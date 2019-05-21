Финальный турнир сезона вновь проходит на Таймыре. За победу в Arctic Curling Cup бьются лучшие женские сборные мира. И Россия, конечно.

Все звёзды снова к нам. Кёрлинг возвращается за полярный круг

В мае в центральной части России, а тем более на юге, фактически наступает лето, но российское Заполярье – гораздо более суровый край. Лёд на Енисее в месте его впадения в Северный Ледовитый океан вскрывается только в июне, а температура воздуха в конце мая колеблется в районе 0 градусов.

Для жителей Таймыра конец весны в последние годы знаменуется не только долгожданным повышением температуры выше нуля, но и приездом сильнейших кёрлингистов мира, которые принимают участие в WCT Arctic Curling Cup (Арктическом кубке по кёрлингу).

В этом году турнир пройдёт с 23 по 26 мая, в нём примут участие 10 женских команд. Местом проведения традиционно станет ледовая арена «Таймыр», которая находится в Дудинке, недалеко от Енисея.

Фото: arcticcurling.com

Это будет уже четвёртый по счёту турнир: в 2016 году в Дудинке соревновались российские мужские команды; в 2017 году турнира впервые прошёл в международном формате, тогда в финале российская команда Анны Сидоровой победила команду олимпийской чемпионки Сочи Дженнифер Джонс из Канады; в 2018 году на турнире выступали смешанные пары, победу одержали знаменитые кёрлингисты – швед Никлас Эдин и канадка Рэйчел Хомен.

«Мы под впечатлением». Как Брызгалова прошла обряд посвящения в таймырку Теперь предстоит играть в кёрлинг, а вместо мужа новый партнёр — Алексей Тимофеев. На кону – Арктический кубок.

В этом году турнир, генеральным партнёром которого традиционно выступает «Норникель», вновь соберёт многих прославенных игроков. Россия будет представлена четырьмя командами. Титулованная Команда Анны Сидоровой поборется за вторую победу на WCT Arctic Curling Cup, тем более что буквально на днях эта российская команда показала хорошую игру и заняла третье место на представительном финале Кубка мира по кёрлингу, который был впервые проведён в новом формате в этом сезоне.

Команда Алины Ковалёвой, которая ранее играла вместе с Сидоровой, в этом сезоне выдвинулась в лидеры российского кёрлинга, выступив на чемпионате Европы (4-е место) и мира (5-е место), а в апреле победив на чемпионате России в Сочи. Для Ковалёвой дополнительным стимулом станет соперничество с командой Сидоровой, которая пропускала чемпионат России.

Команда 18-летней Влады Румянцевой в феврале этого года победила на юниорском чемпионате мира (первая победа России с 2013 года), но и на взрослом уровне достойно проявила себя на чемпионате России, заняв третье место. Будет интересно посмотреть, как сыграет самая молодая команда против многих опытных и титулованных соперников.

Фото: arcticcurling.com

За команду Красноярского края (скип Анна Веневцева, для которой это уже третий Arctic Curling Cup) в этом году сыграют две знаменитые спортсменки – многократная чемпионка России, чемпионка Европы Ольга Жаркова, а также Екатерина Галкина, добившаяся многих побед на международном уровне, включая два золота чемпионатов Европы, трижды выступавшая на Олимпийских играх.

Среди иностранных участников трудно выделить однозначного фаворита, претендовать на призовые места могут практически все команды. Знаменитая швейцарка Биния Фельчер в середине 2010-х годов дважды побеждала на чемпионатах мира и один раз на чемпионате Европы, её команда, даже несмотря на двух молодых игроков, на любом турнире претендует на победу. Одна из наиболее сыгранных и титулованных команд приедет из Шотландии – Ив Мюрхэд в 2014 году в Сочи стала самым молодым скипом в истории, завоевавшим олимпийскую награду (бронзу), на счету её команды есть победа на чемпионате мира 2013 года и две победы на чемпионатах Европы (2011 и 2017).

Фото: arcticcurling.com

Команда Республики Корея чуть более года назад стала второй на домашних Олимпийских играх, в Дудинке не выступит их скип Ким Ын Джон (капитаном будет Ким Гын Э), но первая в истории WCT Arctic Curling Cup азиатская команда наверняка не будет статистом.

Канада является одной из ведущих стран в кёрлинге, на этот раз она будет представлена командой Керри Эйнарсон. В составе канадок выделяется чемпионка мира 2018 года Шэннон Бёрчард, которая 12 мая стала победительницей финала Кубка мира в составе команды Дженнифер Джонс.

Скип финской команды Эстер Юхас – единственная из иностранных участниц, кто приедет в Дудинку третий год подряд. По титулам финская команда уступает ряду других участниц, но в прошлом году Эстер показала классную игру в паре со знаменитым Маррку Уусипаавалниеми, в этом году от её команды тоже можно ожидать сюрпризов.

Кёрлинг и Таймыр – вместе на века. Это был последний зимний турнир сезона И россияне не остались на нём без медалей. Хотя и не те россияне, от которых этого ждали.

Самая молодая из иностранных команд – шведки скипа Изабеллы Врано. В этом году команда победила на зимней Универсиаде в Красноярске, показав яркую игру. Чемпионки мира среди юниоров 2017 года уже показали хороший уровень игры во взрослых соревнованиях, победив на взрослом чемпионате Швеции, смогут ли они развить свой недавний успех в России?

Кёрлинг традиционно является видом спорта, где в отдельно взятом турнире может «выстрелить» почти любая команда, но этот WCT Arctic Curling Cup будет особенно непредсказуемым – в турнире практически нет аутсайдеров, у каждой команды есть успехи в прошлом и причины рассчитывать на успех в Дудинке. Конечно, нелишним стимулом станет призовой фонд турнира, который в этом году составил 50 тысяч долларов.

Ледовая арена «Таймыр», построенная при поддержке «Норникеля» и открытая в сентябре 2014 года, в прошлые годы заслужила высокие оценки от сильнейших кёрлинигстов мира. В этом сезоне организаторы вновь сделали всё, чтобы турнир прошёл на самом высоком уровне.

Ну и, конечно, гостей Таймыра ждёт знакомство с уникальной культурой и традициями Заполярья, а зрителей – красочные церемонии открытия и закрытия турнира и соревнования самого высокого уровня.

Подробнее о турнире можно узнать на официальном сайте arcticcurling.com.