянина в марафоне, пускай и в усечённом, ведь и без этого для России Большунов уже стал королём лыж.