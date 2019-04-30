Русская женщина! Самбистка с переломом носа нокаутировала соперницу… на трибуне

Самбо в России традиционно интересно многим и активно развивается. Как правило, спортивные новости об этом виде спорта содержат сплошь описания побед и достижений российских спортсменов. Но в этот раз не обошлось без скандала. Две самбистки устроили драку на национальном турнире во Владивостоке. Причём у одной из спортсменок уже был сломан нос и зафиксировано сотрясение мозга. Ух, русские женщины!

«Не помню, как ударила в ответ»

На Дальнем Востоке периодически проходит такой турнир – мемориал Юрия Потапова. Проходил он и в апреле 2019-го. Соревнования уже близились к концу: завершился поединок за третье место, в котором Юлия Литвинцева уверенно победила Ольгу Вицину со счётом 6:0. Но это была не последняя схватка этих девушек. Самое интересное случилось на трибунах после, и было запечатлено на видео. На кадрах можно увидеть, как один мужчина наносит сильный удар в голову другому, а потом одна из спортсменок попадает кулаком прямо в голову сопернице. Так что же вообще случилось?

ВИДЕО ДРАКИ

Вот что говорит одна из участниц Юлия Литвинцева. «Я выиграла со значительным перевесом — 6:0. После схватки меня поздравляли друзья, товарищи. Через 10 минут я пошла мимо трибуны, где сидела Ольга Вицина, и она меня исподтишка ударила. Подлетел её парень и толкнул меня так, что я отлетела на стол, где находились врачи. А затем уже я в состоянии аффекта попыталась ударить в ответ обидчицу.



Хотя, если честно, не помню этого момента. Меня увезли на «скорой» в больницу, где поставили диагноз: сотрясение головного мозга, подозрение на черепно-мозговую травму и открытый перелом носа. Вчера же мне сделали операцию. Первый раз сталкиваюсь с таким поведением спортсменов. Я написала заявление в полицию».

Кто здесь жертва?

После этих слов Литвинцевой может создаться обманчивое впечатление, что девушка в белой майке и красных шортах, которая получает удар по лицу на видео, это она. Но это не так. Момент с тем, как Вицина начала конфликт и ударила Литвинцеву, не попал в кадр. Как и момент, когда прибежал парень Вициной и сильно толкнул спортсменку, в результате чего та получила травмы.

На видео мы видим уже ответный удар Литвинцевой, который, по её же словам, она не помнит, потому что была в состоянии аффекта. Получается, что к тому моменту у неё уже был сломан нос и было сильное сотрясение мозга. Но по уровню гнева и точности попадания в голову девушки выглядят как минимум на уровне лучших боёв в UFC.

Глава FIAS — о драке российских самбисток: наказание будет очень строгим

«Затевать драку непозволительно никому»

Реакция президента Международной федерации самбо Василия Шестакова была максимально жёсткой.



«Этому нет оправдания. Ни один самбист не вправе выяснять отношения, распуская руки, тем более на зрительских трибунах. Любые разногласия и конфликты можно уладить путём диалога. Я понимаю, что на соревнованиях нервы напряжены, каждый хочет победить, но затевать драку непозволительно никому. Такие инциденты способны нанести ущерб любому виду спорта, и самбо — не исключение, ведь наши главные ценности — это уважение к сопернику и дружба на ковре и за его пределами».

Пожизненная дисквалификация – это слишком

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев пошёл ещё дальше и сообщил, что поставлен вопрос о пожизненной дисквалификации обеих спортсменок.



«Это будет обсуждаться на исполкоме в конце лета. Это ужасно, но если люди не могут владеть собой, то какие же это спортсменки?»



Можно согласиться с Елисеевым в том, что выглядит эта ситуация действительно ужасно. Однако мир спорта знает немало примеров, когда спортсмены не могли удержать себя в руках. Те же Хабиб с Конором куда больше заслужили пожизненную дисквалификацию. А уж Кокорин с Мамаевым и подавно. И Гулиев. А ещё вспомните, как набросился на болельщика на трибунах легендарный игрок «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона. Примеров масса. Пожизненных дисквалификаций — единицы.