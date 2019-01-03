Россия подставила Всемирное антидопинговое агентство, и оно может наложить на российский спорт новые, убийственные санкции.

Очень плохой Санта. На Новый год нам подарили конец российского спорта?

Вы всё ещё верите в волшебство Нового года и надеетесь, что с 12-м ударом часов на Спасской башне все проблемы останутся в старом году, а жизнь вообще изменится к лучшему?

Нет, это не так! Уж точно не в российском спорте.

Новый год принёс ему лишь новые проблемы. Точнее, обострил старые. Все истории с лишением медалей, отстранением спортсменов и выступлением под нейтральным флагом покажутся цветочками по сравнению с тем, что может случиться через две недели.

Российский спорт всё-таки закроют? Что ждёт нас в 2019 году Полная самоизоляция? Новые допинг-скандалы? Триумф в биатлоне? Футболисты – чемпионы мира? Что будет в российском спорте в новом году.

России, по большому счёту, грозит полная спортивная изоляция. Мы свой ход в большой игре сделали. Ход странный, самоубийственный. И теперь от нас почти ничего не зависит.

Что опять стряслось?

Расскажем коротко, без углубления в детали.

Осенью 2018-го исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) проголосовал за восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое не могло полноценно работать с 2015 года. Решение ВАДА было неоднозначно воспринято мировым сообществом, которое настаивало на применении запретительных мер в отношении российского спорта, однако международная организация по сути рискнула и пошла нам навстречу.

Россия победила! Как мы выполнили невыполнимые условия ВАДА? РУСАДА восстановлено в правах. Россия больше не изгой в спортивном мире. Как же это могло случиться так быстро?!

Одним из ключевых условий компромисса было следующее: не позднее 31 декабря 2018 года Россия должна была предоставить ВАДА доступ к данным Московской лаборатории.

Представители ВАДА приезжали в Россию, однако доступа к базе данных так и не получили. Причина выглядит необычно: оборудование, которое привезли с собой зарубежные специалисты для выемки данных, не сертифицировано российским законодательством.

Глава РУСАДА обращался с открытым письмом к президенту Путину, из Кремля ответили, мол, ознакомились, обеспокоенности беспочвенны, идёт рабочий процесс. Министр спорта Колобков также подтвердил, что всё в порядке, работа идёт, детали согласовываются.

В Кремле назвали беспочвенной обеспокоенность Гануса в ситуации с ВАДА

Но 1 января ВАДА подтвердило, что срок истёк, а данные получены не были.

Российские власти, в том числе спортивные, пока молчат.

Почему так вышло?

Причин может быть множество. Но те, кто знают истинную, вряд ли предадут её огласке.

Может быть, злую шутку сыграло буквоедство и бюрократия.

Может быть, была надежда на русский авось.

Может быть, есть какой-то хитрый план, о котором общественности пока не известно.

А может быть, данные содержат столь компрометирующую информацию, что выдавать её нельзя ни в коем случае. И лучше пережить казнь молча, чем раскрыть эти тайны. Такой версии, кстати, придерживается автор фильмов о российском допинге Хайо Зеппельт.

И что теперь будет?

Мяч на стороне ВАДА. Ключевая дата – 14 января. Именно в этот день пройдёт заседание комитета организации, на котором будет принято решение в отношении РУСАДА. Наиболее вероятный сценарий – повторное отстранение, причём в соответствии с новым антидопинговым законодательством, принятым в 2018 году. Последствия тяжёлые: невозможность выступления россиян в международных соревнованиях и запрет на проведение международных соревнований. А ещё – утрата доверия. Вы часто протягиваете руку тому, кто вас подставляет?

Впрочем, есть шанс, что ВАДА всё-таки смилостивится. В работу, очевидно, включено и высшее руководство России. Поэтому нам могут дать шанс на спасение. По крайней мере, журналист Ник Батлер, коллега Зеппельта, уверен, что нашей стране дадут ещё неделю.

Коллега Зеппельта: похоже, ВАДА будет ждать данные из России до следующей недели

Что думают на Западе?

На ВАДА и Россию за два дня 2019 года уже вылилось немало грязи.

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон уверен, что Россию надо наказывать, и чем быстрее, тем лучше: «Условия были прозрачными. Вот почему ВАДА никогда не должно было идти на компромиссы. О несоответствии РУСАДА должно быть объявлено сегодня!».

Согласна с ним и американская биатлонистка Клэр Игэн, агрессия которой направлена на международную организацию: «Пресс-релиз ВАДА должен был быть простым: „Прошёл дедлайн, РУСАДА лишается статуса“. Но в критический момент ВАДА облажалось».

Вторит соотечественнице и легкоатлетка Эмма Коберн: «Пожалуйста, возложите на Россию ответственность за нарушенные обещания. Прошу вас проявить приверженность принципам чистого спорта. Спасибо», – написала спортсменка ещё 31 декабря.

А вообще за новое отстранение РУСАДА выступают и 16 антидопинговых агентств, и даже комиссия спортсменов ВАДА, высказавшаяся довольно мягко, но однозначно.

16 антидопинговых агентств призвали ВАДА срочно принять решение по РУСАДА

За Россию высказались глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и, как ни странно, Вольфганг Пихлер, провозгласивший русско-шведскую дружбу. Но их мнение вряд ли будет приниматься во внимание, ведь на карте уже стоит и честь ВАДА.

Если в международной организации всё же придумают, как за несколько дней вместе с Россией выйти из щекотливого положения, чтобы утереть всем носы, то у нас есть шанс спастись.

Если же Россия ничего придумывать не собирается и будет дальше верить, что всё рассосётся само собой или даже станет препятствовать действиям ВАДА, то случится большая беда.