«Дай бог, чтобы как в США». Самый необычный украинский борец будет президентом?

Победа известного комика Владимира Зеленского на выборах президента Украины вдохновила и других деятелей без опыта руководящей работы на политические амбиции. Естественно, не остались в стороне и спортсмены. Один из самых харизматичных и успешных атлетов в истории Украины Жан Беленюк взорвал соцсети, намекнув, что не против однажды занять президентское кресло.



То ли высмеивает текущие политические реалии на своей родине, то ли действительно собрался в президенты. Ну а что, темнокожий президент-борец. Вполне в духе времени.

Кто такой Жан Беленюк

Вряд ли Жан решился шутить на политические темы (а может, и не шутить вовсе) ради хайпа. Его имя давно известно далеко за пределами греко-римской борьбы. Несмотря на неординарную для украинца внешность, Беленюк родился и вырос в Киеве, а тёмный цвет кожи унаследовал от отца из Руанды. В борьбу пришёл по совету друга в 9 лет, а после школы уже не мыслил для себя другой профессии.



Сейчас Беленюку 28 лет, он чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы по греко-римской борьбе. Причём третье континентальное золото украинец завоевал буквально на днях. К своему главному триумфу в карьере Беленюк был близок на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, но в финальной схватке уступил россиянину Давиту Чакветадзе. После Игр борец обрушился с критикой на спортивное руководство за ужасные условия для подготовки сборной к Олимпиаде. Он был уверен, что в другой ситуации мог принести своей стране золото.

Темнокожий борец танцует гопак с флагом Украины. Ничего удивительного Жан Венсанович Беленюк считает себя украинцем. Русский, поляк или кто ещё – ему по барабану. И потому за Жана реально есть смысл переживать.

«Обама дал шанс»

Во втором туре президентских выборов на Украине уверенную победу одержал актёр комедийного жанра Владимир Зеленский, получивший почти три четверти голосов. Успех бывшего кавээнщика получил широкий резонанс. Отреагировал на результаты выборов и Беленюк.



«Насколько понимаю, мы идём по американскому политическому пути развития: у них президентом был актёр, вот и у нас стал, у них был Барак Обама, ну… дай бог», — написал Беленюк, добавив хештеги #Обамадалшанс и #странавозможностей.

Борец провёл аналогию между Зеленским и 40-м президентом США Рональдом Рейганом, который в середине ХХ века сделал заметную карьеру в кинематографе. А с Обамой Беленюк, очевидно, сравнил себя. Тут надо напомнить, что периоды правления Рейгана и Обамы разделили ровно 20 лет. В 2039 году Беленюку будет всего 48 – отличный возраст для политика высшего ранга. А за это время можно и завоевать долгожданное олимпийское золото, и поднатореть в вопросах государственной важности.



Пока слова Беленюка выглядят как тонкий троллинг, но вряд ли кто-то удивится, если темнокожий борец из Украины через несколько лет действительно выдвинет свою кандидатуру в президенты страны.

«Время сказать «прощай»

Долгое время Жан Беленюк, несмотря на высокий интерес к нему в СМИ, на политические темы предпочитал не рассуждать. «Мне по барабану», — говорил спортсмен в 2015 году, но уже тогда отмечал, что не считает большинство политиков порядочными людьми. Однако по конкретным вопросам Жан всегда высказывался прямо, чем нажил как сторонников, так и недоброжелателей. В 2018 году он негативно отреагировал на запрет украинским спортсменам выступать в соревнованиях на территории России.



Незадолго до выборов Беленюк опубликовал пост в «Инстаграме» о якобы его разговоре с главой США Дональдом Трампом, в котором выразил недовольство работой Петра Порошенко на посту президента Украины. А сразу после победы Зеленского борец записал видеообращение к Порошенко, в котором поблагодарил его за пять лет президентства. При этом в машине спортсмена играла композиция «Time to say goodbye» (Время сказать «прощай»).

Российский прототип Беленюка

В России присутствием прославленных спортсменов на высоких политических постах никого не удивишь, но всё-таки перспектива избрания чемпиона на пост президента пока кажется малореальной. Впрочем, прототип в российской политике у Беленюка есть. Бронзовый призёр Олимпиады-2004 дзюдоист Дмитрий Носов на полном серьёзе заявил, что планирует участвовать в президентских выборах 2024 года.

Другой знаменитый спортсмен, победитель турниров «Большого шлема» по теннису Марат Сафин о желании баллотироваться на высший пост России пока не заявлял, зато именно такое будущее ему прочит великий американец Пит Сампрас. Тем более президента-теннисиста пока не было даже в США.