Не скрипите, кумиры! Главные звёзды российского спорта, которым лучше бы уйти

Побеждать вечно невозможно. Рано или поздно даже самые выдающиеся спортсмены начинают сдавать и всё чаще слышать в свой адрес: «Да, он уже не тот». Единственный способ остаться непобеждённым чемпионом – вовремя уйти. Поймать то самое мгновение, когда ты наверху, и завершить карьеру до стремительного падения вниз.



Последние неудачи наших ярчайших звёзд заставили задуматься – может, их время в спорте уже ушло и пора начинать новый этап жизни? Хочется запомнить их лучшими, с кубками и медалями, а не игроками второсортных клубов и спортсменами, постоянно обманывающими ожидания.



Они заслужили права уйти красиво. Хлопнуть дверью один раз, но зато на весь мир, а не шаркать ногами в шлёпанцах, чтобы снова и снова скрипеть ею.

Фёдор Емельяненко, ММА. 42 года

26 января 2019 года легенда смешанных единоборств продержался всего 35 секунд в поединке с американцем Райаном Бейдером. Победа в финале гран-при Bellator стала бы яркой точкой в великой карьере, но Фёдор проиграл нокаутом в первом же раунде, чем вызвал шквал критики в свой адрес. В бою с Бейдером россиянин не был похож на того Емельяненко, который когда-то заразил страну любовью к смешанным единоборствам. И людям это не понравилось, они не хотели видеть, как их кумир валится уже через несколько секунд после начала поединка.



Фёдор стал заложником имиджа непобедимого борца, который сам же создавал не одно десятилетие. Бой с Бейдером показал, что в 42 года Емельяненко тяжело соответствовать более молодым соперникам. По-хорошему, ему пора уходить, но очень уж не хочется, чтобы великая история имела такую грустную и смазанную концовку. Исправить ситуацию может прощальный бой с близким по возрасту оппонентом. Фёдор Емельяненко всю жизнь побеждал красиво и именно так и должен уйти.

Фёдора Емельяненко уничтожили за 35 секунд. Похоже, это конец Это было слишком быстро.

Мария Шарапова, теннис. 31 год

Мария долгие годы олицетворяет женский спорт. Причём не только российский и не только теннис. Ещё в совсем юном возрасте Шарапова нажила себе как миллионы поклонников, так и толпы хейтеров. Последние списывали её со счетов после каждой травмы или сенсационного поражения. А уж после дисквалификации за допинг тех, кто верил в успешное возвращение пятикратной победительницы турниров серии «Большого шлема», было совсем немного. К радости болельщиков, Шарапова вернулась и в отдельных матчах играла очень здорово. Однако выдать несколько классных поединков подряд у неё получалось всё реже. Мешала хроническая травма плеча, да и мотивация, как казалось, не всегда была максимальной. Мария уже давно не та 17-летняя девочка, для которой в мире не существует ничего кроме тенниса. Сейчас у неё успешный бизнес, множество различных проектов и, похоже, серьёзный роман с английским миллионером Александром Гилксом.

Буквально на днях Шарапова вновь подарила болельщикам надежду, победив на Открытом чемпионате Австралии Каролину Возняцки. Но тут же последовало поражение от Эшли Барти, а затем и отказ от участия в матче с Дарьей Касаткиной в Санкт-Петербурге. Если на турниры «Большого шлема» экс-первая ракетка мира ещё как-то настраивается, то соревнования WTA, видимо, перестали иметь для неё серьёзное значение. А зря, ведь первые, кто пострадал, – её многочисленные болельщики в России. После этого призывы завершить карьеру (и поберечь здоровье) зазвучали с новой силой. Теперь в них ещё больше логики.

Осталась ли у Шараповой мотивация? Мария разочаровала фанатов и себя Супербитва среды Касаткина – Шарапова не состоялась. Болельщики в шоке.

