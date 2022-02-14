Американский журналист сделал прогноз на турнир фигуристок на ОИ. Щербакова — вне топ-4

Американский журналист Джеки Вонг опубликовал в издании Rocker.Skating прогноз на исход соревнований фигуристок на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
По мнению Вонга, протокол будет выглядеть следующим образом:
1. Камила Валиева (Россия)
2. Александра Трусова (Россия)
3. Вакаба Хигути (Япония)
4. Каори Сакамото (Япония)
5. Анна Щербакова (Россия)
6. Ён Ю (Южная Корея)
7. Луна Хендрикс (Бельгия)
8. Алиса Лю (США).
«После травмы, полученной несколько дней назад на тренировке, Щербаковой было очень трудно добиться хорошего катания. Она надеялась собрать в произвольной программе в Пекине три четверных, но этого может не произойти», — объяснил пятое место действующей чемпионки мира Щербаковой Вонг.
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- 14 февраля 2022
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