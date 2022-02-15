Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Камила Валиева вышла в лидеры в короткой программе на Олимпиаде-2022 в Пекине

Камила Валиева вышла в лидеры в короткой программе на Олимпиаде-2022 в Пекине
Комментарии

Российская фигуристка Камила Валиева вышла в лидеры в короткой программе на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине. В начале проката 15-летняя спортсменка сорвала тройной аксель, но справилась со всеми остальными элементами. Валиева показала результат 82,16 балла. У её ближайшей преследовательницы, японки Вакабы Хигути, 73,51 балла.

14 февраля Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU по допинговому делу Валиевой и допустил 15-летнюю фигуристку к соревнованиям.

Под 28-м номером в короткой программе выступит Александра Трусова, под 29-м — Анна Щербакова.

Одна против всех. Выступление Камилы Валиевой — блокбастер, и вы обязаны его увидеть Одна против всех. Выступление Камилы Валиевой — блокбастер, и вы обязаны его увидеть
Камила Валиева, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Камила Валиева, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022