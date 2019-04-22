Ростов напрягся. «Звезда» выиграла главный матч сезона

До начала плей-офф женской Суперлиги самым непредсказуемым и упорным выглядело противостояние «Астраханочки» и «Звезды». В первых двух матчах команды обменялись домашними победами, подтвердив, что они действительно примерно равны по классу. Судьбу путёвки в полуфинал должен был решить ещё один поединок в Астрахани. На стороне «Астраханочки» была поддержка родных трибун, но накануне они уже выиграли один матч на выбывание, в котором потратили много сил.

Можно было не сомневаться, что в решающей встрече обе команды покажут максимум того, на что способны здесь и сейчас. Экономить силы и беречь себя больше нет смысла.

Для «Астраханочки» и «Звезды» пришло время главного матча сезона.

Засияли и сожгли. Таким огненным и должен быть женский гандбол! «Звезда» упустила гигантский перевес в матче с «Астраханочкой», но тут же взвинтила темп и смела соперниц. Плей-офф начинается с триллера.

Ужасное начало хозяек

Если накануне хозяйки площадки после равного начала смогли вырваться вперёд и уже по истечении 10 минут вели в три мяча, то дебют третьей встречи им не удался совсем. У команды Влатко Джоновича в принципе не шла игра в атаке, а подмосковные гандболистки уверенно пользовались своими шансами. После реализованного Викторией Климанцевой пенальти преимущество «Звезды» выросло до трёх голов – 4:1. Дарья Самохина один мяч отыграла, но Анна Богдашева в быстрой контратаке забила пятый мяч «Звезды».

Атаки «Астраханочки» часто упиралась в блок соперниц, а когда мяч долетал до ворот, его нередко парировала Екатерина Кирикиас. За счёт её сейвов гости смогли добиться очень весового перевеса к середине первого тайма – 8:3. Вновь, как в первом матче в Москве, погоню южанок возглавила опытнейшая Анна Кочетова. Сначала она реализовала семиметровый, затем забила в позиционной атаке, а потом опять точно пробила с семи метров – 8:11.

Гандбол. Женщины. Чемпионат России

1/4 финала. Третий матч

«Астраханочка» (Астрахань) – «Звезда» (Звенигород) – 24:27 (11:14).

Счёт в серии: 1-2.

Почувствовав, что соперницы нащупывают игру в нападении, Алексей Гумянов прервал встречу. После тайм-аута Наталья Никитина на флажке мощно пробила издали, вернув «Звезде» «+4». Удачное начало гостям омрачила травма Надежды Осиповой, в слезах покинувшей площадку. В концовке первого тайма «Звезда» как могла оберегала преимущество, подолгу разыгрывая каждое нападение. Несмотря на старания Кочетовой, подтянуться ближе, чем на три гола, «Астраханочке» никак не удавалось. Свисток на перерыв зафиксировал на табло не самый приятный для хозяев счёт – 11:14. В целом в игре обеих команд чувствовалось волнение, но «Звезда» выглядела свежее и допускала меньше брака.

Начало второй половины матча по картине игры ничем не отличалось от первой. «Астраханочка» старалась атаковать быстро, но часто ошибалась, плюс хозяйкам ещё и не везло. Анастасия Илларионова в контратаке перебросила вратаря, а следом Екатерина Зеленкова попала в штангу. У обеих команд было много потерь, но чуть чище были гости. После гола Ирины Никитиной перевес «Звезды» вновь достиг максимальных для этого матча пяти мячей – 17:12. Джонович попросил тайм-аут, чтобы объяснить своим подопечным, как им спасать встречу. Сам наставник пошёл на крайние меры и стал при атаках своей команды менять вратаря на седьмого полевого игрока. Хитрость черногорца дала плоды в виде голов Кочетовой и Самохиной, но без надёжной игры в обороне этого было недостаточно.

«Звезда» продолжала здорово действовать впереди и чётко выводить своих гандболисток на удобную позицию для удара. Гол Юлии Черновой после удаления Кочетовой поставил «Астраханочку» на грань поражения – 15:21, а вскоре с правого края точно атаковала Богдашева. Джонович снова воспользовался тайм-аутом, но это уже было похоже на жест отчаяния. После фола Осиповой на Карине Сабировой у болельщиков хозяек забрезжила надежда на спасение, но Кочетова не смогла переиграть Эвелину Аношкину с семи метров, и тут же Ирина Никитина, проводившая великолепный матч, вернула «Звезде» огромное преимущество – 25:18.

До конца основного времени оставалось девять минут. Было ясно, что «Звезда» может проиграть этот матч только сама. Две неудачные атаки кряду наверняка добавили Гумянову седых волос. «Астраханочка» же собралась и решила биться за последний шанс. Точные броски Антоновой, Кочетовой и Зеленковой подтащили «Астраханочку» на досягаемые «-4» — 21:25.

Наставник «Звезды» решил последовать примеру черногорского визави и тоже стал снимать вратаря при нападении. Это привело к двум голам в ворота подмосковной дружины и заставило его взять тайм-аут. За 3,5 минуты до конца тайма от семи голов преимущества осталось два – 23:25.

Болельщики завелись и что есть силы гнали свою команду в погоню. Однако пауза пришлась «Звезде» как нельзя кстати. Наталья Никитина прервала затянувшееся голевое молчание своей команды, а следом Чернова поставила блок Зеленковой. Гол Самохиной оживил интригу, но после взаимных ошибок Ирина Никитина забила 27-й гол и, по сути, закрыла вопрос о победителе. После финального свистка гандболистки «Звезды» высыпали на площадку для традиционного победного танца, завершившегося падением на терафлекс.

«Звезда» выиграла главный матч сезона и вышла в полуфинал. Там её уже ждёт «Ростов-Дон». И с таким настроем команда Алексея Гумянова способна доставить гранду массу неприятностей, хватило бы сил.