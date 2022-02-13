Россия выиграла обе лыжные эстафеты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

Россия выиграла и женскую, и мужскую эстафету в лыжных гонках на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
Сегодня, 13 февраля, Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов уверенно выиграли эстафету. Вторыми стали норвежцы, третьими – французы.
Вчера, 12 февраля, золото в эстафете завоевали российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Серебро завоевали немки, бронзу — шведки.
Большунов на Олимпиаде-2022 уже завоевал одну золотую (скиатлон) и одну серебряную (разделка) медали. Спицов стал серебряным призёром в скиатлоне. Непряева также завоевала серебро в скиатлоне.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 13 февраля 2022
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