Не день чудес. Россия выпустила из рук бесполезную победу над Францией

Сборная России громко хлопнула дверью и едва не прищемила Францию. Без веры в себя не поможет даже бог в воротах.

Игра за честь и достоинство

Для выхода из группы на чемпионате мира мужской сборной России по гандболу требовалось двойное чудо. Даже сверхсенсационная и маловероятная победа над феноменальными французами оказалась бы бесполезной в случае предсказуемого успеха бразильцев в игре с объединённой командой Кореи. Причём расписание последнего дня предварительного этапа было построено так, что россияне выходили на матч с Францией, уже зная судьбоносный для них итог встречи Бразилия – Корея.

К сожалению, чуду номер один сбыться было не суждено. Южноамериканцы не для того героически обыгрывали России и Сербию, чтобы уступать немотивированным аутсайдерам. Бразильцы ещё в первом тайме растоптали оппонентов по терафлексу и обеспечили себе заветное третье место в секстете А – прямиком за монстрами из Франции и Германии. Попутно отправив Россию в утешительные соревнования.

На заключительный матч первого группового этапа сборная России выходила уже без надежд на топ-7 и попадание в олимпийскую квалификацию. Да и четвёртую позицию в группе подопечные Эдуарда Кокшарова сохраняли в любом случае. По сути, на кону стояла только честь команды. От наших парней требовалось на 60 минут забыть о прошлых неудачах и зарубиться с титаном мирового гандбола.

В конце концов не каждый день выпадает возможность проверить себя на фоне лучших из лучших.

Киреев издевается над звёздами

Начало встречи показало, что с настроем у россиян всё в порядке. Дмитрий Житников разорвал оборону Франции и открыл счёт. Фавориты всего турнира бросились отыгрываться, но наткнулись на непробиваемого Виктора Киреева. Вратарь нашей команды, сыгравший фантастический матч с немцами, снова поймал кураж.

Первые четыре броска трёхцветных были им парированы. Впервые французы пробили Виктора только на шестой минуте, когда россияне вели 3:0. Впереди у подопечных Кокшарова было не всё так здорово, как на последнем рубеже, но блестящая игра Киреева и неточность соперников позволяли россиянам лидировать.

После фола Тимура Дибирова французы забили в большинстве, а на исходе первой трети тайма Кокшаров взял тайм-аут, чтобы наладить игру в нападении. Голевой голод прервал молодой линейный Максим Михайлин, забивший первый в карьере гол на чемпионатах мира. Постепенно наладили игру впереди и французы. Точный семиметровый Мельвина Ришардсона помог фавориту впервые за встречу выйти вперёд. Воодушевившись, сборная Франции ринулась развивать преимущество, но выход оппонента один на один нейтрализовал безупречный Киреев. В ответной атаке Житников мощно и точно выстрелил по воротам, а вскоре Дибиров с семи метров вернул сборной России лидерство – 6:5.После гола французов Дибиров вновь получил право на пенальти за фол на Александре Деревене, но не смог переиграть голкипера.

Мощь раненого зверя. Россия проиграла Бразилии ключевой матч ЧМ-2019 Победа дарила бы российской команде выход в следующий раунд. Поражение почти обнулило шансы на продолжение борьбы. А ведь могли спастись!

Деревень выходит на авансцену

Первый тайм близился к завершению, а сборная России и не думала уступать. Наоборот, наши ребята делали всё, чтобы подвиги Киреева в воротах не оставались бесполезными. Красивый бросок Александра Шкуринского, смелый удар Деревеня и крученый мяч от Дмитрия Киселёва завершали классные российские атаки – 9:7. У Франции к концу тайма разыгрался вратарь Венсан Жерар, и партнёры тут же отблагодарили кипера голами в чужие ворота – 10:10.

Главным героем первого тайма однозначно стал Киреев, отразивший восемь бросков. Однако и среди наших полевых был свой лидер. Деревень, не так много игравший в предыдущих матчах, с французами проявлял себя во всей красе. После его перехвата Сергей Горпишин расстрелял Жерара, а в следующей атаке сам Александр бросил точно в угол – 12:11. На последней минуте Дидье Динар взял тайм-аут и подробно объяснил гандболистам, как провести заключительную атаку. Французы всё разыграли как по нотам, вывели на бросок Матьё Гребия и ушли на перерыв при равном счёте – 12:12.

Хоть обсвиститесь! Как Россия выцарапала ничью у Германии Мужской гандбол в России живее всех живых! Наши уже играют на равных с фаворитами чемпионата мира. Замахнёмся на большее?

«На победу, мужики»

Ничья с трёхкратными олимпийскими чемпионами в первом тайме – это, конечно, круто, но важно было не испортить впечатления и продолжить в том же духе. Французы практически полностью сменили состав – для них матч со сборной России фактически был тренировочным. На старте второго тайма команды обменялись точными попаданиями. Два классных момента упустил Киселёв, но не удавалось добиться успеха впереди и французам. Россияне здорово оборонялись, не терял бдительности и Киреев. Дважды кряду отличился опытнейший Дмитрий Ковалёв – 15:13.

После грубой ошибки Киселёва Недим Ремили выскочил на свидание с Киреевым, но Виктор продолжал «божить». В конце тайм-аута Кокшарова со скамейки сборной России раздалось вполне уверенное: «На победу, мужики». Мысли об итоговом успехе обретали явные очертания. Обе команды испытывали серьёзные проблемы в атаке. Счёт не менялся почти девять минут — пока Житников не бросил издалека. Игра оживилась, причём перевес россиян только рос и после красивого парашюта Шкуринского достиг четырёх мячей.

Не помогла и поддержка немцев

Французы подтянулись, но гол Горпишина после идеального розыгрыша отбросил их на «-3» и вынудил Динара занервничать. В тайм-ауте на скамейке Франции царило напряжение. Проигрывать им, пусть и в проходном матче, совершенно не хотелось. Последняя 10-минутка встречи началась при счёте 21:19 в пользу сборной России. Французы продолжали постоянно ошибаться впереди, точнее их вынуждали ошибаться наши парни. Дмитрий Киселёв взял на себя инициативу и, как показалось, вложил в свой бросок всю злость на былые неудачи – 22:19.

Немецкая публика уже не стесняясь поддерживала сборную России. Каждая наша атака проходила под нескончаемые хлопки, а соперники нападали в тишине и даже под дружный свист. После промаха Кентена Маэ с семиметрового подумалось, что спасти матч Франции будет крайне тяжело, но дружина Динара сдаваться была не намерена. За три минуты до конца фавориты свели отставание к минимуму, Косоротов неточно выстрелил в высочайшем прыжке, а Маэ исправился и сравнял счёт – 22:22 за две минуты до свистка.

И всё-таки чуда вновь не произошло. Маэ на последней минуте пробил Киреева, а заключительная атака сборной России разбилась о классную игру французского вратаря. Наша команда не удержала большое преимущество и завершила групповой этап поражением. А ведь до исторической победы над лидером мирового гандбола было рукой подать. Как и до выхода из группы. Сборная России показала себя командой, способной создать проблемы кому угодно. Осталось научиться брать свои очки – и всё будет в порядке.