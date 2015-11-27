Фукин: матч с Югорском стали называть «класико»

В минувшую среду подмосковное мини-футбольное «Динамо» на домашней площадке во второй раз разгромило якутскую «Зарю» и, одержав победу в противостоянии с общим счётом 18:4, вышло в четвертьфинал турнира. Однако теперь пришло время сосредоточиться на чемпионате страны, где подопечных Темура Алекберова ждёт принципиальное противостояние с командой «Газпром-Югра». Нападающий бело-голубых Александр Фукин рассказал о подготовке к мини-футбольному «класико», подвёл итоги встреч с «Зарёй» и порассуждал об обновлённой манере игры «Динамо» в текущем сезоне.

– Александр, подведите итоги кубкового противостояния с «Зарей». Второй матч, похоже, для «Динамо» стал не слишком трудным, как, впрочем, и первый?

– Да, вы правы. Но мы изначально понимали, что матч будет не слишком сложным.

В первой игре мы обеспечили себе солидный задел, поэтому во второй действовали спокойно и уверенно. Тренер предоставил шанс игрокам, которые имеют немного игровой практики, и они достойно себя проявили. Понятно, что «Заря» – это соперник не того уровня, с которым нам предстоит сыграть завтра, но все ребята сыграли ответственно. Мы отдавали игре все силы, и о расслаблении не могло быть и речи.

– Тяжело ли было настроиться на второй матч, с учётом того, что в первой игре задача по выходу в следующий раунд фактически была решена?

– Нет, почему должно быть тяжело? Я не думаю, что кто-то был расслаблен, ведь «Динамо» всегда играет только на победу – вот наша основная мотивация. Тем более что матч был домашний, играли для зрителей. Конечно, в этот день их было немного, но мы всё равно не имели права расслабиться и провести плохой матч. Более того, сейчас у нас продолжается чемпионат, дальше будут матчи плей-офф, и через такие встречи нужно готовиться, держать себя в тонусе. Всё равно в нашей игре есть какие-то недочёты, и именно в таких матчах появляется возможность их исправить.

– А что именно исправляли в матче с «Зарёй»? На что обращал особое внимание Темур Садраддинович на предматчевой установке?

– Не могу сказать, что было что-то конкретное. Просто оттачивали свою манеру игры. С приходом Темура Садраддиновича ведь произошли заметные изменения. У нас в команде традиционно много футболистов атакующего плана, а потому раньше мы ходили в атаку без оглядки. А сами понимаете, когда вся концентрация идёт на атаку, тяжело действовать в обороне. С приходом нового тренера акцент в нашей игре делается на защиту. С первого тура видно, что мы стали более организованно и внимательно обороняться.

– Можно ли сказать, что эта манера игры «Динамо» вам по душе? Больше ли она нравится, чем удалой, яркий футбол образца прошлых лет?

– Тут дело не в категориях нравится или не нравится. Лет пять-шесть назад «Динамо» просто забывало про оборону. Команда всегда много забивала и просто не обращала должного внимания на действия у своих ворот. Но сейчас уровень мини-футбола вырос, и в обороне теперь тоже нужно уметь играть. Сейчас уже ни с кем не бывает легко. Если раньше мы где-то проскакивали на классе, то теперь нужно строить свою игру от обороны, заставлять себя качественно защищаться. Я не могу сказать, что игра «Динамо» поменялась кардинально. Просто мы стали больше внимания уделять действиям у своих ворот. Впереди ведь у нас всегда будет момент, поскольку в атаке у нас по-прежнему квалифицированные, высококлассные игроки. А в обороне нужно работать.

– В матче с «Синарой» вашей команде пришлось продемонстрировать умение собраться в трудную минуту и переломить ход неудачно складывающейся встречи. Говорит ли это о том, что «Динамо» психологически крепкая команда, не расслабленная целой чередой побед?

– Да, я думаю, что говорит. Но если вспоминать конкретный матч с «Синарой», то у нас был большой перерыв, мы долго не играли. А «Синара» – очень классная команда, в которой есть несколько опытных игроков и молодёжь хорошего уровня. Эта команда всегда славилась своими молодыми игроками, школа у них хорошо работает, ребята там растут, некоторые уже в сборную привлекаются. С таким соперником после долгой паузы получился непростой матч. Мы поначалу вели в счёте, но потом стали допускать какие-то ошибки, и в итоге пришлось вытаскивать игру. «Динамо» нечасто приходится это делать, но впятером обычно удаётся справляться. Игра впятером для этого и отрабатывается на тренировках. Конечно, не хочется доводить дело до такого каждый раз. Но «Синара» нам навязала свою игру, и в некоторых моментах нам было непросто справляться с молодой, быстрой, амбициозной командой. Но это футбол, здесь и такие матчи бывают – через это нужно проходить.

– Заглянув в турнирную таблицу, можно увидеть «Динамо» на первом месте с нулём в графе «поражения». Можно ли этот промежуточный результат называть успешным или нет предела совершенству?

– Думаю, что все довольны текущим результатом – клуб идёт на первом месте. А что касается потерянных очков, то с «Сибиряком», как мне кажется, мы игру сами отпустили. Поначалу матч складывался по нашему сценарию, мы вели в счёте, но не сумели довести дело до победы. Про «Синару» уже всё сказали. Наверное, в этих матчах мы действительно недобрали очки: я считаю, что мы могли побеждать, но из каких-то мелочей сложилось так, что выиграть не смогли. В целом же сезон складывается для нас удачно, но нужно понимать, что все главные матчи ещё впереди.

– Следующий тур как раз будет главным, определяющим в регулярном чемпионате, поскольку вам предстоит сыграть с принципиальным соперником – «Газпромом-Югра». Расскажите, как «Динамо» готовится к этому матчу.

– Понятно, что наш соперник – это чемпион страны, и у нас будет очень принципиальное противостояние. Его в последнее время даже стали называть мини-футбольным «класико». Сражение таких больших, классных команд – это настоящее украшение чемпионата России. И болельщики, и футболисты ждут этого матча с огромным нетерпением. А что касается подготовки, то она идёт в обычном режиме. Понятно, что команды знают друг о друге всё. Так что результат, на мой взгляд, будет складываться из мелочей. Будет важно, как команды выглядят на данный момент, в какой форме подходят к матчу, какие есть проблемы, которые могут повлиять на действия на площадке. В любом случае сойдутся две сильные, равные команды, и болельщикам будет на что посмотреть. Конечно, им хочется, чтобы было забито много красивых голов, но в этом противостоянии, на мой взгляд, каждая команда будет думать о том, как меньше пропустить.