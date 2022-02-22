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Туктамышева: я бы в системе Тутберидзе не смогла работать

Туктамышева: я бы в системе Тутберидзе не смогла работать
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева высказалась о методах работы тренера Этери Тутберидзе.

«Я не думаю, что только так можно достичь высоких результатов. Это не жестокость, а просто строгость — быть строгим тренером, которого уважают, слушают и любят. Но, зная себя, я бы в такой системе, наверное, не смогла работать. Люблю, когда у меня есть право голоса, когда я в диалоге с тренером и со мной советуются.

Алексей Николаевич никогда на меня не кричал. У нас всё время были очень доверительные, очень уважающие друг друга отношения. Тем не менее я смогла стать чемпионкой мира и чемпионкой Европы. У Тутберидзе совсем юные девочки. Когда мне было 13-14 лет, в этом возрасте правильно слушать тренера», — сказала Туктамышева в спецрепортаже «Горький лёд» на YouTube-канале «Редакция».

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