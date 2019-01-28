«Я избаловал биатлонистов. Всё, лафа закончилась». Губерниев молчать не хочет

Дмитрий Губерниев говорит, что его биатлонную программу разбирают на слова. Но есть подозрение, что вообще любое его высказывание достойно цитирования. Здесь не будет никакой вводной части, потому что она испортит то, что вы прочитаете ниже.



Рубрика «Вы уху ели?» снова с нами. Даже с теми, кто действительно ел.

«Отдельно радуюсь успехам Бабикова»

По итогам этого горного этапа совершенно непонятно, кто у нас поедет на чемпионат мира, потому что в Северной Америке будет экспериментальный состав, а другие будут сначала на сборе, а потом отбираться на чемпионате Европы. Значит ли это, что на Европе будет пик, а на чемпионате мира – спад? Надеюсь, что Хованцев знает, что делает. Но у нас реально из мужчин на чемпионат мира должны гарантированно ехать Логинов и Гараничев. Всё. Дальше возможны варианты. У Матвея есть проблемы. Пожелал удачи также Диме Малышко, которого хочу видеть на первенстве мира.



Отдельно радуюсь успехам Бабикова, который является лидером Кубка IBU. Пусть докажет, что он не слабак, и вернётся в основу. Пускай Цветков соберётся. Не надо нюни распускать, надо работать. Люди, приезжающие с IBU, пока не готовы. Поварницын порадовал, это да. Тревожно, что за Логиновым и Гараничевым особо никого нет. Да и Гараничев не сильно стабилен, если называть вещи своими именами.



У женщин похожая ситуация. Уровень общего здоровья нашего спорта не всесильный. Надо точечно относиться к каждому спортсмену. Сливко сейчас радует, Ульяна Кайшева тоже большой молодец. Кстати, я не жду провала от состава, который поедет в Северную Америку. Логинов, Гараничев, а также хорошие девчонки там будут.

«Вы уху ели», французы-плаксы? Ваш Фуркад всегда так делал И теперь наши доктора ведут работу, чтобы устранить утраченное. Вы вообще понимаете, что тут написано?

«Поздравил Бьорндалена и блеснул своим английским»

Только бригаде «Матч ТВ» поручили поздравить Уле-Эйнара Бьорндалена с 45-летием. Другие даже не знали о его юбилее. Вообще хочу сказать большое спасибо оргкомитету этапа в Антхольце, они большие молодцы, не экономят на еде. Антерсельва – это топ. Мы поздравили Бьорндалена, спели песню, блеснули английским языком. Благодарен Вольфгангу Пихлеру также за прекрасное интервью. Программу «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» вообще разбирают на цитаты. Мы – спикеры. Сейчас интернет во многом опережает телевидение, но мы формируем повестку дня. Наша биатлонная бригада работает здорово.

«В любой биатлонной новости обсуждают меня»

Я по-прежнему слежу за комментариями на разных сайтах. В любой биатлонной новости обсуждают меня. Я всё-таки хочу пожелать удачи нашему биатлону, чтобы он был главным, а не обсуждение комментатора. Вот что меня на самом деле расстраивает. Что бы ни творили российские спортсмены, везде вспоминают Губерниева. Хочу сказать это без ложной скромности. Я прекрасно комментирую, вся бригада отлично работает.

Мы поедем в Северную Америку, а оттуда без акклиматизации сразу на чемпионат мира по лыжным гонкам. Рассчитываю на то, что лыжникам это понравится. Лыжи тишину не любят. Я был почти на всех чемпионатах мира начиная с 2003 года. Спасибо руководству канала «Матч ТВ», что отправляют меня туда. Я жертвую святым – чемпионатом Европы по биатлону. Но лыжи – это главное сейчас.

«Вы уху ели?» Я вечно чёрт знает куда хожу. Надоело Проблемы грязи в Подмосковье волнуют Дмитрия Губерниева больше, чем биатлон в Чехии? Просто он знает, что это уже не спорт №1. Сам сказал.

«Лыжники пишут мне в директ»

В смысле Вяльбе ограждает спортсменов от общения с прессой? Если Елена Валерьевна или кто-то ещё будет ограждать, то это будет не самая здравомыслящая история. Я не сомневаюсь в открытости команды. Я знаком со многими тренерами в лыжной сборной и искренне надеюсь, что они будут открыты. Нужно использовать момент. Мне половина лыжников из команда написала в директ: когда вы будете рассказывать о нас так, как о биатлонистах? Мы будем о вас рассказывать, мои дорогие лыжники. Я вас бесконечно люблю. Надеюсь на дорогу с двусторонним движением.



Граждане Российской Федерации платят налоги и содержат лыжную сборную. И что, они не смогут увидеть своих героев, если их кто-то будет ограждать от интервью? Это бред. Не сомневаюсь, что федерация будет нам активно помогать. А если не будет помогать, мы всё равно погрузимся в лыжи, будем рассказывать о них, и все будут довольны. Я подготовлюсь, как Зевс среди комментаторов. Расскажу о тренерах, о сервисменах, о первых наставниках. Я всегда это делаю, делал давно и на том стою.

«Я живой, я — топ»

Какие негативные комментарии про меня в интернете? Есть лайки, есть кипиш, есть движуха и хайп. Положительные и отрицательные комментарии – это всё равно комментарии. Никто и никогда не бьёт мёртвого льва. Я живой, я вызываю эмоции, я – топ. Илья Трифанов, который сидит рядом, тоже топ. И Занин, и Романов. Занин вот поехал на «Ижевскую винтовку», но не смог отобраться на январь.

«Если кто-то на меня обижается, это их проблемы»

Хованцев сказал: критикуйте меня, а не спортсменов? А спортсмены у нас что, святые, чтобы их не критиковать? Многие заметили, что изменился тон моих комментариев. Выступил хорошо – молодец, выступил плохо – до свидания, на IBU! Это сборная России! Я в какой-то степени избаловал спортсменов, и я это знаю. Всё, лафа закончилась. Это спорт, а не хиханьки и хаханьки. Я стал строже в своих высказывания, и если кто-то обижается, это их проблемы.



Ещё раз повторяю, что когда спортсмен проходит мимо камеры или мимо микрофона, это не отношение к журналистам, это отношение к стране и людям. Мы платим налоги, чтобы эта команда выступала. Их содержит бюджет РФ. Мы его налогоплательщики. Если спортсмены этого не понимают, мы им объясним. Слава богу, большинство спортсменов всё же отдаёт себе в этом отчёт.