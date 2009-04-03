Телего: у нас нельзя отсидеться или доигрывать

Из второй части интервью генерального директора МФК «Ростра» Александра Телего можно узнать о дружной семье МФК «Ростра», спонсорах, его требованиях к игрокам, экспериментах и возрасте футболистов.

Первая часть интервью.



Телего: могли стать чемпионами

— Как планируете искать спонсоров на будущий сезон?

Справка «Чемпионат.ру»



Телего Александр Валентинович.



Родился 26 августа 1969 года. С 2007 года — руководитель спортивных проектов и спортивного страхования страховой компании “Ростра”. Ведущий программы “Большой маленький футбол” на “Радио Спорт”, генеральный директор МФК «Ростра».

— Во-первых, учредителем клуба является одноименная страховая компания. Но всё на неё вешать ведь неправильно. Не зря же говорят, что нельзя все яйца хранить в одной корзине. Поэтому будем искать дополнительные возможности. Пока мы находимся со многими компаниями в стадии переговоров, и всё станет ясно в ближайшие два месяца.

— А какие цели преследовала страховая компания при создании клуба?

— Прежде всего идея своего клуба появилась в моей голове, и так удачно совпало, что компании «Ростра» нужна была реклама, пиар. А поскольку футбольных турниров в Москве очень много, то нет ничего проще, чем принять участие в них — и о вас моментально все узнают, так как все играют. Поэтому первоначальная цель создания команды была проста — играть на различных корпоративных турнирах и поднимать имидж компании.

Около года мы выступали там, а потом я твёрдо решил идти дальше. Ведь я пришёл из профессионального спорта, и мне не очень было интересно в «дыр-дыр» играть. Хотел выйти на более-менее серьёзный уровень. Поэтому я предложил руководству компании начать с чемпионата Москвы, где в прошлом сезоне заняли шестое место, а в этом — второе. Дальше, надеюсь, будет больше и лучше. Тем более что аппетит приходит во время еды. Мы двигаемся в правильном направлении, уровень чемпионата Москвы переросли. Так что надо идти дальше.

— А лично вам чего бы хотелось добиться с этой командой?

— Очень хочу, чтобы через три-четыре года мы играли в Суперлиге. При совпадении определённых факторов это вполне достижимая цель. Если создадим все условия, то через три-четыре года попадём в Суперлигу. В таком случае буду считать, что цель достигнута, ну а дальше… Дальше это спорт высших достижений — там как получится.

Удивитесь, но мы не взяли ряд игроков, которые пришлись ко двору в клубах Высшей лиги. Вот такие высокие требования у нас. Может быть, поэтому те люди, которые хотят отсидеться, у нас не задерживаются. Одним словом, у нас самый профессиональный из всех любительских мини-футбольных клубов Москвы.

— Некоторые участники чемпионата Москвы летом играют в пляжный футбол. А как вы относитесь к этой разновидности футбола?

— Я консерватор в отношении к своему искусству. Для меня даже мини-футбол — уже другой вид спорта. Знаю, что в «пляжке» наша сборная добилась больших успехов. Но всё равно считаю, что пляжный футбол — это абсолютно другой вид спорта, с большим футболом его роднит разве что круглый мяч. Хотя базовая подготовка та же, что и у прародителя. Но меня, если честно, не прельщает играть в «пляжке». В плане руководства, например, я бы с удовольствием поработал в классическом футболе. Но это, конечно, если к этому жизнь приведёт. Дай-то бог. В целом для меня есть только два футбола: большой и 5 на 5. Наверное, я из другого времени, но всё равно меня не прельщают разные виды футбола. Кстати, та же «Строймеханизация», поговаривают, полностью собирается перепрофилироваться на пляжный футбол. У нас же в команде Мосаутов играл за сборную России. Но всё равно он «миньщик».

— Как в дальнейшем будет строиться селекция клуба?

— Возраст игрока совершенно неважен. Главное условие для новичка — желание всегда выигрывать. У меня никогда в команде не будет футболистов, которые преследуют цель отсидеться или доиграть. Пускай мы даже сейчас выступаем в чемпионате Москвы. Сейчас заканчивается сезон, и по его итогам примерно половина игроков будет отчислена: кто-то по возрастным требованиям, кто-то просто не готов решать поставленные задачи. Но жёстких ограничений по возрасту у нас нет и не будет. У нас, например, на будущий сезон останется в команде пара человек, которым уже за 30, но они в состоянии решать поставленные задачи и играть на серьёзном уровне. Наш лозунг: если ты голоден до побед, то будешь играть.

— А как, собственно, ищете игроков?

