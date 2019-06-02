«Какой кошмар». Легендарную гонку испортили, чтобы россияне не победили?

Если правила меняют – значит – это кому-нибудь нужно. Международная федерация лыжного спорта решила, что теперь венчать многодневку «Тур де Ски» будет не гонка преследования, а масс-старт. То есть все участники будут покорять вершину Альпе де Чермис одновременно.
Интересно, кому понадобилось перекраивать формат самой увлекательной и любимой болельщиками лыжной гонки сезона, превращая её в фарс? Ответ на поверхности. И не надо про зрелищность – с этим у легендарного восхождения никаких проблем не было.
Идеальный финиш «Тур де Ски» цинично извратили ради одного лыжника. Из Норвегии.
Первый – не значит лучший
Заседание Международной федерации лыжного спорта в Хорватии выдалось богатым на различные нововведения. Наибольший резонанс вызвали решения, касающиеся престижной многодневки «Тур де Ски». Уже в 2020 году финальный забег по отвесной стене на вершину Альпе де Чермис пройдёт в формате масс-старта, а не гонки преследования, как было раньше. Теперь победителем многодневки далеко необязательно будет тот, кто первым пересечёт финишную черту. Окончательный вид протокол примет только после финиша всех участников и подсчёта времени в генеральной классификации.
Серьёзные изменения коснулись и спринтерских гонок на «Тур де Ски». Во-первых, второй спринтерский старт будет проводиться на предпоследнем этапе гонки, чтобы стимулировать специалистов коротких дистанций проходить многодневку до конца. Во-вторых, спринтерский зачёт теперь будет формироваться с учётом спринтерских очков а не бонусных секунд. Очки будут разыгрываться не только в спринте, но и в дистанционных гонках. Лучший спринтер будет выходить на следующий старт в зелёной майке. Этот опыт заимствован из велоспорта. По мнению руководства FIS, увеличит число участников финального этапа и сделает «Тур де Ски» более привлекательным для спринтеров.
«Какой кошмар»
Не надо быть знатоком лыжных гонок, чтобы понять, кому на руку замена гонки преследования на масс-старт. В широком смысле – Норвегии. В узком – Йоханнесу Клебо. По удивительному совпадению, руководители лыж решили модернизировать свой самый успешный и захватывающий формат сразу после того, как россиянин Сергей Устюгов отыграл у норвежца Клебо более минуты на 9-километровом подъёме на Альпе де Чермис и едва не отобрал у того победу в общем зачёте. В масс-старте привезти Клебо столько вряд ли кому-то удастся, поскольку соперничество с идущими рядом спортсменами явно скажется на скорости. К тому же теперь Йоханнес (или любой другой лидер общего зачёта) может спокойно сидеть за партнёрами по команде, которые будут тащить его в гору. Некоторые остроумные болельщики уже предложили переименовать соревнования в «Тур де рюкзак».
Норвежцы восприняли новшества с оптимизмом. А как иначе, если решение FIS практически гарантирует Клебо доминирование на «Тур де Ски» в ближайшие несколько лет. Реакция российской стороны колеблется от настороженной до резко негативной. Один из лучших российских горовосходителей Сергей Устюгов прокомментировал реформу коротко, но красноречиво: «Какой кошмар». Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе тоже от изменений не в восторге. Елена Валерьевна, как и большинство любителей лыж, не понимает, как 30 человек одновременно будут карабкаться в гору по узкой трассе. При этом Вяльбе уверена, что, если эксперимент провалится, то уже в 2021 году гонщики вновь будут завершать «Тур де Ски» гонкой преследования.
Россия подсобила Норвегии
Если изменения в формате «Тур де Ски» очевидно не пойдут на пользу российским лыжникам, то проведение марафона в Хольменколлене в виде гонки с раздельным стартом наверняка России выгодно. Почему? Да потому что предложение это исходило от нашей федерации. Но главный соперник России в лыжных гонках не только не расстроился подобной инициативе, а даже обрадовался. Оказывается, норвежцы давно ждали, когда о смене стартового порядка их домашнего марафона попросит кто-то ещё.
Кто кого перехитрил, станет известно только в 2021 году, когда на марафоне в Хольменколлене лыжники впервые будут стартовать по одиночке.
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