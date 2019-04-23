Именно сногсшибательная спортсменка Алёна помогла Владимиру Зеленскому стать одним из самых узнаваемых людей в Украине. Как это случилось?

Больше, чем один танец. Красотка, которая помогла президенту Украины победить

В это до последнего не верилось, но известный комик Владимир Зеленский стал президентом Украины, уверенно победив во втором туре Петра Порошенко. Как это относится к спорту? А вот как.



Это не первая разгромная победа Зеленского. Однажды подавляющая часть Украины уже делала его победителем. И не только Украина, но и красотка Алёна. Её заслуга в триумфе Зеленского огромна, ведь девушка – чемпионка мира. По танцам. Что?

В 2006 году Владимир принял участие в проекте «Танцы со звёздами», где его партнёршей стала Алёна Шоптенко. КВН в жизни Зеленского уже был позади, а студия «Квартал-95» только разгонялась, хотя и делала это довольно быстро.

Пара Шоптенко-Зеленский влюбила в себя Украину, и их победа была безоговорочной. Как и на выборах. Им отдали подавляющее число голосов.

Киевлянка Алёна с шести лет начала заниматься танцами. В 13 лет она уже выиграла чемпионат Киева и дошла до полуфинала международного турнира в Германии.

В том же 2006 году, в котором Алёна победила на «Танцах со звёздами» с Зеленским, она стала чемпионкой мира по танцам в возрастной категории до 21 года.

Шоптенко исполняла горячую латиноамериканскую программу с партнёром Владимиром Гончаровым.

Следующий год также был богатым на событиям. Тут и очередное участие в проекте «Танцы со звёздами-3», и победа на чемпионате Украины.

В 2010 году Алёна была руководителем по хореографии проекта «Майданс» (мы не придумали название, честно).

Помимо спортивных успехов Шоптенко была хороша и в учёбе. Киевлянка закончила лицей бизнеса с золотой медалью и даже получила награду как «лучшая выпускница года».

А ещё Алёна недавно стала мамой. В прошлому году в семье Шоптенко и Алексея Иванова родился сын.