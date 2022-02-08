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Рочев-младший: Устюгов был готов для борьбы в финале. Не вышел из-за тактического промаха

Рочев-младший: Устюгов был готов для борьбы в финале. Не вышел из-за тактического промаха
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Известный российский гонщик Василий Рочев-младший оценил итоги спринтерских гонок среди мужчин и женщин на проходящих в Пекине зимних Олимпийских играх.

«Есть медаль, поэтому гонку можно оценить на отлично. Жаль, что Устюгов не прошёл в финал, физически для борьбы он был готов достойно. Единственное — совершил ошибку на последнем подъёме: оказался не в том месте и не в то время. Но это его тактический промах: скорости не хватило, из-за этого не вышел.
На Терентьева был определённый расчёт. Он однозначно молодец, что оправдал надежду и взял свою первую олимпийскую медаль.

Что касается Степановой, то она удивила в начале гонки, но было видно, что она ещё молода и зелена. Ей не хватает опыта, а силы и амбиции есть, но их не всегда достаточно. Ожиданий от выступления Юлии Ступак, Наташи Непряевой было больше. Руки опускать однозначно не стоит, нужно готовиться к следующим стартам», — сказал Рочев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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