Евгений Семененко: путь на Олимпиаду в Пекин был непростым. Очень рад, что сейчас я здесь

Российский фигурист Евгений Семененко подвёл итог своего выступления на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

Семененко занял восьмое место, показав лучшие прокаты в сезоне. Евгений улучшил личные рекорды в произвольной программе и по сумме двух выступлений.

«Мой путь на Олимпиаду в Пекин был непростым. Очень рад, что сейчас я здесь, что у меня появилась возможность окунуться в особенную спортивную атмосферу Олимпийских игр, что посчастливилось соревноваться с лучшими фигуристами мира. Спасибо моим родным, всем моим тренерам, отдельно — Алексею Николаевичу Мишину, Татьяне Николаевне Мишиной, которая и в радостные, и в сложные моменты жизни с моего 8-летнего возраста всегда со мной. Благодарен моим искренним болельщикам за поддержку», — написал Семененко на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Евгения Семененко в «Инстаграме».