Олимпийские игры — 2022 в Пекине: медальный зачёт после 15-го дня, таблица

Сегодня, 19 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) было разыграно 7 комплектов наград. Медальный зачёт возглавляет сборная Норвегии, в активе которой 15 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей. Второе место занимает Германия (11-8-5). На третью позицию поднялся Китай (9-4-2).



Сборная России завоевала 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых медалей и занимает восьмое место.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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