Россия поднялась на восьмое место в медальном зачёте Олимпийских игр — 2022 в Пекине

Сборная России поднялась на восьмое место в медальном зачёте зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Это произошло после успешного выступления российских лыжников в масс-старте. Александр Большунов завоевал золото, Иван Якимушкин — серебро.
В активе сборной России 6 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых наград.
Медальный зачёт возглавляет Норвегия (15 золотых, 8 серебряных, 12 бронзовых медалей). Второе место занимает Германия (10-7-5). На третьей позиции располагаются США (8-9-6). Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.
На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте (2-6-9).
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 19 февраля 2022
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