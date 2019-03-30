Звёзды погасили «Звезду». «Ростов-Дон» легко вышел в финал Кубка России

Ростов-на-Дону встретил «Финал четырёх» женского Кубка России по гандболу во всеоружии. Всего за две недели организаторы проделали колоссальную работу и устроили грандиозный спортивный праздник. Его главной составляющей, разумеется, должна была стать борьба лучших команд страны за престижный трофей.

В первом полуфинале сошлись самые титулованные клубы в истории Кубка России. В 2014 году подмосковная «Звезда» выиграла свой четвёртый Кубок и сравнялась по количеству побед в этом турнире с «Ростовом-Дон».

Однако с того момента команде с юга России удалось добиться доминирования на внутренней арене и выиграть все четыре следующих розыгрыша национального Кубка. В статусе абсолютного фаворита ростовчанки подошли и к домашнему «Финалу четырёх», но легко отдавать им пятый трофей кряду никто не собирался.

Первой испортить праздник ростовским болельщикам пыталась «Звезда».

«Делаем болельщика счастливым». Возьмёт ли «Ростов-Дон» пятый Кубок подряд? Звонок от тренера, гандбольная ярмарка и масса сюрпризов. Ростов-на-Дону готов принять «Финал четырёх» женского Кубка России.

«Звезда» доводит тренера

К стартовому свистку на трибунах ростовской арены виднелись свободные места, зато фанатский сектор был как всегда полон и очень энергичен. Болельщики сразу погнали своих любимиц вперёд, однако первый гол оказался в активе подмосковной команды. Разыгрывающая сборной России Ирина Никитина решилась на дальний бросок и открыла счёт. «Ростов-Дон» ответил точным семиметровым Виктории Борщенко, а вскоре украинская гандболистка вновь восстановила равновесие с пенальти, ответив на гол Натальи Никитиной – 2:2.

Вместе со вторым семиметровым подопечные Амброса Мартина получили и численное преимущество, которое ловко воплотили в хороший перевес на табло. Анна Сень убежала в быстрый отрыв, Борщенко снова реализовала семиметровый, а под занавес двухминутного удаления Сень послала мяч в пустые ворота – 5:2. В равных составах «Звезда» была более конкурентоспособной, но два точных выстрела Кристины Кожокарь заставили тренера команды из Звенигорода Алексея Гумянова брать ранний тайм-аут. После семи минут игры его девушки уступали четыре мяча, а главное, большинство голов пропускали после собственных ошибок. Гумянов негодовал и призывал своих гандболисток играть так, как было оговорено на установке.

«Наш тренер всегда хочет побеждать. Не заразиться от него просто нельзя!» Кристина Кожокарь рассказала, готов ли «Ростов-Дон» к победе в гандбольной Лиге чемпионов, чем силён «Ференцварош» и чем хорош «крокодил».

Игроки «Звезды» торопились и заметно нервничали, а «Ростов-Дон», заполучив комфортный перевес, действовал очень грамотно и рационально. Хозяйки площадки не давали соперницам выходить на удобную позицию для атаки, а дальние броски «Звезды» парировала Галина Мехдиева. В нападении ростовчанки немного сбавили обороты, но грубые ошибки оппоненток буквально дарили фавориту лёгкие голы. К середине первого тайма после быстрой атаки Манагаровой счёт стал практически безнадёжным для «Звезды» — 11:4.

Родригес возвращается и забивает

Гумянов пытался изменить ситуацию путём активной ротации, но неуверенная и беззубая игра «Звезды» в атаке рушила все задумки тренерского штаба. Осипова здорово пробила издали, прервав восьмиминутную безголевую засуху своей команды, но очередная ошибка звенигородской дружины позволила Марине Судаковой замкнуть быстрый отрыв. Мартин решил воспользоваться ходом игры и выпустил на площадку резервисток. Игровую практику получили Владлена Бобровникова и Полина Кузнецова, постепенно возвращающие свою лучшую форму.

С Дона очков не выдают. Как «Ростов» оформил победу в регулярке «Лада» всерьёз угрожала лидерству «Ростова-Дон», но вдруг разучилась забивать. Биться с грандом в одиночку не под силу даже Дмитриевой.

Гандболистки «Звезды» успокоились, наладили нападение и постепенно стали сокращать отставание. Способствовали этому и ошибки ростовчанок в нападении. Мартин взял тайм-аут, чтобы не дать «Звезде» поверить в возможность камбэка. Два кряду красивых гола Валерии Масловой помогли «Ростову-Дон» сохранить комфортный перевес – 17:10. За несколько минут до перерыва под аплодисменты и радостные возгласы болельщиков на площадке появилась Ана Паула Родригес, пропустившая десять месяцев из-за тяжёлой травмы. Бразильянка с ходу открыла счёт забитым голам, но две её ошибки в передачах обернулись для «Ростова-Дон» пропущенными мячами. Свисток об окончании тайма зафиксировал весомое, но не катастрофичное отставание «Звезды» — 13:18.

Гандбол. «Финал четырёх» Кубка России среди женских команд. Ростов-на-Дону

Полуфинал

«Звезда» (Звенигород) – «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) –25:32 (13:18).

«Ростов» снимает все вопросы

В начале второго тайма обе команды ошибались, что приводило к быстрым отрывам. Вообще темп игры казался очень высоким, поэтому счёт менялся стремительно. Голов могло быть и больше, но классную игру демонстрировали вратари: Екатерина Кирикиас и Анна Седойкина. «Ростов-Дон» стал было наращивать перевес, но после очередного сейва Кирикиас «Звезда» убежала в быструю атаку и вернулась на отметку «-5» — 16:21.

Ростовчанки прекрасно понимали, что подпускать оппоненток ближе опасно, а потому добавили в концентрации и, по сути, сняли все вопросы о победителе. Ксения Макеева забила после элегантной передачи Миланы Таженовой, а Анна Сень довела преимущество «Ростова-Дон» до восьми голов – 25:17, вынудив Гумянова взять тайм-аут. Играть оставалось почти 20 минут, но интрига в борьбе за победу уже приказала долго жить.

«Звезда» сохраняет лицо

Несмотря на очевидность исхода, гандболистки «Ростова-Дон» продолжали играть мощно, креативно и зрелищно. Болельщики благодарно отвечали громкой и эмоциональной поддержкой. Пожалуй, главный вопрос последних десяти минут заключался в том, удастся ли фавориту довести перевес до разгромных десяти голов. «Звезда» делала всё, чтобы этого не произошло, а особенно старалась вратарь Серафима Тиханова. Полевые игроки подхватили волевой настрой голкипера и забросили четыре мяча кряду. Если у подмосковной команды и ожила надежда на чудесное спасение, то шикарные сейвы Анны Седойкиной поставили на ней крест.

К чести «Звезды», команда не рассыпалась и отрезками демонстрировала приятный глазу изобретательный гандбол, но провальное начало дорого обошлось звенигородским игрокам. Отыграть столь серьёзное отставание у «Ростова-Дон» сейчас почти невозможно. В концовке игроки «Звезды» пытались поднять себе настроение в преддверии матча за третье место, а «Ростов-Дон» наверняка уже думал о воскресном финале.

На табло ростовского дворца спорта высветилась приятная для болельщиков надпись «ПОБЕДА!». У поклонников «Ростова-Дон» есть все шансы увидеть это сладкое слово и завтра, но нейтральным любителям гандбола всё-таки хочется, чтобы в решающей встрече получилась более упорная борьба. А кто постарается её оказать ростовчанкам, узнаем после полуфинала «Астраханочка» — «Лада».