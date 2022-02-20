Сборная России веселилась на закрытии Олимпиады, Большунов получал золотую медаль. Фото

20 февраля в Пекине на стадионе «Национальный» состоялась церемония закрытия зимних Олимпийских игр.

Вслед за знаменосцами своих стран на арену вышли спортсмены. Прошло награждение победителей и призёров лыжных масс-стартов, среди которых были Александр Большунов, ставший в Пекине трёхкратным олимпийским чемпионом, и серебряный призёр Игр Иван Якимушкин. В награждении принимала участие президент ФЛГР Елена Вяльбе. В честь победителя прозвучал первый концерт Чайковского.

Лучшие кадры церемонии — в фотоподборке «Чемпионата»

Сборная России на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) завоевала 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

Награды были завоёваны россиянами в 10 видах спорта. Это стало рекордным результатом за всю историю выступлений на зимних Играх.