Хоть обсвиститесь! Как Россия выцарапала ничью у Германии

Мужской гандбол в России живее всех живых! Наши уже играют на равных с фаворитами чемпионата мира. Замахнёмся на большее?

Чемпионат мира по гандболу в Германии и Дании не перестаёт удивлять. К началу третьего тура сюрпризы добрались и до группы А, где выступает сборная России. За час до начала матча Россия – Германия бразильцы победили сербов и, по сути, обнулили их шансы на выход из группы. Ситуация в нашем секстете прояснилась – теперь команде Эдуарда Кокшарова, скорее всего, будет достаточно одолеть южноамериканцев.



Однако успех сборной России в матче с немцами вновь мог перетряхнуть все расклады. Да, хозяева оставили мощное впечатление в первых матчах. Да, за них как всегда был переполненный зал. Но заранее списывать наших парней со счетов не стоило. Главным, как верно подметил Кокшаров, было не провалиться в первые 15 минут игры.

И чтобы судьи не помогали и без того сильной сборной Германии.

Россия играет, судьи не мешают

С первых минут наши смотрелись достойно и заставляли хозяев догонять. Два гола кряду забил 19-летний Сергей Марк Косоротов, здорово с угла площадки пробил Даниил Шишкарёв. Немцы ответили двумя семиметровыми и точным броском Патрика Грёцки после сейва Виктора Киреева. Лидерство сборной России прервалось на седьмой минуте, когда Косоротов угодил в штангу, а Штеффен Вайнхольд благодаря эффектному обыгрышу вывел Германию вперёд – 4:3.



Россияне немного забуксовали в нападении, соперников выручил вратарь, и преимущество хозяев выросло до двух мячей. Элегантный парашют Шишкарёва и мощнейший выстрел Александра Шкуринского не дали немцам уйти в отрыв, а вскоре россияне наконец-то остановили немецкое нападение, Шишкарёв убежал один на один и сравнял счёт. Тут же настоящий шедевр сотворил Киреев, а Тимур Дибиров рискнул и был таков – 7:6. В большинстве хозяевам турнира удалось восстановить равновесие.

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Свист трибун – хороший знак

В середине стартового тайма Кокшаров решил побеседовать со своими игроками. Тренер попросил ребят сохранять концентрацию и пошире играть в нападении. Немцы защищались высоко, практически не давая времени нашим нападающим. Но и наши гандболисты лёгкой жизни немецким атакующим игрокам не давали. Как следствие, счёт 7:7 завис на табло на несколько минут. Косоротов под свист трибун вновь пробил в штангу, а сборная Германии в ответной атаке нарушила голевое безмолвие. К счастью, россияне быстро отыгрались: Дибиров хитро реализовал семиметровый, наплевав на галдёж болельщиков.

А повторить? Против сборной России бессильны даже две Кореи Мужская сборная России одержала первую победу на чемпионате мира по гандболу. Дальше так легко не будет. Готовы ли наши к главным битвам?

Германия злится, но выигрывает

Немцы выглядели немного растерянными. До конца первого тайма оставалось менее десяти минут, а никакого игрового перевеса у фаворитов не было и в помине. Парни Кокшарова держались и с каждой минутой всё больше укрепляли в болельщиках надежду: «А вдруг?» По ходу затяжной атаки сборной Германии Кристиан Прокоп взял тайм-аут, но не помогло – Янник Кольбахер сфолил в нападении, и мяч вернулся к сборной России. Было заметно, что хозяева нервничают и не понимают, за счёт обыгрывать эту сборную России. Пауль Друкс ударил Житникова по лицу, за что был удалён на две минуты. К чести немца, он успел извиниться перед Дмитрием прежде чем отправился на скамейку.

За пять минут до конца тайма Шишкарёв выцарапал мяч у соперников и отправил его в пустые ворота – 10:10. Грёцки быстро вернул лидерство сборной Германии. После удаления Житникова стало тревожно, но нашу команду спас фантастический сейв Киреева. К сожалению, после броска Дибирова с пенальти мяч попал в стойку ворот, и немцы в ответной атаке удвоили перевес – 12:10. На последней минуте зрители традиционно встали со своих мест, но помочь немцам оторваться не смогли. Арбитры под свист трибун зафиксировали у хозяев фол в атаке, а Прокоп за споры увидел перед собой жёлтую карточку. Завершилась первая половина неудачной атакой сборной России.

Вратари отказываются пропускать

Второй тайм начался с классного сольного прохода Мартина Штробеля и ошибки россиян в атаке. К счастью, у нас продолжал феерить Киреев, проводивший сумасшедший матч. Глеб Калараш забил первый российский гол во второй половине, но этот мяч ещё долго оставался единственным. Следующий побывал в воротах Германии только на 36-й минуте, когда дружина Кокшарова уже проигрывала 11:15. Тренер пытался ротировать состав, на площадке появились Александр Деревень и Дмитрий Киселёв.



Разница застыла на отметке в три мяча. Россияне с большим трудом добивались успеха в нападении, но тут же простыми ошибками давали соперникам поражать свои ворота. И всё-таки у наших ребят нашлись силы на борьбу! В меньшинстве Киселёв сократил отставание до двух мячей – 14:16, и тренер немцев был вынужден взять тайм-аут. После паузы полевые игроки ушли в тень, а главными героями стали вратари. Киреев и Андреас Вольфф преградили пять мячу в ворота в пяти атаках кряду! А в шестой в штангу пробил Деревень.

Подтягиваемся на зубах

Под вратарский бенефис команды плавно перешли в последнюю четверть матча. Россияне проигрывали всё те же два гола, что и после первого тайма – 15:17. Вроде бы не так много, но поди отыграй у такой Германии. Ситуацию усложнило удаление Виталия Комогорова, но гол Дибирова в меньшинстве вновь вернул Россию на «-2» — 17:19.



Сборная России держалась под натиском одного из фаворитов чемпионата мира, не проваливалась. Но болельщикам этого уже было мало. Хотелось волевого спасения и громкой сенсации! Отличный шанс подтянуться упустил Дибиров, промазавший по пустым воротам, но вскоре он же исправился с семи метров – 18:20. Сил у парней Кокшарова оставалось всё меньше, но умопомрачительная игра голкипера Киреева не позволяла сказать, что всё решено. Дибиров из сложнейшей ситуации оказался точен – 19:20, а после гола немцев с пенальти выдал гениальный пас на Житникова – 20:21.

Бесценная ничья с фаворитом

До окончания матча оставалось чуть больше минуты, когда Житников совершил блестящий перехват, промчался через всю площадку и вонзил снаряд в сетку. Упорство и труд российских гандболистов перетёрли всё – погоня увенчалась успехом. Немецкий тренер взял тайм-аут, после чего Фабиан Бём вновь вывел Германию вперёд. Кокшаров выждал несколько секунд и прервал игру. Наш тренер пошёл на определённый риск, вернув на площадку 19-летнего Косоротова, но этот ход оказался триумфальным! Сергей Марк не дрогнул и прошил оборону грозной сборной Германии – 22:22!



Сказать, что сборная России не была фаворитом в матче с немцами – не сказать ничего! Но наши ребята выдали фантастический матч, выстояли в труднейшие моменты и набрали невероятно важное очко. Недаром гандболисты и тренеры сборной России после финального свистка поздравляли друг друга как с победой. Впрочем, поражение от Бразилии всё равно наверняка оставит россиян за бортом второго группового этапа, так что расслабляться нельзя. Всё только начинается!