— Во-первых, «сарафанное радио» никто не отменял. И игроки не дураки. Они все переходят из клуба в клуб, обмениваются информацией. Футбольный мир — это некий клан одних и тех же игроков. Все они знают, где какие условия, где лучше, где хуже. Например, в прошлом году мы собрались 1 августа, когда добрая половина клубов находилась ещё в отпуске. Я сразу озвучил задачу на сезон — выиграть чемпионское звание. За три месяца полноценных сборов прошло человек 50. Удивитесь, но мы не взяли ряд игроков, которые пришлись ко двору в клубах Высшей лиги. Вот такие высокие требования у нас. Может быть, поэтому те люди, которые хотят отсидеться, у нас не задерживаются. Одним словом, у нас самый профессиональный из всех любительских мини-футбольных клубов Москвы.

Приведу простой пример: наши игроки застрахованы не только формально, как требует федерация, но и по полису добровольного медицинского страхования на случай любых форс-мажоров, которые могут быть даже не связаны с их профессиональной деятельностью. Поддерживаем своих на всех уровнях, даже тех, кто по различным причинам не играет в команде. Мало ли что в жизни может произойти. Всегда ищем возможности для развития тех, кто, может быть, не может играть у нас. У нас своеобразная семья. Так что своих защищаем от и до.

— Тяжело влиться в вашу семью?

— Надо хотеть играть и переживать за результат. Вы знаете, в этом показателен тяжёлый матч, во время которого всегда видна сущность людей. Совсем не обязательно биться головой о стену и кричать, что мы не можем победить. По происходящему видно, кто весь отдаётся борьбе, а кто так… У нас в этом сезоне была пара игроков, которые гораздо талантливее тех, кто остался. Но они к делу относились спустя рукава. Они думали так: мол, зачем я тут буду ломаться, чемпионат Москвы всё-таки, так что хочу играю, хочу — нет.

Мини-футбол я бы сравнил с хоккеем. При правильном подходе можно играть очень долго. Ведь оба вида спорта схожи по нагрузкам. Кто думает об этом, тот может долго играть. Так что 20 лет — это младенчество для мини-футбола. Поэтому, например, команда КПРФ, где играет Аркадий Белый, могла бы после двух-трёх месяцев сборов половину клубов Суперлиги разрывать.

Поэтому и к ним соответствующее отношение было.

Скажу так: тот, кто стремиться к цели, придёт к ней. Кто хочет вырасти, тот получит у нас всё, что ему нужно. Например, в нашей команде есть несколько игроков, которые на подходе к Суперлиге. Им только нужно чуть-чуть поиграть в Высшей лиге, чтобы обтесаться, что ли. А ведь они совсем молодые: 1988 и 1989 годов. Это люди, которые через три-четыре года будут светом российского мини-футбола. Кто-то, может, и в сборной будет играть.

Кстати, мини-футбол я бы сравнил с хоккеем. При правильном подходе можно играть очень долго. Ведь оба вида спорта схожи по нагрузкам. Кто думает об этом, тот может долго играть. Так что 20 лет — это младенчество для мини-футбола. Поэтому, например, команда КПРФ, где играет Аркадий Белый, могла бы после двух-трёх месяцев сборов половину клубов Суперлиги разрывать. Ведь им всего 35-36 лет. В этом возрасте можно играть, что они и моментами демонстрировали в чемпионате Москвы. Поэтому у нас и зрителей на матчи ходит больше, чем на матчи Суперлиги.

— Что же их заставляет уходить?

— У спорта определённые границы. Поэтому надо думать о будущем. Не у всех же получается сразу устроиться, как, например, это получилось у Белого. Некоторые просто пропадают из поля зрения. Об этом надо думать ещё в начале карьеры. Сейчас, кстати, молодёжь дальновидна. Многие ребята помимо футбола получают образование, которое не связано с этим видом спорта, а то и два.

— А сами почему не играете?

— Почему? В паре матчей я сыграл. Мне сейчас 40, а начинал я в большом футболе в Якутии в команде, которая чуть позже стала известна в футзале под названием «Концентрат» из города Нерюнгри. Большую часть времени тренировались в зале, но летом играли на улице на большом поле. Потом уехал из этого города, а в 96-м году «Концентрат», по-моему, даже выиграл Кубок европейских чемпионов. Тогда, кстати, в Якутии было шоу. Ведь против местного клуба приехали играть португальцы. Стоял ноябрь, метровые сугробы и минус 40. С их стороны был подвиг — приехать и сыграть.

Сейчас же стараюсь не сидеть на месте. Веду на радио передачу о мини-футболе. Первый год работал с Кузмаком, а сейчас веду один, так как она стала более профессиональной, узкоспециализированной.