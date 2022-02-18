Черчесов: Валиева — не просто талант, а ещё и настоящий спортсмен, боец

Бывший главный тренер сборной России, а ныне тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался об итогах соревнований фигуристок-одиночниц на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Очень рад, что на пьедестале сразу две наши девочки. Хотя и жаль, что не все три, конечно. Камила Валиева — не просто талант, а ещё и настоящий спортсмен, боец. Хочется верить, что она ещё возьмёт своё: то, что не убивает, делает нас сильнее.

В прошлом году мне довелось побывать в Новогорске на тренировке группы Тутберидзе и пообщаться с Этери. А на льду как раз были все наши звёзды. Сильное впечатление от работы такой классной группы: сочетание таланта, дисциплины и характера выдающихся фигуристок.

А Щербакова с Трусовой какие молодчины! Спасибо всем трём девочкам, ими можно гордиться. И в целом надо сказать огромное спасибо всем нашим медалистам на этой Олимпиаде: они радуют наших болельщиков и прославляют Россию за рубежом», — приводит слова Черчесова «Спорт-экспресс».

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