Олимпийские игры — 2022 в Пекине: медальный зачёт после 15-го дня, таблица
Поделиться
Сегодня, 19 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) было разыграно 7 комплектов наград. Медальный зачёт возглавляет сборная Норвегии, в активе которой 15 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей. Второе место занимает Германия (11-8-5). На третью позицию поднялся Китай (9-4-2).
Сборная России завоевала 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых медалей и занимает восьмое место.
На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
Комментарии
- 19 февраля 2022
-
17:42
-
17:32
-
17:30
-
17:29
-
17:28
-
17:25
-
17:25
-
17:25
-
17:20
-
17:17
-
17:16
-
17:16
-
17:14
-
17:10
-
17:10
-
17:08
-
17:07
-
17:05
-
16:57
-
16:54
-
16:50
-
16:49
-
16:46
-
16:39
-
16:38
-
16:29
-
16:18
-
16:09
-
16:01
-
16:00
-
15:48
-
15:48
-
15:45
-
15:25
-
15:21
Партнерский контент