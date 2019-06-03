Россию хотят не пустить на Олимпиаду-2020. Что, опять?!

Имеет ли под собой реальную почву паника, поднятая в Британии по поводу полного недопуска сборной России к Олимпиаде в Токио в 2020 году? Или западные СМИ как всегда грамотно выбирают время для подобных набросов? Давайте разбираться по порядку.

Британский журналист: Россия может быть отстранена от Олимпийских игр — 2020

Что случилось

Журналисты британского издания Sunday Times по имени Джордж Арбутнотт опубликовал сенсационное заявление в одном из своих социальных сетей, суть которого заключалась в том, что Россия в полном составе не будет допущена до Игра 2020 года. Всё из-за скандала, связанного с расследованием допингового дела российского легкоатлета Данила Лысенко.



«Россия столкнётся с запретом на участие в Олимпийских играх 2020 года из-за того, что высокопоставленные чиновники федерации лёгкой атлетики причастны к изготовлению медицинских документов с целью сокрытия допинг-преступления со стороны прыгуна в высоту, который может выиграть золото на Играх».

Напомним, что Лысенко был ранее отстранён от участия в соревнованиях за пропуск трёх допинг-тестов. Британский журналист уверен, что российские чиновники пытались сфабриковать дело, чтобы добиться невиновности спортсмена. В частности, они якобы подделали информацию о болезни Лысенко, из-за которой он как раз и пропустил один из тестов. Арбутнотт утверждает, что ни больницы, где лечился россиянин, ни врача, выписывавшего справку, в реальности не существует.

Сколько можно это терпеть? Новый удар по российскому спорту Знакомая история: прямо перед главным стартом года из-за допинговых подозрений убирают российского фаворита. Говорят – сам виноват.

Типичная спекуляция

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики быстро отреагировал на случившееся. И отметил важную деталь.



«Статья The Sunday Times, на мой взгляд, является типичным примером того, когда желаемое журналистами этого издания выдается за действительное. Исходя из практики, выходы такого рода заметок происходят именно в преддверии совета IAAF. Единственный источник объективной и правдивой информации в отношении дела Лысенко – подразделение IAAF Athletics Integrity Unit, которое в настоящий момент ведет расследование».



Статья британского журналиста вышла аккурат перед советом IAAF в Монако, который состоится уже на этой неделе в Монако (8-9 июня). Россия выполнила дорожную карту по восстановлению ВФЛА полностью. Последним пунктом было погашение долга перед IAAF в размере 3,2 млн долларов, и этот пункт был закрыт. Мы совершенно легитимно должны претендовать на возвращение возможности выступать под российским флагом. Кстати, об удивительной «своевременности» опубликования статьи британцев рассказал и глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.



«Комментировать британские СМИ смысла нет, спекуляции на тему отстранения или санкций по отношению к нашим спортсменам там появляются всякий раз именно в преддверии важных заседаний Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF), на которых должна обсуждаться тема статуса российской лёгкой атлетики».

Глава ОКР отреагировал на возможное отстранение сборной России от ОИ-2020

ВАДА хвалит Россию, отношения с МОК нормализуются

Формально МОК может зацепиться за то, чтобы отстранить Россию от участия в Играх-2020. В принятом несколько лет назад «Кодексе олимпийского движения для предотвращения манипуляций с соревнованиями» есть пункт, согласно которому за любое нарушение кодекса страна может быть дисквалифицирована. Как вы понимаете, повод этот более чем формальный.



Как тогда быть с австрийским доктором, который снабжал целую группу спортсменов допингом. Не допускать всю Австрию к Олимпиаде? Недавно была информация, что один из клиентов доктора был итальянский биатлонист. Давайте тогда не просто закроем итальянский биатлон, но и лишим Италию участия в Играх. Никто в здравом уме ни на что из перечисленного не пойдёт.

Свищёв: попытки отстранить Россию от Олимпиады 2020 года — новый виток истерии

Тем более, когда РУСАДА была полностью восстановлена в правах. Когда генеральный директор WADA заявляет о том, как высоко оценивает усилия России по борьбе с допингом. Когда наконец-то нормализуются отношения с МОК. Остаётся надеяться, что в IAAF тоже сидят адекватные люди, которые не будут принимать во внимание догадки британских СМИ, а сделают шаг навстречу восстановлению российской лёгкой атлетики и всего российского спорта в целом.