Роман Павлюченко, футбол. 37 лет

Возможно, вы удивитесь, но один из творцов российского чуда на Евро-2008 до сих пор не повесил бутсы на гвоздь. Фактурный форвард, забивавший за сборную России англичанам, испанцам и голландцам, на том самом бронзовом чемпионате Европы сделал себе отличную рекламу и несколько лет отыграл в «Тоттенхэме». Из Англии Роман вернулся в Премьер-Лигу, где три года играл за «Локомотив». Постепенно возраст начал давать о себе знать. Павлюченко перестало хватать резкости и скорости, он осел на скамейке «железнодорожников», но изо всех сил старался продлить футбольную жизнь. В «Кубани» и «Урале» найти себя прежнего у нападающего не получилось.



В 2017-м он оказался в московском «Арарате», прошлый год провёл в ногинском «Знамени» в Любительской футбольной лиге, а в начале 2019-го вернулся в «Арарат». Понятно, что при упоминании Павлюченко мы будем вспоминать голы за сборную и «Спартак», но и «Арарат» из биографии уже не вычеркнешь. И теперь Павлюченко больше ассоциируется с этой странной командой, чем с настоящим футболом. Право слово, лучше бы просто закончил карьеру.

Павел Дацюк, хоккей. 40 лет

Павел, несмотря на солидную цифру в паспорте, по-прежнему в порядке и точно не портит картину в сильнейшем клубе КХЛ питерском СКА. В начале сезона он не всегда попадал в заявку, но в последнее время играет регулярно и помогает петербуржцам побеждать. В 2018-м, в год 40-летнего юбилея, Волшебник исполнил давнюю мечту — завоевал олимпийское золото. Казалось бы, можно смело завершать карьеру, ведь непокорённых вершин просто не осталось.



Но Дацюк остался предан любимой игре, а в конце 2018 года даже появились слухи о его возвращении в НХЛ. Якобы Павел может вернуться в «Детройт», с которым взял два Кубка Стэнли. Если у Дацюка получится заиграть в Северной Америке в 40 лет, то это будет нереально круто. Но риск слишком велик, и если не получится – великий Дацюк, много лет наводивший ужас на любого защитника мира, может стать посмешищем. Кому-то этого хочется?

От Волшебника до капитана ротации. 40-летний Дацюк вернётся в НХЛ? То ли там мода на ветеранов, то ли чья-то фантазия.

Максим Вылегжанин, лыжные гонки. 36 лет

Казалось бы, ещё вчера Вылегжанин вместе с Александром Легковым тянул на себе лыжную сборную России. Три серебра Олимпиады в Сочи, победа на чемпионате мира-2015 в Фалуне – эти результаты позволяют называть Максима выдающимся российским лыжником, а благодаря волевому характеру и природной скромности он снискал любовь многих болельщиков. Возможно, финальным аккордом замечательной карьеры стала бы Олимпиада в Пхёнчхане, но Вылегжанина туда не допустили. Уходить из спорта так Максим не захотел и решил отбегать ещё один сезон. Лыжник не скрывает, что весной 2019 года его славный путь в спорте закончится. Нам остаётся только поддержать спортсмена и пожелать ему знатно хлопнуть дверью на чемпионате мира в Австрии.

«Ударить Родченкова? Вряд ли он этого достоин» Его дисквалифицировал МОК, у него отобрали олимпийские медали и всё ещё проверяют на допинг. А он продолжает бороться.

Алексей Волков, биатлон. 30 лет

Не самый быстрый лыжник, зато сверхнадёжный стрелок Волков долгое время был палочкой-выручалочкой сборной России на первом этапе эстафеты. Именно он стартовал в триумфальных для нас эстафетных гонках на Олимпиаде в Сочи и чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене. Однако в личных гонках Кубка мира Алексей давно не показывал вразумительных результатов. В топ-20 последний раз он был почти два года назад.



Сейчас Волков выступает на уровне Кубка России, где часто допускает непривычные для себя промахи и финиширует в четвёртом десятке. Конечно, для биатлона возраст Алексея далёк от критического, но вернуться в сборную России ему будет крайне тяжело. Сам спортсмен признаётся, что о завершении карьеры пока не думает и следовать примеру друга Антона Шипулина не хочет. И очень зря.