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Россия выиграла обе лыжные эстафеты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

Россия выиграла обе лыжные эстафеты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине
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Россия выиграла и женскую, и мужскую эстафету в лыжных гонках на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Сегодня, 13 февраля, Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов уверенно выиграли эстафету. Вторыми стали норвежцы, третьими – французы.

Вчера, 12 февраля, золото в эстафете завоевали российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Серебро завоевали немки, бронзу — шведки.

Большунов на Олимпиаде-2022 уже завоевал одну золотую (скиатлон) и одну серебряную (разделка) медали. Спицов стал серебряным призёром в скиатлоне. Непряева также завоевала серебро в скиатлоне.

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Александр Большунов, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Александр Большунов, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Денис Спицов, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Денис Спицов, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Сергей Устюгов, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Сергей Устюгов, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Алексей Червоткин, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Алексей Червоткин, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

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