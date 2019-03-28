«Делаем болельщика счастливым». Возьмёт ли «Ростов-Дон» пятый Кубок подряд?

Ростов-на-Дону уже несколько лет негласно считается столицей женского гандбола России. Такую славу городу принесли не только регулярные победы местного клуба во всероссийских турнирах, но и грамотная работа с болельщиками. В Ростове знают: идёшь на гандбол – позитивные эмоции обеспечены.



Можно не сомневаться, что «Финал четырёх» женского Кубка России по гандболу, запланированный на последние выходные марта, тоже пройдёт при полных трибунах и в атмосфере настоящего спортивного праздника. Лучшие клубы страны будут пытаться отобрать трофей у «Ростова-Дон», главный тренер лично приглашает болельщиков на стадион, а каждого зрителя ждёт масса сюрпризов. И даже возможность увидеть финал совершенно бесплатно!



В Ростове всё готово к большому гандболу. Там умеют принимать тепло в любую погоду.

В гости за сенсацией

«Финал четырёх» состоится 30 и 31 марта. До решающей стадии Кубка России добрались «Ростов-Дон», тольяттинская «Лада», «Астраханочка» и звенигородская «Звезда». Из пяти сильнейших команд страны за бортом «Финала четырёх» осталась только «Кубань», которой не повезло попасть в четвертьфинале на ростовчанок.

Жеребьёвка полуфиналов прошла 7 марта и была слепой. То есть теоретически «Ростов-Дон» и «Лада» могли схлестнуться до финала, однако жребий подыграл организаторам и оставил самое сладкое на десерт. Впрочем, заранее отправлять в финал фаворитов нельзя. «Звезда» наверняка приложит все силы, чтобы огорчить ростовских болельщиков, а «Астраханочка» настроена дать бой «Ладе» и спустя три года вернуться в финал Кубка. Для каждой из четырёх команд полуфинальные матчи станут одними из важнейших в сезоне. Ведущие гандболистки России шли к этому весь сезон и отдадут всё, чтобы 31 марта сразиться за титул.

«Наш тренер всегда хочет побеждать. Не заразиться от него просто нельзя!» Кристина Кожокарь рассказала, готов ли «Ростов-Дон» к победе в гандбольной Лиге чемпионов, чем силён «Ференцварош» и чем хорош «крокодил».

Безоговорочным фаворитом «Финала четырёх» будет «Ростов-Дон», и это никакая не тайна. Подопечные Амброса Мартина без поражений прошли регулярный чемпионат Суперлиги и любой другой результат кроме пятой кряду победы в Кубке России наверняка воспримут как неудачу. Для «Лады» матч с «Астраханочкой» — это ещё один шанс доказать, что именно волжский коллектив сегодня является главным соперником донского гегемона. Однако астраханские гандболистки последние сезоны успешнее выступают в Кубке и не намерены менять тенденцию. «Звезда» в этой компании смотрится тёмной лошадкой, но между тем это единственный клуб, кроме «Ростова-Дон», побеждавший в Кубке России за последние 12 лет.

Гандбол. «Финал четырёх» Кубка России среди женских команд. Ростов-на-Дону



Расписание матчей (время московское)



30 марта. Полуфиналы

13:00. «Звезда» — «Ростов-Дон»

16:00. «Астраханочка» — «Лада».



31 марта

12:00. Матч за 3-е место

14:30. Финал.

За счастьем – на гандбол!

За право принять «Финал четырёх» развернулась настоящая борьба. Заявки на проведение турнира подали три из четырёх участников. Выборы хозяина соревнований прошли 18 марта, так что у организаторов на подготовку было менее двух недель. Федерация гандбола России посчитала, что с такой сложной задачей лучше справятся в Ростове-на-Дону, где уже есть огромный опыт организации гандбольных событий. Вместе с местом проведения турнир получил и титульного спонсора – крупный производитель сельскохозяйственной техники компания «Ростсельмаш» включила «Финал четырёх» Кубка России в программу праздничных мероприятий, приуроченных к своему 90-летию, и в значительной степени взяла на себя расходы по организации.

«Нам удалось выиграть конкурсу на право проведения «Финала четырёх» за счёт большого опыта. Вне зависимости от турнира и уровня соперника мы делаем всё, чтобы зрители получали удовольствие не только от игры, но и от того, что её окружает. У нас всегда много мероприятий в холле арены, в которых болельщики могут участвовать до и после матча, а также в перерыве. Наша концепция заключается в том, чтобы делать болельщика счастливым», — говорит руководитель медиа и маркетинга «Ростова-Дон» Андрей Демьянов.

С Дона очков не выдают. Как «Ростов» оформил победу в регулярке «Лада» всерьёз угрожала лидерству «Ростова-Дон», но вдруг разучилась забивать. Биться с грандом в одиночку не под силу даже Дмитриевой.

Звонок от главного тренера

Несмотря на сжатые сроки, организаторы надеются на аншлаг. Во-первых, гандбол в Ростове знают и любят, во-вторых, сразу после выборов в городе стартовала масштабная рекламная кампания. На гандбол зазывают афиши, билборды и световые рекламные конструкции. На радио и в соцсетях проводят конкурсы, привлекают известных блогеров.



А главной фишкой стало приглашение на турнире от главного тренера команды Амброса Мартина. Испанский специалист с помощью автодозвона позвонил каждому болельщику, когда-либо покупавшему билеты, и по-русски попросил поддержать команду в предстоящих матчах. Получилось очень душевно и креативно.

Развлечения на любой вкус

Стоимость билетов на полуфинальные матчи начинается от 200 рублей, на финал можно будет попасть за 250 рублей. А победителям конкурсов в первый день турнира билеты на решающие встречи и вовсе достанутся бесплатно. Вообще организаторы совместно с титульным спонсором подготовили для болельщиков столько разных активностей, что уйти со стадиона без символического приза будет просто невозможно. Перед дворцом спорта вырастет яркая весёлая ярмарка, где можно будет поиграть в дартс, настольный футбол, бросить мяч в баскетбольное кольцо или гандбольные ворота. В самом холле уже по традиции расположатся полюбившиеся болельщикам зоны аквагрима, настольных игр, фудкорт и много других развлечений.



Конечно, главными действующими лицами предстоящего «Финала четырёх» Кубка России будут гандболистки. Можно быть уверенным: спортивное зрелище будет полностью соответствовать высочайшему уровню организации. А если у вас 30 и 31 марта не будет возможности посетить матчи в Ростове лично, то обязательно включайте телевизор. Финал Кубка России в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ».