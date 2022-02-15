Результаты всех российских фигуристок в короткой программе на Олимпийских играх — 2022

Сегодня, 15 февраля, на Олимпийских играх в Пекине (Китай) с короткой программы стартовал турнир фигуристок-одиночниц.
От России в турнире принимают участие три спортсменки: чемпионка Европы Камила Валиева, действующая чемпионка мира Анна Щербакова и бронзовый призёр мирового первенства Александра Трусова.
Валиева была заявлена под 26-м стартовым номером, Трусова — под 28-м, Щербакова выступала 29-й.
Валиева после своего проката сразу же уверенно вышла в лидеры в короткой программе Олимпиады. В начале проката 15-летняя спортсменка сорвала тройной аксель, но справилась со всеми остальными элементами. Валиева показала результат 82,16 балла. У её на тот момент ближайшей преследовательницы, японки Вакабы Хигути, было лишь 73,51 балла.
Александра Трусова представила короткую программу, в которой упала при исполнении тройного акселя, после чего чисто исполнила тройной флип. Во второй половине программы сделала каскад тройной лутц – тройной тулуп.
За свой прокат 17-летняя спортсменка получила 74,6 балла и занимала промежуточное второе место, с которого Трусову затем вытеснила Анна Щербакова. Анна чисто исполнила все элементы. За свой прокат она получила 80,20 балла.
Отметим, что Трусова опустилась также и с промежуточной третьей позиции после выступления японки Каори Сакамото.
Положение по итогам короткой программы:
1. Камила Валиева (Россия) — 82,16.
2. Анна Щербакова (Россия) — 80,20.
3. Каори Сакамото (Япония) — 79,84 .
4. Александра Трусова (Россия) — 74,60.
5. Вакаба Хигути (Япония) — 73.51.
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