«Дима, беги!» Подросток зверски убил тренера по карате. Ночью, ножом в спину

Отец смотрел, как его сын 20 раз пронзает человека ножом и убегает с места преступления? Как такое вообще возможно?

Буквально несколько дней назад мы писали о том, что 19-летний внук чиновника в состоянии алкогольного опьянения влетел на машине в бойца смешанных единоборств Байли Курбанмедова. Со смертельным исходом для последнего. И вот новые ужасы российского спорта. В городе Белогорске Амурской области жестоко убит молодой тренер по карате. По одной из версий, причина убийства – девушка.

В Москве опять ДТП с участием бойца без правил. Но теперь убили спортсмена Пьяный виновник был без прав и так спешил сбежать, что бросил на месте аварии «Мерседес» и раненую подругу. И да — у него важный дедушка.

Что произошло

Случилось всё на выходе из спортивного клуба «Олимпия», откуда 24-летний тренер Сергей Иванов выходил после занятий. Время было позднее, около полуночи. Как сообщает портал «Амур инфо», нападавший поджидал Сергея прямо возле двери и атаковал, когда тот стоял спиной и пытался её закрыть. В этот убийца нанёс ему многочисленные ножевые ранения. Патологоанатом позже сообщил, что ударов ножом было около 20 – в спину, шею, руки и лицо.



Иванов пытался сопротивляться, но не смог. Тренера доставили в реанимацию. Врачи до последнего боролись за жизнь человека, но раны оказались несовместимы с жизнью. Коллеги погибшего в один голос отзывались с самой положительной стороны о погибшем. То же самое можно увидеть и в комментариях на популярных «пабликах» Белогорска в социальных сетях. Вот несколько из них из инстаграм-аккаунта «Белогорск инфо».



«Хороший парень. Он в 10-й школе карате преподавал. Дети мои к нему ходили. Жалко очень...».



«Боже, за что? Это же добрейшей души человек был».



«Страшно не то, что детей отпускать гулять во двор. Страшно самим гулять во дворе».

Кто убийца?

Полиция оперативно провела следственно-розыскные мероприятия, в результате которых был задержан 17-летний молодой человек. Как сообщает пресс-служба амурского управления МВД России, подозреваемый доставлен в отделение и в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Так как видеонаблюдения рядом со спортивным клубом нет, окончательные выводы будут сделаны позже.

Подросток подозревается в убийстве 24-летнего тренера по карате в Приамурье

Издание «Амурская правда» поделилось своими результатами расследования и узнало у директора Белогорской спортивной организации «Киокушинкайкан» Юрия Симоненко возможную причину конфликта. Ей вполне могла стать девушка, которую приревновал юный парень к тренеру. Косвенно это подтверждают сообщения в социальных сетях. Конечно, доверять такой информации нельзя, но с учётом небольших размеров города в Амурской области впечатление можно создать.

«Дима, беги!»

По информации всё той же «Амурской правды», в конфликте мог фигурировать и отец убийцы. Одним из свидетелей произошедшего был таксист, который как раз приехал забрать тренера из спортивного зала домой. Рядом с подозреваемым был его отец, который после увиденного кричал сыну: «Дима, беги»! (очевидно, теперь мы знаем имя возможного преступника). Дима убежал, но недалеко.



Вы можете представить, какую реакцию общественности вызвало произошедшее в Амурской области. «Чемпионат» частенько ругают за отход в сторону «околоспорта», но в таких ситуациях чем больше людей узнает о случившемся, тем больше шансов на то, что дело будет доведено до конца. Будут поставлены камеры наблюдения, и таких трагедий станет чуточку меньше.