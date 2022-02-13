Вяльбе: лично решила, что 4-й этап за Устюговым. Голосование тренеров было бы не за него

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о формировании состава на мужскую эстафету на Олимпиаде в Пекине. Российская команда в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова выиграла золото.
«Для того, чтобы получать новые награды, нужно забывать победы сразу же. Поэтому эмоций на оставшиеся гонки у меня хватит! Их ещё много.
У нас было собрание с тренерами. Каждый высказывал мнение. Мы решали, кто побежит — Мальцев или Устюгов. Пообщавшись с тренерами, я поняла, что решение голосованием будет не в пользу Устюгова. Поэтому сказала, что я принимаю решение, что последний этап побежит Устюгов. На это есть ряд причин.
Устюгов прекрасно провёл свой этап! Даже не в том дело, что у него был хороший задел. У меня ни разу не было сомнений на его счёт. Знала, что он не подведёт», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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- 13 февраля 2022
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