Хуже поражения. У России отобрали подвиг на последней секунде

После двух стартовых побед над Италией и Словакией было ощущение, что российские гандболисты способны не просто дать бой, но и победить команду Венгрии в борьбе за первое место отборочной группы. Собственно, и второго хватает для прохода на чемпионат Европы, но раз уж обнаружился прогресс, почему бы этим не воспользоваться. К сожалению, травмы не позволили нашей команде собрать оптимальный состав, и главному тренеру Эдуарду Кокшарову приходилось экспериментировать на ходу.

Россияне проиграли со счётом 19:25 на глазах у практически полной арены в Астрахани, хотя, конечно же, в желании парней уж точно нельзя упрекнуть. Гостевой матч с Венгрией должен был получиться ещё более тяжёлым. Но мы же с вами знаем, что русскому человеку чем сложнее, тем лучше. Так что надежда на победу сохранялась.

Бодрое начало и чудо-бросок Дибирова

После домашнего матча левый крайний сборной России Тимур Дибиров высказал вроде бы очевидную, но при этом заставляющую задуматься мысль: «Да, Венгрия выглядела отлично, но если они сумели выиграть в гостях, почему бы нам не сделать то же самое?»



Действительно, почему бы и нет? Именно Тимур стал главным действующим лицом в составе нашей сборной в начале матча. Сначала он реализовал 7-метровый, а когда венгры попытались уйти в небольшой отрыв при счёте 3:2 в свою пользу, выдал фантастический по красоте бросок. Бросок был настолько впечатляющий, что не сразу удалось понять, что мяч попал в ворота, а потом понадобилось ещё несколько повторов, чтобы выяснить – как?



Этот эпизод подхлестнул сборную России, которая забила ещё трижды подряд и повела со счётом 6:3. Отметим и классное попадание Дмитрия Санталова, который только-только восстановился после травмы, но на площадке уже чувствует себя отлично.

Полундра без капитана. Россия впервые проиграла в отборе к Евро-2020 Сборная России не просто проиграла Венгрии в матче квалификации к чемпионату Европы, но и потеряла двух ведущих игроков. Обидно. Досадно.

Выдержали и рванули вперёд

При этом было бы наивно думать, что венгры не попытаются вернуться в игру максимально быстро. Активность хозяев привела к удалению Даниила Шишкарёва на две минуты. Венгры сумели приблизиться на один мяч за этот промежуток, но не более того – 6:8. Затем случился интересный момент. Кокшаров попросил тайм-аут, и практически в это же время нарушение правил допустил один из гандболистов сборной Венгрии. Судья всё рассудил чётко и отправил игрока хозяева отдыхать на две минуты.



За две минуты большинства россияне восстановили преимущество в три мяча, и это уже было неплохо. А вот потом венгры забили дважды подряд и сделал счёт 8:9. Глеб Калараш тут же ответил точный попаданием. До перерыва оставалось 10 минут. Были опасения, что ещё чуть-чуть, и венгры сравняют, а потом как понесутся… К счастью, случилось как раз наоборот. Россияне действовали очень уверенно и на перерыв ушли с преимуществом в четыре мяча – 15:11. Вечер официально перестал быть томным.

Драматичный финал

Второй тайм начался с обоюдных уколов, однако вскоре россиянам удалось создать весьма и весьма комфортный отрыв после того, как Дибиров с Шишкарёвым организовали быструю атаку – 18:13. После этого венгры несколько раз подбирались очень близко к подопечным Кокшарова, но наши ребята держались. Помог и впервые вышедший на площадку в матче вратарь Денис Заболотин, с ходу отразивший пенальти. Очень хорош был Калараш, который после 45 минут встречи имел 100-процентную эффективность. Все шесть его бросков на тот момент достигли цели.

За 12 минут до конца россияне в меньшинстве увеличили преимущество до пяти мячей – 23:18. Это Санталов воспользовался перехватом Шишкарёва. Победа была очень близка.



Однако потом началась нервотрёпка, и венгры подобрались ближе. За пять минут до конца счёт был 23:21 в пользу сборной России. И кто бы тогда мог подумать, что наши парни не смогут больше забить ни одного мяча? Хозяева же сократили отставание до минимума – 22:23. Тут же у россиян был идеальный шанс: на Киселёве сфолили, и был назначен пенальти. Но Дибиров не справился.

Но драма только приближалась к пику. В ответной атаке хозяева попали в перекладину! А на последней секунде встречи венгры получили право на пенальти сами. И забили. Ничья – 23:23. Если бы перед началом игры россиянам предложили такой вариант, они, скорее всего, согласились бы. Но исходя из того, как складывался матч, вряд ли парни останутся довольными. В любом случае с такой игрой выход на чемпионат Европы – дело времени.