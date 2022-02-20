Дмитрий Губерниев обратился к Александру Большунову
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в «Инстаграме» обратился к российскому лыжнику Александру Большунову, который опубликовал фото с медалями, завоёванными на Олимпиаде в Пекине (Китай).
«Молодец! Ещё выиграешь много всего, а я ярко прокомментирую! Страна смотрит мои репортажи!» — написал Губерниев.
Большунов завоёвывал медали во всех гонках на Играх-2022, в которых принял участие: три золотые медали выиграл в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте. Также Александр стал вторым в классической разделке, а в тандеме с Александром Терентьевым завоевал бронзовую медаль в командном спринте.
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