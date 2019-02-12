«Отдаёмся по максимуму и даже больше!» Что «Ростов-Дон» творит в Лиге чемпионов

В воскресенье, 10 февраля женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» уверенно победил в гостях датский «Оденсе» и досрочно обеспечил себе право сыграть в плей-офф Лиги чемпионов. Подопечные Амброса Мартина провели отличный матч и лишь в концовке позволили соперницам приблизиться в счёте – 30:26. Правая полусредняя российской команды Анна Сень рассказала «Чемпионату» о том, что нужно было сделать, чтобы победить датчанок, каким будет настрой на следующий матч с француженками и даже как правильно выходить из декретного отпуска.

– Анна, поздравляем вас с победой над «Оденсе» и досрочным выходом в плей-офф Лиги чемпионов. Показалось, что матч с датчанками был почти образцово-показательным. Действительно ли на площадке получилось практически всё?

– Могу сказать, что мы справились с одним из лидеров «Оденсе» – левой полусредней Стине Йоргенсен. В других матчах она забивала соперницам больше всего голов, равно как и правая полусредняя Метте Транборг, с которой мы справились не так успешно: она забила нам восемь мячей. Но здесь речь не о недооценке, а о том, что если ты надёжнее закрываешь одну сторону, то с другой всегда найдётся игрок, который, получив больше свободы, будет играть активнее.

– Датчанки, славящиеся своими разящими контратаками, так и не смогли в полной мере использовать это оружие. Почему так получилось, на ваш взгляд?

– Мы просто очень хорошо доигрывали в нападении, поэтому датчанки не могли убегать в отрывы. Вратари соперника провели неудачную игру: у них очень низкий процент отражённых бросков, но и мы молодцы: в нападении старались играть до верного, до забитого гола.

– На последних минутах матча «Ростов-Дон» растерял крупное преимущество, и матч завершился лишь с разницей в четыре гола. Видимо, команда слегка расслабилась?

– Да, в концовке результат был налицо, и мы немножко расслабились. А датчанки показали нам, что если бы мы играли так всю игру, результат был бы совсем другим. Хорошо, что и весь первый тайм, и половину второго мы играли в нападении. У нас прошло много комбинаций, которые мы наигрывали специально под эту команду. А ещё хочется выделить девчонок, вышедших на замену: Владу Бобровникову, Леру Маслову – они сыграли вообще замечательно! Милана Таженова – это уже наш основной игрок. «Задних» у нас мало, но девчонки молодцы, не боятся ничего, играют в Лиге чемпионов – это не может не радовать. Нас, опытных игроков в составе осталось мало, и время от времени нам нужна небольшая передышка (улыбается).

– Вы упомянули о Владлене Бобровниковой, которая совсем недавно вышла из декретного отпуска. Как её состояние? Возвращение в большой гандбол идёт по плану?

– Мы с Владой очень близкие подруги, она крёстная моего сына, поэтому я как никто другой могу рассказать про её состояние (улыбается). Она чувствует себя отлично, но и сама она говорит, и это видно, что пока не готова на сто процентов. Но сейчас у нас есть трудности с составом и непростой календарь, а значит, Мартин будет давать ей играть – это очень хорошо. Думаю, что уже к середине апреля Влада будет полностью готова. Она всё делает для этого: остаётся после тренировок и с тренером по ОФП делает всю необходимую работу. Я восстанавливалась точно так же, просто у меня это вышло чуть быстрее, поскольку срок декрета был меньше.

– Есть ли какие-то секреты быстрого восстановления после рождения ребёнка?

– Я практически весь декретный отпуск тренировалась. Буквально за два дня до родов я ещё плавала и ходила в тренажёрный зал. Нужно просто отталкиваться от своих ощущений: если чувствуешь, что можешь прогуляться подольше, сходить в бассейн или на йогу, или сделать ещё что-то, за что тело скажет тебе спасибо, то стоит это делать. Если тело позволяет делать тебе физическую работу, то вперёд! Конечно, речь не идёт о поднятии тяжестей или беге на дорожке, но лёгкая нагрузка, как мне кажется, ещё никому не помешала.

– «Ростов-Дон» последние матчи проводит не в оптимальном составе, и вам приходится брать на себя лидерство, как это случилось, например, в матче с «Будучностью». Тяжело ли это, или команда сплотилась и работает по принципу «один за всех, и все за одного»?

– Наш тренер настраивает нас так, что те, кто остались, должны отдать все свои силы за тех, кого сейчас нет в команде. У нас нет Анны Вяхиревой, нет Полины Кузнецовой, нет многих игроков, но оставшиеся не опускают руки, а отдаются по максимуму и даже больше. По-другому нельзя!

– Насколько важна для команды борьба за первое место в группе Лиги чемпионов?

– Нам очень важно выйти в плей-офф с первого или второго места в группе. Естественно, у нас будет настоящий бой с командой «Метц» из Франции 23 февраля. Это будет именно битва! Во Франции мы ей уступили, но там была жёсткая игра, неравноценное судейство. И на домашней арене мы постараемся показать, кто действительно сильнее – всё для этого сделаем.

– Но прежде «Ростову» предстоит сразиться с «Кубанью» в матче чемпионата России. Встреча с командой Евгения Трефилова выделяется из общего ряда?

– Для меня матчи с «Кубанью» всегда особенные, ведь Краснодар – это мой родной город. На игру придёт множество моих родных и близких: родители, друзья, люди, которые знают меня с самого детства. Так что на «Кубань» я всегда настраиваюсь по-особенному и из-за Евгения Васильевича, и из-за того, что каждый спортсмен в своём родном городе хочет показать максимум.

Очень хотелось бы, чтобы трибуны краснодарского «Олимпа» были заполнены. Я знаю, что туда собирается большое количество ростовских болельщиков. Мы их, конечно, там будем очень ждать. Большое спасибо им за поддержку! Краснодарской «Кубани» тоже желаю отличной поддержки болельщиков и классной атмосферы. А кто победит? Сильнейший (улыбается)!