С Дона очков не выдают. Как «Ростов» оформил победу в «регулярке»

«Лада» всерьёз угрожала лидерству «Ростова-Дон», но вдруг разучилась забивать. Биться с грандом в одиночку не под силу даже Дмитриевой.

До конца регулярного чемпионата женской Суперлиги по гандболу осталось два тура. Тольяттинская «Лада» в 18 матчах потерпела лишь одно поражение, однако именно оно оказалось ключевым в борьбе за лидерство, поскольку «Ростов-Дон» преодолел эту дистанцию без единой осечки. Таким образом, в матче 19-го тура, по сути, определялся победитель «регулярки». Хозяек площадки устраивала не только любая победа или ничья, но даже и поражение не более чем в пять голов.

Рассчитывать на провал лучшей команды страны на глазах у родных зрителей не приходилось, но «Лада» в любом случае настраивалась дать бой фавориту. Пусть, в турнирной таблице изменить что-то было трудно, зато потенциальный успех мог зарядить команду из Тольятти мощной уверенностью в преддверии плей-офф.

Зрители же, прежде всего, ждали от матча лидеров ярких эмоций и гандбола высочайшего уровня. Забегая вперёд, скажем, что ждали абсолютно не зря!

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От «Лады» не убежать

В первой же атаке Милана Таженова была остановлена Кристиной Тарасовой. Гандболистка «Лады» недоумевала, за что получила жёлтую карточку, а Анна Сень тем временем уверенно реализовала семиметровый. Волжанки быстро отыгрались после броска Ольги Щербак, на что ростовчанки тут же ответили быстрой атакой и голом Лоис Аббинг. Отличный выстрел Дарьи Дмитриевой и попадание Екатерины Гайдук помогли гостям впервые за матч выйти вперёд. Подопечные Амброса Мартина восстановили равновесие, и только при счёте 3:3 команды наконец вспомнили об обороне. Голевое молчание могла прервать Елена Смирнова, но блестящий сейв с семи метров совершила Галина Мехдиева.

Гандбол. Женщины

Чемпионат России. Суперлига. 19-й тур

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – «Лада» (Тольятти) – 29:22 (15:12)

Постепенно наметилось преимущество «Ростова-Дон». Анна Сень забила третий гол своей команды из четырёх, почувствовала уверенность Мехдиева, а затем две классные атаки подряд выдала Марина Судакова – 6:3. И это при том, что минутами ранее Марина оказалась на площадке после неприятного столкновения с Тарасовой. Однако клуб из Тольятти приехал в Ростов за победой и отпускать соперниц не собирался. Елена Михайличенко и Дмитриева подтащили «Ладу» в счёте, а на изящный гол парашютом Кристины Кожокарь мощным выстрелом ответила Анастасия Новосёлова – 7:6 в пользу хозяек.

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«Ростов-Дон» играет до конца

У «Лады» здорово заиграла вратарь Анастасия Лагина, в том числе отбившая пенальти от Аббинг. Но в нападении ростовчанки всё равно были лучше. После скоростной атаки и гола Таженовой «Ростов» вновь вышел вперёд на два гола – 9:7, и наставник «Лады» вынужден был прервать игру. Тайм-аут сработал, тольяттинские девушки успокоились и снова выровняли ситуацию. Обе команды имели хорошие шансы завладеть инициативой, но обоюдные ошибки сохраняли интригу. К концовке первого тайма соперницы подошли при равенстве на табло – 11:11.

Мартина это явно не устраивало, и он взял тайм-аут. Владлена Бобровникова пробила Лагину дальним броском, тут же быструю атаку завершила Сень. «Лада» один мяч отыграла, но вскоре получила в свои ворота ещё два. Судакова эффектно перебросила голкипера, а Майя Петрова установила итог первой половины – 15:12.

Дмитриева бьётся за всю команду

Второй тайм начался с обмена ошибками в нападении. Только через 2,5 минуты Гайдук удалось пробить Мехдиеву. Лагина продолжала сохранять ворота «Лады» в неприкосновенности, отражая атаки оппоненток, но Судакова и Кожокарь всё-таки нашли путь к цели. От засушливого начала не осталось и следа, команды практически в каждой атаке меняли счёт, но перевес «Ростова-Дон» в три-четыре гола сохранялся. У «Лады» роль лидера традиционно исполняла Дмитриева. В одной из атак Дарья пошла в обыгрыш и поразила ворота Мехдиевой, но ростовчанки тут же довели мяч до Судаковой, которая была безупречна с острого угла – 20:17.

Преимущество хозяек оставалось солидным, но «Лада» боролась и была вознаграждена. Тольяттинские гандболистки прибавили в агрессии в защите, а после удаления Ксении Макеевой за толчок соперницы в лицо Дмитриева сократила отставание волжанок до минимума – 19:20. Сделать ещё один шажочек и сравнять счёт «Ладе» не удавалось. Виктория Борщенко реализовала третий за матч семиметровый, вскоре бразильянка Маисса Пессоа выросла бетонной стеной на пути тольяттинской атаки, а Сень протаранила оборону «Лады» — 22:19.

Чудовищная серия «Лады»

Подопечные Александра Хомутова выглядели обескураженными, и их можно было понять. Отставание, сокращавшееся по крупицам, за несколько секунд вернулось на угрожающие «минус три». Да ещё и Судакову забыли на убойной позиции – 19:23. «Ладе» срочно нужно было что-то менять, но Хомутов не торопился брать тайм-аут, а сделал это только после ещё одного гола Судаковой.

Нельзя сказать, что у «Ростова-Дона» всё получалось впереди, но у «Лады» в нападении вообще был полный швах. Безголевая серия «Лады» продлилась долгих десять минут, включила в себя два шикарных сейва Пессоа и прервалась только после отчаянного дальнего броска Дмитриевой – 25:20. До финальной сирены оставалось менее шести минут, а потому реальных шансов догнать соперниц у «Лады» уже не было. К тому же по-максимуму в воротах хозяек отрабатывала Пессоа. Мартин охотно давал игровое время резервисткам, тем более общую картину они нисколько не портили.

Уже на последней минуте Дмитриева очень красиво забила свой девятый гол, но в одиночку команду уровня «Ростова-Дона» обыграть невозможно. Хозяйки площадки решили оставить последний ход за собой и отпраздновали победу эффектным голом Борщенко – 29:22.

«Ростов-Дон» встретил серьёзное сопротивление со стороны «Лады», но доходчиво объяснил, кто на сегодня заслуживает звание сильнейшей команды России. По крайней мере, по итогам регулярного чемпионата. Вполне возможно, что следующая встреча этих коллективов состоится в финале плей-офф. Впереди самое сладкое, не пропустите!