Полундра без капитана. Россия впервые проиграла в отборе к Евро-2020

Сборная России не просто проиграла Венгрии в матче квалификации к чемпионату Европы, но и потеряла двух ведущих игроков. Обидно. Досадно.

Претензия на лидерство

В первых матчах отборочного турнира к чемпионату Европы по гандболу мужская сборная России проявила себя успешно. Победы над Словакией и Италией позволили не просто акцентировать внимание на борьбе за второе место в группе, дающее прямую путёвку, но и заявить претензии на лидерство. Но заявить – одно. Их нужно было доказывать в матчах с мощной сборной Венгрии.

Первую из двух спаренных встреч с венграми россияне проводили дома – в Астрахани. Гандбол в этом городе любят, поэтому на важном матче трибуны были практически заполнены. Увы, но про скамейку запасных сборной России сказать то же самое было нельзя. Заполнен у России, скорее, лазарет. Из-за травмы Дмитрия Житникова в сборную был вызван дебютант – Кирилл Котов. Позвал Эдуард Кокшаров в команду и едва восстановившегося Дмитрия Санталова. Игроков на хороший стартовый состав у России хватало. Но запаса прочности не нашлось.

Убаюкивающий старт

Санталов вышел в стартовом составе, и уже на третьей минуте матча показал, что здоров и готов играть – после перехвата и быстрого отрыва именно он забил первый гол в матче. Венгры тут же ответили своим точным броском, но излюбленный прорыв Дибирова с правого края вновь позволил России выйти вперёд – 2:1. Темп игры был невысоким, даже убаюкивающим.

Венгры фолили чаще, однако россияне своими шансами пользовались не всегда. При счёте 2:2 на семиметровую отметку против Роланда Миклера вышел Ковалёв. Венгерский вратарь мяч отбил, и, как оказалось, это был лишь первый сейв из целой серии, серьёзно повлиявшей на ход игры.

Обменявшись забитыми мячами, команды перешли к испытанию меньшинством: и Россия, и Венгрия выдержали его достойно. А лучше всех на площадке выглядел Миклер. Второе спасение он совершил после броска с игры, а третье – снова отражение пенальти. На сей раза переиграть венгерского голкипера не смог переиграть Шишкарёв. Увы, для него это было не единственным разочарованием в матче – вскоре капитан получил повреждение и игру закончил досрочно.

Россия «поплыла»

Венгры чуть расслабились и позволили хозяевам сделать пару быстрых перехватов: и если в первой атаке Киселёв не забил, то во второй Дибиров был безупречен: на ведении он промчался к чужим воротам и облетел Миклера – 5:4. Венгры тут же отыгрались, но Сергей Горбок успешно атаковал из центра задней линии. Однако в очередной раз сопернику потребовалось меньше минуты, чтобы счёт сравнять – 6:6.

А ещё через пару минут отрыв одной из команды впервые в матче достиг двух мячей. Увы, вперёд вышла Венгрия: отличились Балог и Лигетвари, причём второй мяч пропустил уже Олег Грамс, сменивший в воротах Киреева. Теперь уже хозяева площадки оказались в роли догоняющих. Сравнять счёт не получалось, однако и оторваться венгры не могли. Грамс совершил несколько классных сейвов, а Дибиров наконец-то распечатал Миклера с семи метров.

На 25-й минуте при счёте 9:11 Эдуард Кокшаров взял тайм-аут и перестроил оборону сборной России на «пять-один» с Дибировым на острие. Однако ни забить сходу не удалось, ни надёжно отзащищаться. А в концовке первого тайма сборная России и вовсе «поплыла» – 10:15.

Венгерская пружина

За счёт чего Россия могла догнать соперника во втором тайме? Только за счёт повышения скорости игры! До перерыва венгры уверенно оборонялись от неспешных позиционных атак команды Кокшарова. В то же время взрывные контратаки гостей ставили Россию в тупик. Россиянам нужно было стараться взвинтить темп, вывести венгров из зоны комфорта.

Однако по началу тайма не было заметно, что перед командой стоит такая задача. Российские атаки по-прежнему не отличались особой остротой: первый мяч в чужие ворота после перерыва хозяева площадки отправили лишь на седьмой минуте – дебютным голом отметился Кирилл Котов. Венгры же терпели в обороне и раскрывались в атаке, словно мощная пружина, – 20:11. Чувствовалось, что с каждой минутой сборная России теряет интерес к этой игре.

Вратари – герои

Пара классных передач Сергея-Марка Косоротова позволила сборной России к середине второго тайма чуть поднять голову. Заряжали позитивом и спасения вернувшегося в рамку Виктора Киреева. И под дружные заряды «Вперёд, Россия!» с трибун, команда вернула хоть какой-то нерв в игру – 14:20. Однако о коренном переломе говорить не приходилось. Борьба шла за престиж.

Отрыв, бережно собранный венграми к перерыву, никак не желал таять, даже несмотря на блестящую игру Киреева, который отбивал, казалось, всё, что летело в его ворота. Миклер на противоположном конце площадки тоже сбавлять обороты не планировал. Так что сборная России, едва встрепенувшись, поникла вновь. На сей раз – до конца матча.

Матч завершился со счётом 19:25, но в пассиве у россиян не только потеря очков дома, но и две травмы: помимо Шишкарёва повреждение получил и Горбок. Однако выбора у нашей команды нет: уже в воскресенье, 14 апреля против венгров нужно будет биться вновь. Теперь в гостях.