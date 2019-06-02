«Какой кошмар». Легендарную гонку испортили, чтобы россияне не победили?

Лучшую гонку года превратили в фарс. Теперь Клебо выиграет ещё не один «Тур де Ски» и никакой Устюгов ничего не сделает.

Если правила меняют – значит – это кому-нибудь нужно. Международная федерация лыжного спорта решила, что теперь венчать многодневку «Тур де Ски» будет не гонка преследования, а масс-старт. То есть все участники будут покорять вершину Альпе де Чермис одновременно.



Интересно, кому понадобилось перекраивать формат самой увлекательной и любимой болельщиками лыжной гонки сезона, превращая её в фарс? Ответ на поверхности. И не надо про зрелищность – с этим у легендарного восхождения никаких проблем не было.

Идеальный финиш «Тур де Ски» цинично извратили ради одного лыжника. Из Норвегии.

Первый – не значит лучший

Заседание Международной федерации лыжного спорта в Хорватии выдалось богатым на различные нововведения. Наибольший резонанс вызвали решения, касающиеся престижной многодневки «Тур де Ски». Уже в 2020 году финальный забег по отвесной стене на вершину Альпе де Чермис пройдёт в формате масс-старта, а не гонки преследования, как было раньше. Теперь победителем многодневки далеко необязательно будет тот, кто первым пересечёт финишную черту. Окончательный вид протокол примет только после финиша всех участников и подсчёта времени в генеральной классификации.



Серьёзные изменения коснулись и спринтерских гонок на «Тур де Ски». Во-первых, второй спринтерский старт будет проводиться на предпоследнем этапе гонки, чтобы стимулировать специалистов коротких дистанций проходить многодневку до конца. Во-вторых, спринтерский зачёт теперь будет формироваться с учётом спринтерских очков а не бонусных секунд. Очки будут разыгрываться не только в спринте, но и в дистанционных гонках. Лучший спринтер будет выходить на следующий старт в зелёной майке. Этот опыт заимствован из велоспорта. По мнению руководства FIS, увеличит число участников финального этапа и сделает «Тур де Ски» более привлекательным для спринтеров.

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«Какой кошмар»

Не надо быть знатоком лыжных гонок, чтобы понять, кому на руку замена гонки преследования на масс-старт. В широком смысле – Норвегии. В узком – Йоханнесу Клебо. По удивительному совпадению, руководители лыж решили модернизировать свой самый успешный и захватывающий формат сразу после того, как россиянин Сергей Устюгов отыграл у норвежца Клебо более минуты на 9-километровом подъёме на Альпе де Чермис и едва не отобрал у того победу в общем зачёте. В масс-старте привезти Клебо столько вряд ли кому-то удастся, поскольку соперничество с идущими рядом спортсменами явно скажется на скорости. К тому же теперь Йоханнес (или любой другой лидер общего зачёта) может спокойно сидеть за партнёрами по команде, которые будут тащить его в гору. Некоторые остроумные болельщики уже предложили переименовать соревнования в «Тур де рюкзак».



Норвежцы восприняли новшества с оптимизмом. А как иначе, если решение FIS практически гарантирует Клебо доминирование на «Тур де Ски» в ближайшие несколько лет. Реакция российской стороны колеблется от настороженной до резко негативной. Один из лучших российских горовосходителей Сергей Устюгов прокомментировал реформу коротко, но красноречиво: «Какой кошмар». Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе тоже от изменений не в восторге. Елена Валерьевна, как и большинство любителей лыж, не понимает, как 30 человек одновременно будут карабкаться в гору по узкой трассе. При этом Вяльбе уверена, что, если эксперимент провалится, то уже в 2021 году гонщики вновь будут завершать «Тур де Ски» гонкой преследования.

Альпийский ад. Устюгов проиграл «Тур де Ски», но он всё равно герой! Норвежец Клебо выиграл «Тур де Ски», Сергей Устюгов – второй. Россиянин отыграл у грозного соперника больше минуты на сложнейшей горе.

Россия подсобила Норвегии

Если изменения в формате «Тур де Ски» очевидно не пойдут на пользу российским лыжникам, то проведение марафона в Хольменколлене в виде гонки с раздельным стартом наверняка России выгодно. Почему? Да потому что предложение это исходило от нашей федерации. Но главный соперник России в лыжных гонках не только не расстроился подобной инициативе, а даже обрадовался. Оказывается, норвежцы давно ждали, когда о смене стартового порядка их домашнего марафона попросит кто-то ещё.



Кто кого перехитрил, станет известно только в 2021 году, когда на марафоне в Хольменколлене лыжники впервые будут стартовать по одиночке.