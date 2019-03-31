Миг до чуда. «Ростов-Дон» в девятый раз завоевал Кубок России

«Лада» — «Ростов-Дон». Именно такую вывеску большинство любителей гандбола ждали увидеть в финале женского Кубка России. Фавориты ожидания не обманули и шагнули к очному противостоянию за титул.

Правда, сценарии полуфиналов получились разными. Ростовчанки без видимых трудностей справились со «Звездой», проведя концовку в режиме энергосбережения, а «Ладе» пришлось до последних секунд сражаться с «Астраханочкой».

Тольяттинская команда накануне не только затратила гораздо больше сил, чем соперник по финалу, но ещё и играла на три часа позже. Учитывая не самую длинную скамейку «Лады», это могло серьёзно повлиять на расклад сил в решающем матче. Практически всё указывало на то, что ростовчанки порадуют домашних болельщиков и станут обладателями Кубка России в пятый раз подряд.

Всё, кроме отчаянного нежелания «Лады» проигрывать своему самому принципиальному сопернику.

Звёзды погасили «Звезду». «Ростов-Дон» легко вышел в финал Кубка России «Звезда» провалила начало полуфинала с «Ростовом-Дон», сделав дальнейшие подвиги бессмысленными. Фавориту остался шаг до титула.

«Лада» держится в меньшинстве

Первый гол в финале Кубка России забила Екатерина Гайдук. Сразу две попытки ростовчанок сравнять счёт остановил каркас ворот «Лады», но Кристина Кожокарь здорово сыграла на подборе и послала мяч в ворота. Голкипер волжанок Анастасия Лагина остановила выход Манагаровой один в один, и тут же Дмитриева вернула лидерство «Ладе». «Ростов» снова отыгрался благодаря голу Лоис Аббинг, а два классных сейва Анны Седойкиной помогли хозяйкам площадки впервые выйти вперёд. На первых минутах лидером атак «Лады» была молодая Елена Михайличенко. Во многом благодаря её усилиям подопечные Александра Хомутова навязывали борьбу фавориту и не позволяли ростовчанкам оторваться в счёте.

После удаления Юлии Какмоли, ставшего для «Лады» третьим за 15 минут, «Ростов-Дон» впервые увеличил преимущество до двух голов – 7:5. Михайличенко отличилась в меньшинстве, но точный бросок Манагоровой вернул команде Мартина перевес в два гола. Хомутов воспользовался тайм-аутом, призвав своих девушек играть спокойно и не нервничать.

«Делаем болельщика счастливым». Возьмёт ли «Ростов-Дон» пятый Кубок подряд? Звонок от тренера, гандбольная ярмарка и масса сюрпризов. Ростов-на-Дону готов принять «Финал четырёх» женского Кубка России.

17-летнее чудо «Лады»

До конца первого тайма оставалось меньше десяти минут, а добыть сколь-нибудь убедительное преимущество ни одной из команд не удавалось. Михайличенко и Борщенко обменялись реализованными пенальти, а на дальний выстрел Михайличенко «Ростов-Дон» ответил голом Валерии Масловой. Интрига сохранялась, «Лада», к радости нейтральных зрителей, боролась и оказывала «Ростову-Дон» ожесточённое сопротивление. Правда, в игре «Лады» бросалась в глаза зависимость от 17-летней Михайличенко, что могло обернуться проблемами в дальнейшем.

Наверняка понимал это и тренерский штаб волжанок. Появившиеся на площадке Ольга Фомина и Ольга Щербак быстро отметились забитыми мячами и восстановили равновесие – 11:11. После тайм-аута Маслова под оглушительную поддержку трибун мощно пробила издали, но «Лада» вновь отыгралась – Михайличенко переиграла Седойкину с семи метров, забив свой седьмой гол. Могла Лена отличиться и в восьмой раз, но под занавес стартовой 30-минутки зарядила в перекладину. Незадолго до этого у ростовчанок была точна Милана Таженова, что и помогло подопечным Мартина уйти на перерыв с минимальным перевесом – 13:12.

Гандбол. «Финал четырёх» Кубка России среди женских команд. Ростов-на-Дону

Финал

«Лада» (Тольятти) – «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – 28:30 (12:13).

«Ростов» включил фаворита

«Лада» прекрасно провела первый тайм, но не было сомнений, что после перерыва волжанкам придётся ещё тяжелее. Хомутов решил оставить на скамейке Михайличенко, видимо, давая молодой гандболистке подольше отдохнуть. Начало второго периода прошло с преимуществом «Ростова-Дон». Сень дважды завершила комбинации своей команды. Виктория Борщенко была точна с игры, но не смогла переиграть Елену Уткину с семи метров. Спустя несколько минут тренеры всё-таки вернули Михайличенко на терафлекс. Первый её бросок отразила Седойкина, но с пенальти Елена оказалась точна – 15:16.

Тольяттинские гандболистки выдержали натиск соперниц и вновь зацепились, но хозяек это только раззадорило. Ростовчанки прибавили надёжности в защите, а благодаря позиционному нападению стали наращивать преимущество. После очередного дальнего попадания Аббинг преимущество «Ростова-Дон» достигло четырёх мячей – 19:15, а быстрый отрыв Кристины Кожокарь заставил болельщиков «Лады» приуныть. При счёте 16:21 Хомутов прервал игру и в свойственной ему спокойной манере пытался достучаться до девушек.

«Лада» бьётся даже без сил

Ростовчанки выглядели свежее, но «Лада» продолжала сражаться, оставляя себе небольшой шанс на спасение. Некстати для волжанок пришлось удаление Щербак, но и в меньшинстве Михайличенко смогла огорчить Седойкину. Однако, несмотря на героическую игру «Лады» из последних сил, «Ростов-Дон» уверенной поступью шёл к очередному трофею. После тайм-аута Юлия Манагарова вернула своей команде хорошее преимущество в четыре гола, но «Лада» и тут не сдалась. Точнейший бросок Елены Смирновой и попадание Фоминой с края вновь закрутили интригу – 24:26.

И снова, стоило команде из Тольятти прибавить, как судьи оставили их в меньшинстве. На этот раз вопросов к арбитрам не было — Милана Таженова получила по лицу, а Аббинг уверенно реализовала семиметровый, а уже в равных составах Лоис как по заказу повторила бросок с семи метров – 29:25. Отыграть у «Ростова-Дон» четыре мяча за меньше чем за три минуты почти невозможно, а потому заполненные трибуны принялись ликовать и отсчитывать мгновения до финальной сирены.

Интрига до последних секунд

«Лада» же играла до конца, поэтому за минуту до окончания второго тайма Мартин решил перестраховаться и взял тайм-аут. Во время паузы ростовские болельщики запустили «волну», но праздновать было рано. Фомина наказала «Ростов-Дон» за ошибку и за 40 секунд до конца сократила отставание до минимума. Но совершить чудо «Ладе» всё-таки не удалось. Марина Судакова поставила эффектную точку и зафиксировала победу «Ростова-Дон» — 30:28.

«Ростов-Дон» доказал, что город не зря боролся за право проведения «Финала четырёх» Кубка России. Команда Амброса Мартина подарила болельщикам море эмоций и ещё раз наглядно продемонстрировала, что в этом сезоне способна собрать внушительную коллекцию наград во всех турнирах, в которых участвует. Впереди четвертьфинал Лиги чемпионов, но сегодня время для празднования. Тем более девятый Кубок России дался «Ростову-Дон» ой как непросто.