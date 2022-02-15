Кёрлингистка Арсенькина: мы не можем найти свою игру, не играем на свой уровень

Российская кёрлингистка Галина Арсенькина после игры со сборной Дании поделилась мнением о причинах неудачного выступления на турнире в целом и в данном матче, закончившемся со счётом 5:10, в частности.

«Здесь, наверное, больше и психологическое давление сначала, дальше сложно после нескольких поражений подряд выбраться. Но основное — мы не можем найти свою игру, не играем на свой уровень, к сожалению. Искать ответы на это нужно, наверное, в нашей подготовке.

В восьмом энде была критическая неудача, которую объяснить невозможно, очень важный камень наехал, чего никто не может предотвратить. Это случилось в самый критичный момент, когда уже сложно что-то исправить: недостаточно эндов и времени. Очень сложно что-то говорить здесь, когда твои попытки сопровождаются безумной неудачей», — приводит слова Арсенькиной ТАСС.

В следующем матче российские кёрлингистки сыграют со сборной Китая, встреча пройдет 15 февраля. На групповом этапе выступают 10 сборных, лучшие четыре команды выйдут в полуфинал олимпийского турнира. Команда России пока не одержала ни одной победы в шести проведённых матчах на Олимпиаде.

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