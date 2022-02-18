Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Черчесов: Валиева — не просто талант, а ещё и настоящий спортсмен, боец

Черчесов: Валиева — не просто талант, а ещё и настоящий спортсмен, боец
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России, а ныне тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался об итогах соревнований фигуристок-одиночниц на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Очень рад, что на пьедестале сразу две наши девочки. Хотя и жаль, что не все три, конечно. Камила Валиева — не просто талант, а ещё и настоящий спортсмен, боец. Хочется верить, что она ещё возьмёт своё: то, что не убивает, делает нас сильнее.

В прошлом году мне довелось побывать в Новогорске на тренировке группы Тутберидзе и пообщаться с Этери. А на льду как раз были все наши звёзды. Сильное впечатление от работы такой классной группы: сочетание таланта, дисциплины и характера выдающихся фигуристок.

А Щербакова с Трусовой какие молодчины! Спасибо всем трём девочкам, ими можно гордиться. И в целом надо сказать огромное спасибо всем нашим медалистам на этой Олимпиаде: они радуют наших болельщиков и прославляют Россию за рубежом», — приводит слова Черчесова «Спорт-экспресс».

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.

«Сейчас Аня придёт – покажет медаль». Эмоции Трусовой после церемонии награждения «Сейчас Аня придёт – покажет медаль». Эмоции Трусовой после церемонии награждения
Анна Щербакова, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Анна Щербакова, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Александра Трусова, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Александра Трусова, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Камила Валиева, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Камила Валиева, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022