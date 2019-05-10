Пляжный футбол. Всемирные пляжные игры-2019. Россия — Украина. LIVE

Сборная России по пляжному футболу сыграет с Украиной в решающем матче отбора на Всемирные игры. Все события, фото и видео — в нашей хронике

Полное расписание отбора на Всемирные пляжные игры-2019

Статистика отбора на Всемирные пляжные игры-2019

Онлайн матча

09:00. Добрый день, поклонники пляжного футбола! Вчера сборная России открыла большой пляжный сезон, который обещает стать едва ли не самым насыщенным в истории нашей команды. Но для этого надо пройти все отборы. И начать лучше уже сегодня. Подопечные Михаила Лихачёва сразятся с командой Украины в борьбе за путёвку на Всемирные пляжные игры, которые пройдут в Сан-Диего. Всё просто: любая победа принесёт долгожданную путёвку, любое поражение оставит ни с чем.

Ставки высоки, валидол по традиции под рукой. Так легко, как было в стартовом матче с Норвегией (7:0), нам, конечно, не будет. Ждём огненного футбола!